ZigZag_NK_MTF

Versão do indicador ZigZag (baseado no conjunto de indicadores do terminal cliente MetaTrader 4) que exibe os resultados de seus cálculos em um período gráfico maior que o atual em que ele foi plotado.



O indicador constrói o ZigZag considerando os dados do indicador ZigZag_NK.

Parâmetros de entrada do indicador:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int ExtDepth= 12 ; input int ExtDeviation= 5 ; input int ExtBackstep= 3 ;

Coloque o arquivo do indicador compilado ZigZag_NK.mq5 em MQL5\Indicators.