CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ZigZag based on VininI_FractalsTrend - indicador para MetaTrader 5

Vinin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2652
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Real author:

Vinin

ZigZag baseado em fractais.

O indicador Fractals é utilizado para encontrar topos e fundos para o ZigZag. Por causa disso, ele trabalha de forma mais rápida do que o indicador convencional ZigZag.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 27.04.2011.

VininI_FractalsTrend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/704

IncEROnArray IncEROnArray

A classe CEROnArray foi projetada para calcular o Índice de Eficiência (ER) utilizada na Média Móvel Adaptativa (AMA). O exemplo de utilização da classe CEROnArray é apresentado.

IncERDOnArray IncERDOnArray

A classe CERDOnArray foi projetada para calcular o Índice de Eficiência (ER) utilizada na Média Móvel Adaptativa (AMA), considerando a direção do movimento dos preços. Quando o preço está se movendo para cima o indicador possui valores positivos, caso ele esteja se movendo para baixo, seus valores são negativos.

StochasticExpansion StochasticExpansion

Velho e bom oscilador Estocástico. A diferença entre o Estocástico padrão é que este mostra áreas de sobrecompra e sobrevenda de uma forma visualmente mais conveniente.

Val_Bands Val_Bands

Útil indicador de volatilidade através do tamanho das barras para rastrear as lacunas (gaps) no mercado e com onfigurações análogas ao Canal Bollinger. O indicador pode mostrar lateralidades e inícios de tendência.