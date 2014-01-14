Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZigZag based on VininI_FractalsTrend - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2652
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Real author:
Vinin
ZigZag baseado em fractais.
O indicador Fractals é utilizado para encontrar topos e fundos para o ZigZag. Por causa disso, ele trabalha de forma mais rápida do que o indicador convencional ZigZag.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 27.04.2011.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/704
A classe CEROnArray foi projetada para calcular o Índice de Eficiência (ER) utilizada na Média Móvel Adaptativa (AMA). O exemplo de utilização da classe CEROnArray é apresentado.IncERDOnArray
A classe CERDOnArray foi projetada para calcular o Índice de Eficiência (ER) utilizada na Média Móvel Adaptativa (AMA), considerando a direção do movimento dos preços. Quando o preço está se movendo para cima o indicador possui valores positivos, caso ele esteja se movendo para baixo, seus valores são negativos.
Velho e bom oscilador Estocástico. A diferença entre o Estocástico padrão é que este mostra áreas de sobrecompra e sobrevenda de uma forma visualmente mais conveniente.Val_Bands
Útil indicador de volatilidade através do tamanho das barras para rastrear as lacunas (gaps) no mercado e com onfigurações análogas ao Canal Bollinger. O indicador pode mostrar lateralidades e inícios de tendência.