Smart Breakout Channels MT4
- Indicadores
- Duc Hoan Nguyen
- Versão: 1.20
- Atualizado: 2 setembro 2025
- Ativações: 10
CONCEITOS
O cálculo da volatilidade de preço normalizada é realizado medindo o desvio-padrão do preço e mapeando-o para a escala [0,1], usando os preços máximo e mínimo de um período de observação definido. Quando a volatilidade normalizada atinge um mínimo local e começa a subir, é desenhada uma caixa canal entre os preços máximo e mínimo dessa zona. Essas caixas permanecem até que o preço as ultrapasse, seja pelo fechamento do candle (configurável) ou ao tocar o limite. As informações de volume são exibidas como barras de delta dentro da caixa, mostrando a distribuição do volume durante o canal. Um indicador visual em tempo real mostra a posição do delta de volume dentro da faixa do canal.
RECURSOS
-
Detecção e desenho de canais de rompimento com base em pivôs de preço normalizados pela volatilidade.
-
Canais aninhados opcionais para permitir múltiplas zonas simultâneas ou visualização de zona única.
-
Medidor de volume com preenchimento em gradiente e ponteiro dinâmico para exibir a posição atual do delta dentro da caixa.
-
Três modos de exibição de volume: volume bruto, volume comparativo de alta/baixa e delta.
-
Alertas para formação de novos canais e eventos de rompimento.
SCANNER E ALERTAS
Os usuários podem ligar/desligar o scanner para monitorar rapidamente outros gráficos.
O indicador possui alertas de sinal quando aparecem Compra/Venda e setas de rompimento; com esses alertas (especialmente usando o Scanner) é fácil acompanhar as informações do mercado.
Aplique o indicador a qualquer gráfico. Uma caixa de rompimento aparece quando a volatilidade muda e se forma uma faixa estável. Monitore o preço em relação aos limites da caixa. Um movimento acima do limite superior pode indicar continuação de alta, e um movimento abaixo do limite inferior pode indicar continuação de baixa. A opção “Strong Closes Only” pode ser usada para filtrar sinais.
Observe as velas internas de volume para avaliar a concentração de atividade de compra/venda dentro da caixa. O medidor à direita pode ser usado para interpretar se a pressão líquida está pendendo para cima ou para baixo antes do rompimento.
Alertas podem ser usados para receber notificações de eventos de rompimento sem monitorar o gráfico constantemente.