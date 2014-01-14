A diferença mais importante deste indicador com outras versões do ziguezague é a determinação da tendência em no rompimento dos níveis dos extremos locais. O número de níveis é determinado pelos parâmetros e significa que, por exemplo, em um movimento ascendente a alteração da tendência será fixada somente quando a útlima dos N locais mínimos romper o preço (em que N é um número de níveis). Para uma melhor visualização, o Delta do ZigZag exibe esses níveis de reversão.

Além disso, o indicador pode ser desenhado como em preços max/min, de modo que os preços de fechamento, forma uma sessão de reversão somente na base da altura mínima do swing definido pelo trader. Deve notar-se que ela é desenhada no fechamento dos preços Delta ziguezague com o número de níveis iguais a 1, de fato, ele é idêntico ao gráfico Kagi (apresentação visual é diferente, mas a lógica é o mesmo).

Quanto aos preços max/min, os seguintes recursos também se aplicam:

Se a última sessão do ziguezague é ascendente:

se a barra atual forma a nova máxima, em seguida a sessão continua o ziguezague de alta e proibe a reversão para baixo na barra atual.

se a alta da barra atual for menor que o último valor de ziguezague e a mínima da barra atual é mais baixa do que seu último valor de ziguezague definido na altura do swing, então, traçamos a sessão descendente (ou seja, reversão ziguezague).

As regras similares são aplicadas as sessões de queda do indicador.

Parâmetros:

Apply to prices - para usar os preços de alta/baixa ou fechamento dos preços

Reversal - Modo de reversão (em pips ou percentual)

Reversal in pips - o valor mínimo da reversão em pips. O parâmetro é efetivo no caso do modo de reversão também estiver em pips e não produzir qualquer influência caso o modo de reversão for em percentagem.

Reversal in percentage - o valor mínimo da reversão em porcentagem. O parâmetro é efetivo no caso, se o modo de reversão também for em porcentagem e não produzir qualquer influência se o modo de reversão for em pips.

Number of levels - número de mínimos/máximos em que a mudança de direção da tendência será fixada.

Delta ZigZag com o número de reversão igual a 2:

Recomendações: