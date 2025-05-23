Opening Range Breakout Master

O   Opening Range Breakout Master é um sistema de negociação algorítmica profissional projetado para capitalizar conceitos de negociação institucional, como   ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) e estratégias baseadas em liquidez . Este consultor especialista automatiza a detecção e execução de   rompimentos de intervalo de abertura (ORB)   nas principais sessões globais de Forex, incluindo   Londres, Nova York, Tóquio e Midnight Killzones , permitindo que os comerciantes se alinhem com   movimentos de formadores de mercado, busca por liquidez e volatilidade impulsionada pela sessão .

Construído para comerciantes que seguem   ação de preço baseada no tempo, dinâmica de fluxo de ordens e metodologias de negociação institucional , este EA elimina a tomada de decisão emocional ao entrar sistematicamente em negociações quando o preço ultrapassa o limite   saldo inicial alto ou baixo   de uma sessão. Ele se concentra em   fugas limpas   ao mesmo tempo que incorpora parâmetros de risco ajustáveis,   seleção de sessão e filtros de confirmação de breakout   para aumentar a precisão das negociações.


Como funciona – Automação de Breakout de Dinheiro Inteligente

A EA opera identificando o   primeira hora (TimeBox) de cada sessão de negociação principal , marcando o   alta e baixa da faixa de abertura e monitoramento de rompimentos além desses níveis. A estratégia está enraizada no princípio de que   Os traders institucionais frequentemente induzem liquidez varrendo níveis-chave antes de reverter ou manter o momentum . Ao automatizar esse processo, o EA captura   movimentos de rompimento precoce, rompimentos falsos e varreduras de sessão   ao integrar   mecanismos de stop-loss, take-profit e trailing stop   para gestão de riscos disciplinada.


Principais recursos e lógica de negociação

  • Detecção de breakout baseada em sessão:   Rastreia automaticamente   Londres (07:00-08:00 GMT), Nova York (13:00-14:00 GMT), Tóquio (00:00-01:00 GMT) e Midnight ORB   intervalos para configurações de breakout ideais.

  • Filtros de Confirmação do Smart Money:   Usos   fechamento anterior, margem de rompimento e confirmação do período   para validar entradas, reduzindo sinais falsos.

  • Parâmetros de risco personalizáveis:   Ajustável   tamanho do lote, gerenciamento de lote, stop-loss (SL), take-profit (TP), trailing stops e proteção de lucro   para se alinhar com a tolerância individual ao risco.

  • Marcadores visuais de sessão:   Exibições   caixas de sessão, linhas altas/baixas e sinais de rompimento   para verificação manual (opcional).

  • Flexibilidade de múltiplas sessões:   Troca   sessões únicas ou múltiplas   com base na preferência de volatilidade (por exemplo, foco em Londres e Nova York para pares de alto momentum).

  • Lógica de não repintura:   As negociações são executadas somente após   fugas confirmadas , garantindo que não haja repintura ou entradas tardias.


Estratégia e Execução de Negociação

A EA segue uma abordagem estruturada para   negociação de rompimento de faixa de abertura , uma metodologia favorecida por   Investidores institucionais e de ação de preço . Veja como a estratégia se desenrola:

  1. Identifique o intervalo da sessão:   A EA marca o   altos e baixos da primeira hora (TimeBox)   após a abertura de uma sessão (por exemplo, Londres às 07:00 GMT).

  2. Monitore fugas:   Aguarda o preço   rompimento acima da máxima (rompimento de alta) ou abaixo da mínima (rompimento de baixa)   com filtros de confirmação opcionais.

  3. Entrar na Confirmação:   Abre uma negociação quando o preço   fecha além do intervalo com deslocamento , indicando um potencial   tomada de liquidez ou movimento de continuação .

  4. Gerenciar o comércio:   Usos   stop-loss além do nível de intervalo oposto   (ou pontos de oscilação) e obtém lucro em   zonas de liquidez chave, extremos de sessão ou preenchimentos de FVG .

Melhores Pares de Forex para Esta Estratégia

O EA tem um desempenho ótimo em   principais pares de moedas   com alta liquidez e volatilidade impulsionada pela sessão:

  • EURUSD, GBPUSD   (Melhor para sessões em Londres e Nova York)

  • USDJPY, AUDUSD   (Reage bem à liquidez da sessão de Tóquio)

  • USDCAD, XAUUSD   (Fortes tendências de rompimento durante a sessão de NY)


Quem deve usar este EA?

Esta ferramenta é ideal para:

  • Comerciantes de TIC e SMC   que seguem   conceitos de fluxo de ordem institucional e liquidez .

  • Operadores de breakout e intradiários   focando em   Zonas de matança de Londres/Nova York .

  • Comerciantes algorítmicos   buscando automação de   estratégias de intervalo baseadas em tempo .

  • Operadores de ação de preço   que combinam   ORB com mudanças na estrutura do mercado .

  • Cambistas de Forex e traders de swing   procurando por   configurações de sessão de alta probabilidade .


Gestão de Riscos e Personalização

O EA inclui   controles de risco flexíveis , permitindo que os comerciantes ajustem:

  • Dimensionamento de lote (risco fixo ou percentual)

  • Métodos de stop-loss (nível de intervalo oposto, pips fixos ou baseados em swing)

  • Estratégias de take-profit (1:1, 1:2 RR ou saídas baseadas em sessão)

  • Trailing stops e proteção de lucro   para garantir ganhos durante tendências fortes.


Notas Finais: Um Sistema de Breakout de Nível Profissional

O   O Opening Range Breakout Master foi desenvolvido para traders que entendem   modelos de formadores de mercado, liquidez de sessão e ação de preço baseada no tempo . Não garante lucros, mas fornece uma   abordagem sistemática e baseada em regras   para negociar rompimentos institucionais. Ao automatizar   quebras de alta/baixa da sessão , este EA ajuda os traders a se alinharem com   Movimentos de dinheiro inteligente   mantendo ao mesmo tempo uma gestão de risco disciplinada.

Para melhores resultados, use em   pares de maior liquidez durante as horas de sessão ativa   e combinar com   análise manual da estrutura de mercado, perfis de volume e viés de prazo mais alto . Este EA é otimizado para   MetaTrader 4   e se adapta a   tempo do servidor do corretor   para rastreamento preciso da sessão.


Filtro:
Walter Ludwig Tengler
592
Walter Ludwig Tengler 2025.11.05 19:51 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Thushara Dissanayake
27569
Resposta do desenvolvedor Thushara Dissanayake 2025.11.06 00:49
Hey, thank you so much for this incredibly thoughtful and detailed review! It truly means a lot. I’m really glad to hear that you’re finding value in the flexibility of the Opening Range Breakout Master and that you’ve put in the time to fine tune it for EURUSD that’s exactly how it’s meant to be used. It’s traders like you, who dive deep and personalize the settings, that really bring the strategy to life. Thanks again for your kind words and for sharing your experience. I’m always here to help if you need anything else. Happy trading, and keep up the great work!
Jptrading
307
Jptrading 2025.05.23 18:56 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Thushara Dissanayake
27569
Resposta do desenvolvedor Thushara Dissanayake 2025.05.24 01:02
Wow, that’s awesome to hear! Really appreciate you taking the time to leave this review and stoked the Opening Range Breakout Master is already stacking profits across all 6 pairs! That’s exactly how it’s meant to work. If you ever need tweaks or run into anything odd, just shout. Keep crushing those breakouts. Happy trading!
