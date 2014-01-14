Participe de nossa página de fãs
ZigZag_NK_MTF - indicador para MetaTrader 5
Versão do indicador ZigZag (baseado no conjunto de indicadores do terminal cliente MetaTrader 4) que exibe os resultados de seus cálculos em um período gráfico maior que o atual em que ele foi plotado.
O indicador constrói o ZigZag considerando os dados do indicador ZigZag_NK.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3;
Coloque o arquivo do indicador compilado ZigZag_NK.mq5 em MQL5\Indicators.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/737
