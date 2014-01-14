Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Canal ZigZag NK - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4724
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Neste indicador um canal é construído usando três pontos extremos do Zig Zag.
O indicador tem duas versões: com o indicador no gráfico (ZigZag_NK_Channel2) e sem (ZigZag_NK_Channel).
Parâmetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep =3; //+----------------------------------------------+ //| Criando parâmetros de entrada do canal | //+----------------------------------------------+ input int FirstExtrNumb=1; // Primeiro número de índice do pico (0,1,2,3...) input color Upper_color=DeepSkyBlue; // Cor da linha superior do canal input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; // Estilo linha superior do canal input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; // Largura da linha superior do canal input color Middle_color=Teal; // Cor da linha do meio input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo da linha do meio input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1; // Largura da linha do meio input color Lower_color=Magenta; // Cor da linha inferior do canal input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; // Estilo linha inferior do canal input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; // Largura da linha inferior do canal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/579
Dois pólos de Filtro Butterwoth são usados para suavizar este cálculo de algoritmo de média móvel.Sine Wave
O indicador age de forma totalmente oposta em comparação com as médias móveis adaptativas durante uma tendência de mercado: no caso de uma tendência definida, ambas as linhas do indicador (Lead Sine e Sine Wave) movem-se paralelas e mostram a direção da tendência em relação um ao outro, em caso de lateralidade, o indicador Sine Wave reage rapidamente sobre os movimentos oscilantes do mercado.
O RSI Estocástico é um oscilador Estocástico padrão, porém, seus valores são calculados por meio dos valores do indicador RSI em vez das séries de preço.Momento Adaptativo Suavizado
Momento Adaptativo do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação".