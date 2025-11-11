LSTM Library

LSTM Library - Redes Neurais Avançadas para MetaTrader 5

Biblioteca Profissional de Redes Neurais para Trading Algorítmico

LSTM Library traz o poder das redes neurais recorrentes para suas estratégias de trading em MQL5. Esta implementação de nível profissional inclui redes LSTM, BiLSTM e GRU com recursos avançados tipicamente encontrados apenas em frameworks especializados de machine learning.

"O segredo do sucesso em Machine Learning para trading está no tratamento adequado dos dados. Garbage In, Garbage Out – a qualidade das suas previsões nunca será superior à qualidade dos seus dados de treinamento."
— Dr. Marcos López de Prado, Advances in Financial Machine Learning

Recursos Principais

  • Implementação completa de LSTM, BiLSTM e GRU
  • Dropout recorrente para melhor generalização
  • Múltiplos algoritmos de otimização (Adam, AdamW, RAdam)
  • Técnicas avançadas de normalização
  • Sistema abrangente de avaliação de métricas
  • Visualização do progresso de treinamento
  • Suporte para dados desbalanceados com pesos de classe

Especificações Técnicas

  • Implementação pura em MQL5 - sem dependências externas
  • Otimizada para aplicações de trading
  • Tratamento e validação abrangente de erros
  • Suporte completo para salvar/carregar modelos treinados
  • Documentação extensa

Instruções de Integração

Para integrar a LSTM Library ao seu Expert Advisor, siga estes passos:

1. Importação Completa da Biblioteca

#import "LSTM_Library.ex5"
   // Informações da Biblioteca
   void GetLibraryVersion(string &version);
   void GetLibraryInfo(string &info);
   
   // Gerenciamento de Modelos
   int CreateModel(string name);
   int DeleteModel(int handle);
   
   // Construção de Camadas
   int AddLSTMLayer(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq);
   int AddLSTMLayerEx(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout);
   int AddGRULayer(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq);
   int AddBiLSTMLayer(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq);
   int AddBiLSTMLayerEx(int handle, int units, int input_size, int seq_len, bool return_seq, double recurrent_dropout);
   int AddDenseLayer(int handle, int input_size, int units, int activation);
   int AddDropoutLayer(int handle, double rate);
   int AddBatchNormLayer(int handle, int size);
   int AddLayerNormLayer(int handle, int size);
   
   // Compilação e Treinamento
   int CompileModel(int handle, int optimizer, double lr, int loss);
   int SetClassWeights(int handle, double &weights[], int n_classes);
   int EnableConfusionMatrixTracking(int handle, int n_classes);
   int GetConfusionMatrix(int handle, int &confusion_matrix[]);
   int FitModel(int handle, double &X_train[], double &y_train[], int n_train, int input_dim,
             double &X_val[], double &y_val[], int n_val, int epochs, int batch);
   
   // Predição e Avaliação
   int PredictSingle(int handle, double &input_data[], int input_size, double &output_data[]);
   int PredictBatch(int handle, double &X[], int n_samples, int input_dim, double &predictions[]);
   double EvaluateModel(int handle, double &X[], double &y[], int n_samples, int input_dim);
   double CalculateClassificationMetrics(double &y_true[], double &y_pred[], int n_samples, int n_classes,
                               double &precision[], double &recall[], double &f1[]);
   
   // Pré-processamento de Dados
   int CreateScaler();
   int DeleteScaler(int handle);
   int FitScaler(int handle, double &data[], int samples, int features);
   int TransformData(int handle, double &data[], double &transformed[], int samples, int features);
   int InverseTransform(int handle, double &transformed[], double &original[], int samples, int features);
   int FitTransformData(int scaler, double &data[], double &transformed[], int samples, int features);
   
   // Callbacks e Schedulers
   int AddEarlyStopping(int handle, int patience, double min_delta);
   int AddProgressBar(int handle, int epochs);
   int AddCosineScheduler(int handle, double base_lr, int T_0, int T_mult);
   int AddOneCycleLR(int handle, double max_lr, int total_steps);
   
   // Utilitários
   int PrintModelSummary(int handle);
   int SetModelTrainingMode(int handle, int training);
   int GetModelTrainingMode(int handle);
   int SaveModel(int handle, string filename);
   int LoadModel(int handle, string filename);
   int SaveHistory(int handle, string filename);
   void CleanupAll();
   int GetActiveModelsCount();
   int GetActiveScalersCount();
#import

2. Inicialização em OnInit()

int model_handle = 0;

int OnInit()
{
   // Criar modelo LSTM
   model_handle = CreateModel("TradingModel");
   if(model_handle <= 0)
      return INIT_FAILED;
      
   // Adicionar camadas
   if(AddLSTMLayer(model_handle, 32, 5, 10, false) <= 0)
      return INIT_FAILED;
      
   if(AddDropoutLayer(model_handle, 0.2) <= 0)
      return INIT_FAILED;
      
   if(AddDenseLayer(model_handle, 32, 1, 1) <= 0)
      return INIT_FAILED;
   
   // Compilar modelo (otimizador Adam, perda MSE)
   if(CompileModel(model_handle, 1, 0.001, 0) <= 0)
      return INIT_FAILED;
   
   // Carregar modelo existente se disponível
   if(FileIsExist("model.bin"))
      LoadModel(model_handle, "model.bin");
   
   return INIT_SUCCEEDED;
}

3. Limpeza em OnDeinit()

void OnDeinit(const int reason)
{
   if(model_handle > 0)
   {
      SaveModel(model_handle, "model.bin");
      DeleteModel(model_handle);
   }
   
   CleanupAll();
}

4. Uso em OnTick()

void OnTick()
{
   // Preparar características
   double features[50];  // Por exemplo, 5 características * 10 comprimento de sequência
   
   // Preencher array de características com dados do mercado
   // ...
   
   // Fazer predição
   double prediction[];
   if(PredictSingle(model_handle, features, ArraySize(features), prediction) > 0)
   {
      if(prediction[0] > 0.5)
      {
         // Sinal de alta - colocar ordem de compra
      }
      else
      {
         // Sinal de baixa - colocar ordem de venda
      }
   }
}

APROVEITE O PODER DO MACHINE LEARNING NO TRADING

A LSTM Library foi projetada para ser facilmente integrada em seus EAs e indicadores, fornecendo recursos avançados de machine learning diretamente no MetaTrader 5.

Siga o exemplo de código acima para começar a implementar previsões baseadas em redes neurais em seus sistemas de trading. O exemplo simples pode ser facilmente adaptado para suas necessidades específicas.

Explore os recursos avançados detalhados abaixo para aproveitar todo o potencial desta biblioteca em suas estratégias de trading.

Recursos Avançados Disponíveis

Variantes de Camadas Recorrentes

  • AddLSTMLayerEx() - LSTM com dropout recorrente para melhor generalização
  • AddBiLSTMLayerEx() - BiLSTM bidirecional com dropout recorrente

Normalização e Regularização

  • AddBatchNormLayer() - Normalização em batch para treinamento estável
  • AddLayerNormLayer() - Normalização por camada

Tratamento de Dados Desbalanceados

  • SetClassWeights() - Define pesos para classes minoritárias
  • EnableConfusionMatrixTracking() - Monitora detalhadamente o desempenho por classe

Otimização Avançada

  • AddCosineScheduler() - Taxas de aprendizado cíclicas com warm restarts
  • AddOneCycleLR() - Implementação do One-Cycle Learning Rate

Avaliação Completa

  • PredictBatch() - Previsões em lote para maior eficiência
  • EvaluateModel() - Avaliação completa em dados de teste
  • CalculateClassificationMetrics() - Métricas detalhadas (precisão, recall, F1)

Pré-processamento de Dados

  • CreateScaler/FitScaler - Normalização de dados de entrada
  • TransformData/InverseTransform - Conversão entre escalas

Requisitos

  • MetaTrader 5
  • Entendimento básico de conceitos de machine learning
  • Habilidades intermediárias de programação em MQL5

POTENCIALIZE SEUS SISTEMAS DE TRADING

Transforme suas estratégias e indicadores existentes com o poder do aprendizado de máquina diretamente em MQL5. Esta integração direta significa sem conexões externas, sem dependências Python e sem complexidades de API - apenas poder preditivo puro dentro da sua plataforma de trading.

Se você está desenvolvendo sistemas de previsão de preços, previsão de volatilidade ou reconhecimento avançado de padrões, LSTM Library fornece a base para decisões de trading verdadeiramente inteligentes que se adaptam às condições de mercado em mudança.

Palavras-chave: Previsão de Ações LSTM, Previsão de Preços LSTM, Trading com Redes Neurais, Deep Learning MQL5, Previsão de Séries Temporais, Machine Learning Forex, Trading de Criptomoedas com IA, Reconhecimento de Padrões de Mercado, Sistema de Trading BiLSTM, Análise de Mercado GRU, Trading Algorítmico com IA, MQL5 Deep Learning, Previsão de Direção de Preço, Machine Learning para HFT

Goliath MT5 - scalper fully automated Expert Advisor for medium-volatile forex markets P roperties: The Library trades 10 currency pairs (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) The Library does not use martingale The Library sets a fixed stop loss and take profit for all orders The Library only trades a user input volume The Library can be installed on any currency pair and any timeframe Recommendations: Before using on a real account, t
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
Bibliotecas
The library is used to develop automatic trading on Binance Spot Market from MT5 platform. Support all order types: Limit, Market, StopLimit and StopMarket Support Testnet mode Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header   file and EA sample   https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Copy Binance.mqh to folder \MQL5\Include Copy  BinanceEA-Sample.mq5 to folder \MQL5\Experts 3. Allow WebRequest from MT5
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5
Vasiliy Sokolov
4 (4)
Bibliotecas
MetaCOT 2 CFTC ToolBox is a special library that provides access to CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) reports straight from the MetaTrader terminal. The library includes all indicators that are based on these reports. With this library you do not need to purchase each MetaCOT indicator separately. Instead, you can obtain a single set of all 34 indicators including additional indicators that are not available as separate versions. The library supports all types of reports, and prov
FridayGoldRush
Lukas Matthias Wimmer
1 (1)
Experts
TrendRushEA – Automated Expert Advisor for XAUUSD with Optional USD Strength Filter Short Description (EN): TrendRushEA is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) in strong bullish trends. It combines long-term trend confirmation with an optional USD strength filter based on EURUSD. The EA features dynamic risk management (1%–2% of account size), ATR-based SL/TP calculation, and a weekend-close function for trade protection. Detailed Descri
FREE
MarketPro toolkit
Johannes Hermanus Cilliers
Bibliotecas
Start earning profits by copying All trades are sent by our successful Forex trader & are extremely profitable. You can earn profits by copying trades daily Trial Period included You'll also get access to extremely powerful trading education which is designed in a simple way for you to become a profitable trader, even if you have no trading experience. https://ec137gsj1wp5tp7dbjkdkxfr4x.hop.clickbank.net/?cbpage=vip
FREE
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Utilitários
Advisor for hedging trading or pair trading. A convenient panel allows you to open positions on the necessary trading instruments and lots. Automatically determines the type of trading account - netting or hedging. Advisor can close all its positions upon reaching profit or loss (determined in the settings). A negative value is required to control losses (for example, -100, -500, etc.). If the corresponding fields are 0, the EA will not use this function.   Settings: Close profit (if 0 here
Boom 500 Players
Ignacio Agustin Mene Franco
Experts
Boom 500 Players - Professional Expert Advisor Overview Boom 500 Players is a specialized Expert Advisor (EA) optimized for trading the Boom 500 Index synthetic pair on the Deriv platform. This automated system has been designed with a high-frequency trading strategy that capitalizes on the unique characteristics of synthetic volatility indices. Backtesting Results Extensive backtesting conducted from January 2024 to November 2025 demonstrates exceptional performance: Total Return: $691.40 (+6
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  EXPANSION ON THE DAILY CHART .   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR STOP LOSS.   To catch the profits is a  TRAILING PROFIT  function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of mo
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Utilitários
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Echelon EA
Daniel Suk
5 (1)
Experts
Echelon EA – Chart Your Unique Trading Constellation Like the celestial guides that lead explorers through the vast universe, Echelon EA empowers you to create and optimize your very own trading strategies. This versatile system combines advanced grid and martingale techniques with cutting‐edge indicators, offering you an endless palette for designing a strategy that is truly your own. Craft Your Personal Strategy: Infinite Possibilities – Customize every parameter to build a trading system t
FREE
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Descrição do produto Visão geral VIX Momentum Pro é um sistema de negociação algorítmica sofisticado projetado exclusivamente para Índices Sintéticos VIX75. O algoritmo emprega análise avançada de múltiplos prazos combinada com técnicas proprietárias de detecção de momentum para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade no mercado de volatilidade sintética. Estratégia de negociação O Expert Advisor opera com uma abordagem abrangente baseada em momentum
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Experts
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
Chart Navigator Pro
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilitários
Introducing the   Elite Chart Navigator   — your ultimate MetaTrader 5 Expert Advisor designed to revolutionize multi-symbol trading with seamless chart navigation and superior usability. Product Overview The   Elite Chart Navigator EA   is a sophisticated trading utility enabling rapid switching between multiple trading pairs through an intuitive on-chart button interface. Built for professional traders managing numerous instruments, this EA dramatically improves workflow efficiency, ensuring
FREE
Nesco
Gennady Sergienko
4.17 (29)
Experts
Olá, sou   NESCO   / - sou um especialista em robôs totalmente automáticos e analiso o mercado de forma independente e tomo decisões de negociação. Algumas das minhas funções são escritas usando   GPT-4_COPILOT   e otimizadas pela   MQL5_CLOUD_NETWORK   . Tenho meu próprio servidor para receber eventos financeiros no mundo. Posso trabalhar para você 24 horas por dia, 5 dias por semana, sem sua intervenção e notificá-lo com uma mensagem por telefone se sua atenção for necessária; Minha princip
Trend Strength Visualizer
Alexander Denisovich Jegorov
Indicadores
Trend Strength Visualizer A Simple Tool for Trend Analysis This indicator helps you quickly assess the strength of market trends using fast and slow moving averages. It’s designed to give you a clear visual representation of the trend, so you can make better trading decisions. ~Displays: Green Line : Strong uptrend (potential buying opportunities). Red Line : Strong downtrend (potential selling opportunities). ~Values That Can Be Changed: Fast MA period. Slow MA period. Line color for uptrend an
KP Trade Panel
Supol Polkun
Bibliotecas
KP TRADE PANEL EA is an EA MT5 facilitates various menus. KP TRADE PANEL EA is an EA skin care in MT5 is an EA that puts the system automatically in download EA MT5 to test with demo account from my profile page while some Trailing Stop Stop Loss require more than 0 features EA determines lot or money management calculates lot from known and Stop loss TS = Trailing stop with separate stop loss order Buy more AVR TS = Trailing stop plus
Void AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá traders, projetei esta ferramenta com resultados reais rigorosamente, baseada em várias das minhas estratégias anteriores, adaptando-a ao mercado Forex. Portanto, ela é adaptada à inteligência artificial de aprendizado de máquina, ou seja, a IA lerá os parâmetros e os consultará para a minha estratégia. Depois, aprenderá para que as entradas sejam de melhor qualidade. Também possui um nó onde você pode recuperar posições. Outra inovação que você encontrará é que tudo será encapsulado virtua
Niguru Automatic Trailing for MT5
Nino Guevara Ruwano
Bibliotecas
NATS (Niguru Automatic Trailing Stop) will help you achieve more profits, by setting the trailing stop automatically. Pair this NATS application with EA, or can also be used as a complement to manual trading. A trailing stop is a powerful tool in trading that combines risk management and profit optimization.  A trailing stop is a type of market order that sets a stop-loss at a percentage below the market price of an asset, rather than a fixed number. It dynamically adjusts as the asset’s pric
FREE
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
Neon Shadow — uma solução de trading única que o ajuda a aprender e avançar para o próximo nível Procurei criar uma solução de trading única, acessível a qualquer iniciante ou profissional, independentemente do seu nível atual. A ideia central foi combinar machine learning com técnicas avançadas de trading de forma a extrair o máximo do seu uso conjunto. O sistema é aplicável tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto para investimento de longo prazo ao longo de vários anos —
FREE
TradingTime
Mikita Kurnevich
Experts
TradingTime: Intelligent solution for inter-session trading In the dynamic world of Forex, where every minute can become decisive, a new generation algorithm - TradingTime - is presented. This Expert Advisor does not just automate trading, but rethinks the approach to working at the intersection of key market sessions, combining analytical accuracy and adaptability. Strategy based on the rhythm of the market TradingTime is based on in-depth analysis of transitional periods between trading sessio
AI News Strike EA
Mikoto Hamazono
5 (1)
Experts
Em que isto é diferente dos EAs de negociação de notícias convencionais? A maioria dos EAs reage apenas no horário agendado e então tenta adivinhar como o mercado responderá. O AI News Strike EA é diferente. Minutos antes da divulgação, a IA faz buscas na web em tempo real e analisa o sentimento do mercado em mais de 100 países. Ele não negocia só mais rápido — negocia com mais inteligência. Impulsionado por uma IA inovadora de busca web em tempo real Oferta de Lançamento Todos os compradores r
Molo kumalo
James Ngunyi Githemo
Bibliotecas
Trading Forex with our platform offers several key advantages and features: Real-time Data : Stay updated with live market data to make informed decisions. User-Friendly Interface : Easy-to-navigate design for both beginners and experienced traders. Advanced Charting Tools : Visualize trends with interactive charts and technical indicators. Risk Management : Set stop-loss and take-profit levels to manage your risk. Multiple Currency Pairs : Access a wide range of forex pairs to diversify your tr
EA Toolkit
Esteban Thevenon
Bibliotecas
EA Toolkit   is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more. Installation + Documentation : You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub : https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit WARNING : The installat
GetFFEvents MT5 I tester capability
Hans Alexander Nolawon Djurberg
Bibliotecas
Want to get all events like Previous/Forecast/Actual values for each news to analyze/predict it? By this simple library you can do it easily,Just import/integrate the library into your system,then get all possible values for each news   Even In Strategy Tester   . Note: Please add the address " https://www.forexfactory.com/ " of news feed at your MT5 tab > Tools > Options > Expert Advisors > Check Allow web request for listed URL. Since the WebRequest() function can't be called from indicator ba
Fast Sliding SMA algorithm
Andrei Khloptsau
Bibliotecas
A Simple Moving Average (SMA) is a statistical indicator used in time series analysis. This indicator represents the arithmetic mean of a sequence of values over a specific period of time. SMA is used to smooth short-term fluctuations in data, helping to highlight the overall trend or direction of changes. This aids analysts and traders in better understanding the general dynamics of the time series and identifying potential trends or changes in direction.  More information you can find in Wiki 
TG Risk Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Bibliotecas
Introducing "TG Risk Service Manager" — your comprehensive toolkit for swift and precise risk management and lot size calculations in the dynamic world of trading. Designed to streamline development processes and enhance trading strategies, this indispensable library equips developers with essential tools for optimizing risk assessment and trade profitability. Metatrader4 Version |  All Products  |  Contact   Key Features: Efficient Lot Size Calculation : Harness the power of precise lot size c
TG Trade Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Bibliotecas
Introducing "TG Trade Service Manager" — your all-in-one solution for seamless trade management in both MQL4 and MQL5 environments. With a focus on speed, reliability, and convenience, this powerful library simplifies the complexities of trade execution and management, empowering developers with a single interface for enhanced efficiency. Metatrader4 Version   |   All Products   |   Contact   Key Features: Unified Interface : TG Trade Service Manager" provides a unified interface for   MQL4   an
