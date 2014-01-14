CodeBaseSeções
Indicadores

ZigZag_NK_MTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2080
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Versão do indicador ZigZag (baseado no conjunto de indicadores do terminal cliente MetaTrader 4) que exibe os resultados de seus cálculos em um período gráfico maior que o atual em que ele foi plotado.

O indicador constrói o ZigZag considerando os dados do indicador ZigZag_NK.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;

Coloque o arquivo do indicador compilado ZigZag_NK.mq5 em MQL5\Indicators.

ZigZag_NK_MTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/737

UtterFractals UtterFractals

Este indicador exibe a "estrutura interna do mercado" próxima ao real se comparado com os "fractais" padrões e todos os tipos de zig zags.

UltraXMA UltraXMA

Este indicador é baseado no valor integral da tendência do leque de médias móveis semelhantes com uma progressão aritmética do período de suavização.

iGDR_Fractal_Levels iGDR_Fractal_Levels

iGDR_Fractal_Levels exibe os valores médios dos fractais sobre um determinado período de tempo.

Waddah Attar Fibo Waddah Attar Fibo

O indicador exibe as possíveis linhas de suporte e resistência como pontos coloridos utilizando os níveis de Fibonacci.