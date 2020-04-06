Candle Power EA

Carteira de 5 Estratégias de Mean-Reversion para o S&P 500

Por favor, escreva-me após a Compra para receber o Manual em PDF e um link para um Vídeo Explicativo detalhado!!!

¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste!

Descarregue aqui o SETFILE e as instruções

Com medo do próximo Crash?

Com o Candle Power EA não precisa. O EA reúne cinco Estratégias complementares de Mean-Reversion (5 Definições com diferentes Métodos de Filtro) sobre o S&P 500. Ele trata Excessos — sobretudo em Fases de Stress — de forma sistemática e joga com a sua Força em Fases de Mercado voláteis com Correcções acentuadas. Em Fases de Mercado normais, o EA acompanha em grande medida o Mercado Global e assim pode oferecer Cobertura Táctica de Carteira bem como Fontes de Retorno adicionais.

Sem Martingale, sem Grid. Claramente documentado, Robusto, Prático. Longo Histórico de Backtests com Dados Tick por mais de 15 Anos e comparação com Futuros do S&P desde 2008.

Por que este EA?

Foco em Crash: uso táctico de Picos de Volatilidade e Mean Reversion em Fases de Queda .

Carteira em vez de Estratégia Única: 5 Módulos independentes → menor Correlação , Equity mais suave .

Prática + Tecnologia: concebido por Trader Certificado de Valores e Gestor de Carteira , implementado em conjunto com um Dipl. Cientista da Computação com 15 Anos de Experiência em Programação de EAs .

Expansível com flexibilidade: Presets para VIX, Ouro (XAUUSD), Petróleo (USOIL/UKOIL) estão em Desenvolvimento.

Acompanhamento ao Vivo

(Início há apenas alguns Dias)

Transparência é obrigatória. Resultados ao Vivo atuais:

Sinal MQL5: https://www.mql5.com/de/signals/2328739?source=Site+Profile

Resumo no FX Blue: https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment

Nota: Outros métodos também estão incluídos no sinal. No FX Blue, as 5 Estratégias contidas no EA podem ser acompanhadas isoladamente em https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats

indicando os Magic Numbers.

Módulos de Estratégia (incl. Magic Numbers)

Termos: CPI = Candle Power Indicator, RSI = Índice de Força Relativa.

Big Bad Bug Bounce

Abordagem: RSI + Filtro de Volatilidade

Magic Number: 10001 Marauder Mondays

Abordagem: CPI + Filtro por Dia da Semana

Magic Number: 10002 Arachnid Anchors

Abordagem: CPI + Filtro de Máxima/Mínima Diária

Magic Number: 10003 CPI + Daily

Abordagem: CPI + Filtro de Máxima/Mínima Diária + Variações de Saída

Magic Number: 10004 Gostaria de operar mais?

Abordagem: CPI + CPI (Confirmação Multinível do Sinal CPI)

Magic Number: 10005

Motor de Sinais & Filtros (Excerto)

Entradas: CPI (Candle Power Indicator) , RSI ou Combinações .

Saídas: 7 Variações (além de SL/TP/Trailing Stop ), incl. Saídas RSI-/CPI- .

Gestão Monetária: 8 Métodos , Risco apenas no Método de MM .

Stops & Alvos: 7 SL , 6 TP , 3 Métodos de Break-Even , além de Time Stop .

Tendência/Volatilidade: 2 Médias Móveis (totalmente parametrizáveis), Filtro de Volatilidade (3 Métodos) .

Regime/Timing: Máxima/Mínima Diária, Preço de Fecho, Filtros de Mês/Semana/Dia, Sazonalidade, Ciclo de Juros, Dia de Trading, Filtro de Vela e de Vela Anterior (Cor + %).

Testes & Base de Dados

Backtests com Dados Tick desde 15.10.2010 .

Alinhamento de Dados com Futuros do S&P (M1) desde 01.01.2008 (Verificação de Robustez).

(Backtests/Análises não Garantem Resultados Futuros.)

Frequência de Operações (média anual)

Big Bad Bug Bounce: aprox. 35 Operações

Marauder Mondays: aprox. 17 Operações

Arachnid Anchors: aprox. 12 Operações

CPI + Daily: aprox. 21 Operações

Gostaria de operar mais?: aprox. 21 Operações

Nem toda Lógica opera com a mesma frequência: algumas 8–17 Operações/Ano, outros Módulos com mais frequência. Isso oferece Diversificação ao longo do Tempo e dos Regimes de Mercado. O Número de Operações não diz nada sobre a Performance.

Símbolos & Presets

Principal: S&P 500

( Mapeamento do Broker p. ex., US500 , SPX500USD , US500Cash )

Mais Presets (planeados, ainda não incluídos): VIX, Ouro e Petróleo

Preço & Modelo de Licença

Vantagem de Early-Adopter:

Lançamento Planeado de Definições/Presets adicionais para VIX , Ouro e Petróleo , bem como possivelmente outros Instrumentos , até início de 2026 .

Clientes Existentes receberão isto sem Custo Adicional como Update. Para Novos Compradores, o Preço pode aumentar à medida que cresce o Âmbito da Estratégia.

Conteúdo da Entrega & Suporte

EA (.ex4) + 5 Definições ( Padrão S&P ; os Presets para VIX/Ouro/Petróleo serão adicionados assim que disponíveis)

Manual de 60 páginas disponível em Inglês e Alemão ; Tradução adicional para todas as Línguas possível via IA ( Início Rápido , Parâmetros , Setups , Melhores Práticas e Notas de Risco )

→ Receberá após a Compra via Mensagem MQL5 um Link de Download ( inclui Verificação do Comprador )

Vídeo Explicativo (DE & EN): link privado apenas para Compradores — cada Parâmetro explicado em detalhe

Estratégias de Exemplo para uso de Filtros de Sazonalidade & Ciclo de Juros

Suporte via Mensagens MQL5; Updates via o Market

Transparência & Responsabilidade

Negociar envolve Risco. Resultados Passados (Backtests/Acompanhamento ao Vivo) não Garantem Performance Futura. Comece de forma conservadora, teste numa Conta Demo, escale de maneira controlada. Sem Conselho de Investimento.