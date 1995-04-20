Smart Breakout Channels MT4

Oferta especial: ALL TOOLS , apenas $35 cada!

Novas ferramentas custarão $30 na primeira semana ou nas primeiras 3 compras! Canal de Trading Tools no MQL5: junte-se ao meu canal no MQL5 para receber as últimas novidades

Este indicador traça zonas de detecção de rompimento, chamadas “Smart Breakout Channels”, baseadas no movimento de preço normalizado pela volatilidade. Essas zonas são exibidas como caixas dinâmicas com sobreposições de volume. A ferramenta detecta faixas temporárias de acumulação ou distribuição usando um cálculo personalizado de volatilidade normalizada e marca o momento em que o preço sai dessas faixas, para cima ou para baixo. Cada canal representa uma faixa estruturada, com contexto adicional do delta de volume, volume de alta/baixa e um indicador visual em gradiente que mostra o viés do momentum.

CONCEITOS

O cálculo da volatilidade de preço normalizada é realizado medindo o desvio-padrão do preço e mapeando-o para a escala [0,1], usando os preços máximo e mínimo de um período de observação definido. Quando a volatilidade normalizada atinge um mínimo local e começa a subir, é desenhada uma caixa canal entre os preços máximo e mínimo dessa zona. Essas caixas permanecem até que o preço as ultrapasse, seja pelo fechamento do candle (configurável) ou ao tocar o limite. As informações de volume são exibidas como barras de delta dentro da caixa, mostrando a distribuição do volume durante o canal. Um indicador visual em tempo real mostra a posição do delta de volume dentro da faixa do canal.

RECURSOS

Detecção e desenho de canais de rompimento com base em pivôs de preço normalizados pela volatilidade.

Canais aninhados opcionais para permitir múltiplas zonas simultâneas ou visualização de zona única.

Medidor de volume com preenchimento em gradiente e ponteiro dinâmico para exibir a posição atual do delta dentro da caixa.

Três modos de exibição de volume: volume bruto, volume comparativo de alta/baixa e delta.

Alertas para formação de novos canais e eventos de rompimento.

SCANNER E ALERTAS

Os usuários podem ligar/desligar o scanner para monitorar rapidamente outros gráficos.

O indicador possui alertas de sinal quando aparecem Compra/Venda e setas de rompimento; com esses alertas (especialmente usando o Scanner) é fácil acompanhar as informações do mercado.

USO

Aplique o indicador a qualquer gráfico. Uma caixa de rompimento aparece quando a volatilidade muda e se forma uma faixa estável. Monitore o preço em relação aos limites da caixa. Um movimento acima do limite superior pode indicar continuação de alta, e um movimento abaixo do limite inferior pode indicar continuação de baixa. A opção “Strong Closes Only” pode ser usada para filtrar sinais.

Observe as velas internas de volume para avaliar a concentração de atividade de compra/venda dentro da caixa. O medidor à direita pode ser usado para interpretar se a pressão líquida está pendendo para cima ou para baixo antes do rompimento.

Alertas podem ser usados para receber notificações de eventos de rompimento sem monitorar o gráfico constantemente.







