Indicadores

Canal ZigZag NK - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
4724
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Neste indicador um canal é construído usando três pontos extremos do Zig Zag.

O indicador tem duas versões: com o indicador no gráfico (ZigZag_NK_Channel2) e sem (ZigZag_NK_Channel).

Parâmetros de entrada:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+ 
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep =3;
//+----------------------------------------------+ 
//| Criando parâmetros de entrada do canal       |
//+----------------------------------------------+ 
input int FirstExtrNumb=1;                           // Primeiro número de índice do pico (0,1,2,3...)
input color Upper_color=DeepSkyBlue;                 // Cor da linha superior do canal
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;       //  Estilo linha superior do canal
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                    //  Largura da linha superior do canal
input color Middle_color=Teal;                       // Cor da linha do meio
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo da linha do meio
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1;                   // Largura da linha do meio
input color Lower_color=Magenta;                     // Cor da linha inferior do canal
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;       //  Estilo linha inferior do canal
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                    // Largura da linha inferior do canal

Canal ZigZag NK

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/579

