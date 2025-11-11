Biblioteca Profissional de Redes Neurais para Trading Algorítmico

LSTM Library - Redes Neurais Avançadas para MetaTrader 5

LSTM Library traz o poder das redes neurais recorrentes para suas estratégias de trading em MQL5. Esta implementação de nível profissional inclui redes LSTM, BiLSTM e GRU com recursos avançados tipicamente encontrados apenas em frameworks especializados de machine learning.

Garbage In, Garbage Out – a qualidade das suas previsões nunca será superior à qualidade dos seus dados de treinamento." — Dr. Marcos López de Prado, Advances in Financial Machine Learning "O segredo do sucesso em Machine Learning para trading está no tratamento adequado dos dados.– a qualidade das suas previsões nunca será superior à qualidade dos seus dados de treinamento."

Recursos Principais

Implementação completa de LSTM, BiLSTM e GRU

Dropout recorrente para melhor generalização

Múltiplos algoritmos de otimização (Adam, AdamW, RAdam)

Técnicas avançadas de normalização

Sistema abrangente de avaliação de métricas

Visualização do progresso de treinamento

Suporte para dados desbalanceados com pesos de classe

Especificações Técnicas

Implementação pura em MQL5 - sem dependências externas

Otimizada para aplicações de trading

Tratamento e validação abrangente de erros

Suporte completo para salvar/carregar modelos treinados

Documentação extensa

Instruções de Integração

Para integrar a LSTM Library ao seu Expert Advisor, siga estes passos:

1. Importação Completa da Biblioteca

#import "LSTM_Library.ex5" void GetLibraryVersion( string &version); void GetLibraryInfo( string &info); int CreateModel( string name); int DeleteModel( int handle); int AddLSTMLayer( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq); int AddLSTMLayerEx( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout); int AddGRULayer( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq); int AddBiLSTMLayer( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq); int AddBiLSTMLayerEx( int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout); int AddDenseLayer( int handle, int input_size, int units, int activation); int AddDropoutLayer( int handle, double rate); int AddBatchNormLayer( int handle, int size); int AddLayerNormLayer( int handle, int size); int CompileModel( int handle, int optimizer, double lr, int loss); int SetClassWeights( int handle, double &weights[], int n_classes); int EnableConfusionMatrixTracking( int handle, int n_classes); int GetConfusionMatrix( int handle, int &confusion_matrix[]); int FitModel( int handle, double &X_train[], double &y_train[], int n_train, int input_dim, double &X_val[], double &y_val[], int n_val, int epochs, int batch); int PredictSingle( int handle, double &input_data[], int input_size, double &output_data[]); int PredictBatch( int handle, double &X[], int n_samples, int input_dim, double &predictions[]); double EvaluateModel( int handle, double &X[], double &y[], int n_samples, int input_dim); double CalculateClassificationMetrics( double &y_true[], double &y_pred[], int n_samples, int n_classes, double &precision[], double &recall[], double &f1[]); int CreateScaler(); int DeleteScaler( int handle); int FitScaler( int handle, double &data[], int samples, int features); int TransformData( int handle, double &data[], double &transformed[], int samples, int features); int InverseTransform( int handle, double &transformed[], double &original[], int samples, int features); int FitTransformData( int scaler, double &data[], double &transformed[], int samples, int features); int AddEarlyStopping( int handle, int patience, double min_delta); int AddProgressBar( int handle, int epochs); int AddCosineScheduler( int handle, double base_lr, int T_0, int T_mult); int AddOneCycleLR( int handle, double max_lr, int total_steps); int PrintModelSummary( int handle); int SetModelTrainingMode( int handle, int training); int GetModelTrainingMode( int handle); int SaveModel( int handle, string filename); int LoadModel( int handle, string filename); int SaveHistory( int handle, string filename); void CleanupAll(); int GetActiveModelsCount(); int GetActiveScalersCount(); #import

2. Inicialização em OnInit()

int model_handle = 0; int OnInit() { model_handle = CreateModel( "TradingModel" ); if (model_handle <= 0) return INIT_FAILED; if (AddLSTMLayer(model_handle, 32, 5, 10, false ) <= 0) return INIT_FAILED; if (AddDropoutLayer(model_handle, 0.2) <= 0) return INIT_FAILED; if (AddDenseLayer(model_handle, 32, 1, 1) <= 0) return INIT_FAILED; if (CompileModel(model_handle, 1, 0.001, 0) <= 0) return INIT_FAILED; if (FileIsExist( "model.bin" )) LoadModel(model_handle, "model.bin" ); return INIT_SUCCEEDED; }

3. Limpeza em OnDeinit()

void OnDeinit( const int reason) { if (model_handle > 0) { SaveModel(model_handle, "model.bin" ); DeleteModel(model_handle); } CleanupAll(); }

4. Uso em OnTick()

void OnTick() { double features[50]; double prediction[]; if (PredictSingle(model_handle, features, ArraySize(features), prediction) > 0) { if (prediction[0] > 0.5) { } else { } } }

Recursos Avançados Disponíveis

Variantes de Camadas Recorrentes

AddLSTMLayerEx() - LSTM com dropout recorrente para melhor generalização

AddBiLSTMLayerEx() - BiLSTM bidirecional com dropout recorrente

Normalização e Regularização

AddBatchNormLayer() - Normalização em batch para treinamento estável

AddLayerNormLayer() - Normalização por camada

Tratamento de Dados Desbalanceados

SetClassWeights() - Define pesos para classes minoritárias

EnableConfusionMatrixTracking() - Monitora detalhadamente o desempenho por classe

Otimização Avançada

AddCosineScheduler() - Taxas de aprendizado cíclicas com warm restarts

AddOneCycleLR() - Implementação do One-Cycle Learning Rate

Avaliação Completa

PredictBatch() - Previsões em lote para maior eficiência

EvaluateModel() - Avaliação completa em dados de teste

CalculateClassificationMetrics() - Métricas detalhadas (precisão, recall, F1)

Pré-processamento de Dados

CreateScaler/FitScaler - Normalização de dados de entrada

TransformData/InverseTransform - Conversão entre escalas

Requisitos

MetaTrader 5

Entendimento básico de conceitos de machine learning

Habilidades intermediárias de programação em MQL5

