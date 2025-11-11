LSTM Library
- Bibliotecas
- Thalles Nascimento De Carvalho
- Versão: 4.12
- Ativações: 5
Biblioteca Profissional de Redes Neurais para Trading Algorítmico
LSTM Library traz o poder das redes neurais recorrentes para suas estratégias de trading em MQL5. Esta implementação de nível profissional inclui redes LSTM, BiLSTM e GRU com recursos avançados tipicamente encontrados apenas em frameworks especializados de machine learning.
Recursos Principais
- Implementação completa de LSTM, BiLSTM e GRU
- Dropout recorrente para melhor generalização
- Múltiplos algoritmos de otimização (Adam, AdamW, RAdam)
- Técnicas avançadas de normalização
- Sistema abrangente de avaliação de métricas
- Visualização do progresso de treinamento
- Suporte para dados desbalanceados com pesos de classe
Especificações Técnicas
- Implementação pura em MQL5 - sem dependências externas
- Otimizada para aplicações de trading
- Tratamento e validação abrangente de erros
- Suporte completo para salvar/carregar modelos treinados
- Documentação extensa
Instruções de Integração
Para integrar a LSTM Library ao seu Expert Advisor, siga estes passos:
1. Importação Completa da Biblioteca
#import "LSTM_Library.ex5" // Informações da Biblioteca void GetLibraryVersion(string &version); void GetLibraryInfo(string &info); // Gerenciamento de Modelos int CreateModel(string name); int DeleteModel(int handle); // Construção de Camadas int AddLSTMLayer(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq); int AddLSTMLayerEx(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout); int AddGRULayer(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq); int AddBiLSTMLayer(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq); int AddBiLSTMLayerEx(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout); int AddDenseLayer(int handle, int input_size, int units, int activation); int AddDropoutLayer(int handle, double rate); int AddBatchNormLayer(int handle, int size); int AddLayerNormLayer(int handle, int size); // Compilação e Treinamento int CompileModel(int handle, int optimizer, double lr, int loss); int SetClassWeights(int handle, double &weights[], int n_classes); int EnableConfusionMatrixTracking(int handle, int n_classes); int GetConfusionMatrix(int handle, int &confusion_matrix[]); int FitModel(int handle, double &X_train[], double &y_train[], int n_train, int input_dim, double &X_val[], double &y_val[], int n_val, int epochs, int batch); // Predição e Avaliação int PredictSingle(int handle, double &input_data[], int input_size, double &output_data[]); int PredictBatch(int handle, double &X[], int n_samples, int input_dim, double &predictions[]); double EvaluateModel(int handle, double &X[], double &y[], int n_samples, int input_dim); double CalculateClassificationMetrics(double &y_true[], double &y_pred[], int n_samples, int n_classes, double &precision[], double &recall[], double &f1[]); // Pré-processamento de Dados int CreateScaler(); int DeleteScaler(int handle); int FitScaler(int handle, double &data[], int samples, int features); int TransformData(int handle, double &data[], double &transformed[], int samples, int features); int InverseTransform(int handle, double &transformed[], double &original[], int samples, int features); int FitTransformData(int scaler, double &data[], double &transformed[], int samples, int features); // Callbacks e Schedulers int AddEarlyStopping(int handle, int patience, double min_delta); int AddProgressBar(int handle, int epochs); int AddCosineScheduler(int handle, double base_lr, int T_0, int T_mult); int AddOneCycleLR(int handle, double max_lr, int total_steps); // Utilitários int PrintModelSummary(int handle); int SetModelTrainingMode(int handle, int training); int GetModelTrainingMode(int handle); int SaveModel(int handle, string filename); int LoadModel(int handle, string filename); int SaveHistory(int handle, string filename); void CleanupAll(); int GetActiveModelsCount(); int GetActiveScalersCount(); #import
2. Inicialização em OnInit()
int model_handle = 0; int OnInit() { // Criar modelo LSTM model_handle = CreateModel("TradingModel"); if(model_handle <= 0) return INIT_FAILED; // Adicionar camadas if(AddLSTMLayer(model_handle, 32, 5, 10, false) <= 0) return INIT_FAILED; if(AddDropoutLayer(model_handle, 0.2) <= 0) return INIT_FAILED; if(AddDenseLayer(model_handle, 32, 1, 1) <= 0) return INIT_FAILED; // Compilar modelo (otimizador Adam, perda MSE) if(CompileModel(model_handle, 1, 0.001, 0) <= 0) return INIT_FAILED; // Carregar modelo existente se disponível if(FileIsExist("model.bin")) LoadModel(model_handle, "model.bin"); return INIT_SUCCEEDED; }
3. Limpeza em OnDeinit()
void OnDeinit(const int reason) { if(model_handle > 0) { SaveModel(model_handle, "model.bin"); DeleteModel(model_handle); } CleanupAll(); }
4. Uso em OnTick()
void OnTick() { // Preparar características double features[50]; // Por exemplo, 5 características * 10 comprimento de sequência // Preencher array de características com dados do mercado // ... // Fazer predição double prediction[]; if(PredictSingle(model_handle, features, ArraySize(features), prediction) > 0) { if(prediction[0] > 0.5) { // Sinal de alta - colocar ordem de compra } else { // Sinal de baixa - colocar ordem de venda } } }
A LSTM Library foi projetada para ser facilmente integrada em seus EAs e indicadores, fornecendo recursos avançados de machine learning diretamente no MetaTrader 5.
Siga o exemplo de código acima para começar a implementar previsões baseadas em redes neurais em seus sistemas de trading. O exemplo simples pode ser facilmente adaptado para suas necessidades específicas.
Explore os recursos avançados detalhados abaixo para aproveitar todo o potencial desta biblioteca em suas estratégias de trading.
Recursos Avançados Disponíveis
Variantes de Camadas Recorrentes
- AddLSTMLayerEx() - LSTM com dropout recorrente para melhor generalização
- AddBiLSTMLayerEx() - BiLSTM bidirecional com dropout recorrente
Normalização e Regularização
- AddBatchNormLayer() - Normalização em batch para treinamento estável
- AddLayerNormLayer() - Normalização por camada
Tratamento de Dados Desbalanceados
- SetClassWeights() - Define pesos para classes minoritárias
- EnableConfusionMatrixTracking() - Monitora detalhadamente o desempenho por classe
Otimização Avançada
- AddCosineScheduler() - Taxas de aprendizado cíclicas com warm restarts
- AddOneCycleLR() - Implementação do One-Cycle Learning Rate
Avaliação Completa
- PredictBatch() - Previsões em lote para maior eficiência
- EvaluateModel() - Avaliação completa em dados de teste
- CalculateClassificationMetrics() - Métricas detalhadas (precisão, recall, F1)
Pré-processamento de Dados
- CreateScaler/FitScaler - Normalização de dados de entrada
- TransformData/InverseTransform - Conversão entre escalas
Requisitos
- MetaTrader 5
- Entendimento básico de conceitos de machine learning
- Habilidades intermediárias de programação em MQL5
