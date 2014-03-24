Guia prático do MQL5: Desenvolvendo um Consultor Especialista multi-moeda com um número ilimitado de parâmetros
Introdução
O Consultor Especialista multi-moeda considerado no arquivo anterior "Guia prático do MQL5: Consultor Especialista multi-moeda - Abordagem simples, organizada e rápida", pode ser muito útil se o número de símbolos e de parâmetros de estratégia de negociação utilizado for pequeno. No entanto, existe uma restrição quanto ao número de parâmetros de entrada de um Consultor Especialista no MQL5: ele não deve ser maior que 1024.
E embora este número seja muitas vezes suficiente, é muito inconveniente usar uma lista de parâmetros tão grande. Toda vez que uma mudança ou otimização dos parâmetros para um dado símbolo for solicitada, você terá que procurar parâmetros para aquele específico símbolo na longa lista de parâmetros.
Neste artigo, criaremos um padrão que utiliza um único conjunto de parâmetros para otimização do sistema de negociação, enquanto permite um número ilimitado de parâmetros. A lista de símbolos será criada no arquivo de texto padrão (*.txt). Os parâmetros de entrada para cada símbolo também serão armazenados nos arquivos.
É necessário ser mencionado aqui que o Consultor Especialista trabalhará em um símbolo no modo de operação normal, mas você será capaz de testá-lo no Examinador de Estratégia em uma variedade de símbolos selecionados (em cada símbolo separadamente).
De fato, seria ainda mais conveniente criar a lista de símbolos diretamente na janela de Observação do mercado (Market Watch), considerando que ela ainda permite salvar os conjuntos de símbolos já prontos. Poderíamos até fazer o Consultor Especialista obter a lista de símbolos na janela Market Watch diretamente do Examinador de Estratégia. Mas, infelizmente, até o momento não é possível acessar a janela Market Watch a partir do Examinador de Estratégia, então, teremos que criar a lista de símbolos manualmente com antecedência ou usar um script.
O desenvolvimento do Consultor Especialista
O Consultor Especialista multi-moeda destacado no artigo anterior "Guia prático do MQL5: Consultor Especialista multi-moeda - Abordagem simples, organizada e rápida" será considerado como modelo. Vamos primeiro decidir os parâmetros de entrada. Como mencionado acima, deixaremos apenas um conjunto de parâmetros. Abaixo está a lista dos parâmetros de entrada do Consultor Especialista:
//--- Input parameters of the Expert Advisor sinput long MagicNumber =777; // Magic number sinput int Deviation =10; // Slippage sinput string delimeter_00=""; // -------------------------------- sinput int SymbolNumber =1; // Number of the tested symbol sinput bool RewriteParameters =false; // Rewriting parameters sinput ENUM_INPUTS_READING_MODE ParametersReadingMode=FILE; // Parameter reading mode sinput string delimeter_01=""; // -------------------------------- input int IndicatorPeriod =5; // Indicator period input double TakeProfit =100; // Take Profit input double StopLoss =50; // Stop Loss input double TrailingStop =10; // Trailing Stop input bool Reverse =true; // Position reversal input double Lot =0.1; // Lot input double VolumeIncrease =0.1; // Position volume increase input double VolumeIncreaseStep =10; // Volume increase step
Apenas os parâmetros com o modificador de entrada será escrito em um arquivo. Além disso, devemos expandir os três novos parâmetros que nunca nos deparamos antes.
- SymbolNumber - este parâmetro indica o número do símbolo a partir do arquivo que contém a lista de símbolos. Se for configurado como 0, todos os símbolos da lista serão testados. Se você for além da lista, o teste não será realizado.
- RewriteParameters - se o valor deste parâmetro for configurado como verdadeiro, o arquivo com os parâmetros do símbolo especificado (número no parâmetro SymbolNumber) será reescrito utilizando os valores do parâmetro de entrada atual. Alternativamente, se for configurado como falso, os parâmetros serão lidos a partir de um arquivo.
- ParametersReadingMode - este parâmetro indica o modo de leitura com relação aos parâmetros de entrada. O tipo do parâmetro é a enumeração personalizada ENUM_INPUTS_READING_MODE que oferece duas opções: ler a partir de um arquivo e usar os parâmetros atuais.
O código de enumeração ENUM_INPUTS_READING_MODE:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Input parameter reading modes | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_INPUTS_READING_MODE { FILE = 0, // File INPUT_PARAMETERS = 1 // Input parameters };
O número de símbolos foi previamente determinado utilizando a constante NUMBER_OF_SYMBOLS. Esse valor agora depende de modos diferentes, por isso iremos mudá-lo para a variável global SYMBOLS_COUNT:
//--- Number of traded symbols. It is calculated and depends on the testing mode and the number of symbols in the file int SYMBOLS_COUNT=0;
Ao início do código do Consultor Especialista, declaramos uma outra constante, a TESTED_PARAMETERS_COUNT, que determina os tamanhos dos arranjos e o número de iterações do ciclo ao agir sobre os parâmetros de entrada:
//--- Number of tested/optimized parameters #define TESTED_PARAMETERS_COUNT 8
O arquivo com a lista de símbolos, assim como a pasta do arquivo contendo os parâmetros para cada símbolo devem ser colocados na pasta comum do terminal para que possa ser acessada a nível de execução do programa tanto durante a operação normal do Consultor Especialista quanto durante seu teste.
Agora precisamos preparar os arranjos com os quais trabalharemos mais tarde. Todos os arranjos no Consultor Especialista multi-moeda do artigo anterior que modificaremos são estáticos, ou seja, com um tamanho predefinido dos elementos. Devemos torná-los todos dinâmicos, já que o tamanho agora dependerá do número de símbolos usados no arquivo e do modo de leitura do parâmetro de entrada. Também adicionaremos novos arranjos (destacados em amarelo) os quais são necessários para trabalhar com arquivos:
//--- Arrays of input parameters string InputSymbols[]; // Symbol names //--- int InputIndicatorPeriod[]; // Indicator periods double InputTakeProfit[]; // Take Profit values double InputStopLoss[]; // Stop Loss values double InputTrailingStop[]; // Trailing Stop values bool InputReverse[]; // Values of position reversal flags double InputLot[]; // Lot values double InputVolumeIncrease[]; // Position volume increases double InputVolumeIncreaseStep[]; // Volume increase steps //--- Array of handles for indicator agents int spy_indicator_handles[]; //--- Array of signal indicator handles int signal_indicator_handles[]; //--- Data arrays for checking trading conditions struct PriceData { double value[]; }; PriceData open[]; // Opening price of the bar PriceData high[]; // High price of the bar PriceData low[]; // Low price of the bar PriceData close[]; // Closing price of the bar PriceData indicator[]; // Array of indicator values //--- Arrays for getting the opening time of the current bar struct Datetime { datetime time[]; }; Datetime lastbar_time[]; //--- Array for checking the new bar for each symbol datetime new_bar[]; //--- Array of input parameter names for writing to the file string input_parameters[TESTED_PARAMETERS_COUNT]= { "IndicatorPeriod", // Indicator period "TakeProfit", // Take Profit "StopLoss", // Stop Loss "TrailingStop", // Trailing Stop "Reverse", // Position reversal "Lot", // Lot "VolumeIncrease", // Position volume increase "VolumeIncreaseStep" // Volume increase step }; //--- Array for untested symbols string temporary_symbols[]; //--- Array for storing input parameters from the file of the symbol selected for testing or trading double tested_parameters_from_file[]; //--- Array of input parameter values for writing to the file double tested_parameters_values[TESTED_PARAMETERS_COUNT];
Então precisamos determinar os tamanhos dos arranjos e inicializá-los com os valores.
O arranjo dos valores do parâmetro de entrada criado acima será inicializado na função InitializeTestedParametersValues() que criaremos no arquivo InitializeArrays.mqh. O arranjo será usado na escrita dos valores do parâmetro de entrada no arquivo.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Initializing the array of tested input parameters | //+------------------------------------------------------------------+ void InitializeTestedParametersValues() { tested_parameters_values[0]=IndicatorPeriod; tested_parameters_values[1]=TakeProfit; tested_parameters_values[2]=StopLoss; tested_parameters_values[3]=TrailingStop; tested_parameters_values[4]=Reverse; tested_parameters_values[5]=Lot; tested_parameters_values[6]=VolumeIncrease; tested_parameters_values[7]=VolumeIncreaseStep; }
Agora vamos considerar as operações do arquivo. Primeiro, crie uma outra biblioteca de função, FileFunctions.mqh, na pasta UnlimitedParametersEA\Include de seu Consultor Especialista. Essa biblioteca será usada para criar funções relacionadas com a leitura e escrita de dados em um arquivo. Inclua a mesma no arquivo principal do Consultor Especialista e em outros arquivos do projeto.
//---Include custom libraries #include "Include\Enums.mqh" #include "Include\InitializeArrays.mqh" #include "Include\Errors.mqh" #include "Include\FileFunctions.mqh" #include "Include\TradeSignals.mqh" #include "Include\TradeFunctions.mqh" #include "Include\ToString.mqh" #include "Include\Auxiliary.mqh"
Começamos com a criação de uma função para ler a lista de símbolos de um arquivo de texto - ReadSymbolsFromFile(). Este arquivo (vamos nomeá-lo TestedSymbols.txt) deve ser colocado na subpasta \Files da pasta comum do terminal do cliente MetaTrader 5. No meu caso será C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Commonmas você deve verificar cuidadosamente o caminho utilizando a constante padrão TERMINAL_COMMONDATA_PATH:
TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH)
Para verificar a funcionalidade, adicione alguns símbolos ao arquivo de texto criado, separando cada um dos símbolos com uma quebra de linha ("\r\n"):
Fig. 1. Lista de símbolos no arquivo da pasta comum do terminal.
Além disso,vamos dar uma olhada no código da função ReadSymbolsFromFile():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Returning the number of strings (symbols) in the file and | //| filling the temporary array of symbols temporary_symbols[] | //+------------------------------------------------------------------+ //--- When preparing the file, symbols in the list should be separated with a line break int ReadSymbolsFromFile(string file_name) { int strings_count=0; // String counter //--- Open the file for reading from the common folder of the terminal int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON); //--- If the file handle has been obtained if(file_handle!=INVALID_HANDLE) { ulong offset =0; // Offset for determining the position of the file pointer string text =""; // The read string will be written to this variable //--- Read until the current position of the file pointer reaches the end of the file or until the program is deleted while(!FileIsEnding(file_handle) || !IsStopped()) { //--- Read until the end of the string or until the program is deleted while(!FileIsLineEnding(file_handle) || !IsStopped()) { //--- Read the whole string text=FileReadString(file_handle); //--- Get the position of the pointer offset=FileTell(file_handle); //--- Go to the next string if this is not the end of the file // For this purpose, increase the offset of the file pointer if(!FileIsEnding(file_handle)) offset++; //--- Move it to the next string FileSeek(file_handle,offset,SEEK_SET); //--- If the string is not empty if(text!="") { //--- Increase the string counter strings_count++; //--- Increase the size of the array of strings, ArrayResize(temporary_symbols,strings_count); //--- Write the read string to the current index temporary_symbols[strings_count-1]=text; } //--- Exit the nested loop break; } //--- If this is the end of the file, terminate the main loop if(FileIsEnding(file_handle)) break; } //--- Close the file FileClose(file_handle); } //--- Return the number of strings in the file return(strings_count); }
Aqui, o arquivo de texto é lido linha por linha. O nome de cada instrumento financeiro que foi lido é escrito no arranjo temporário temporary_symbols[] criado anteriormente (a acessibilidade real do símbolo no servidor de negociação será verificada posteriormente). Ademais, ao final a função retorna o número das cadeias (strings) lidas, ou seja, o número de símbolos nos quais nosso Consultor Especialista será testado.
Vamos voltar ao arquivo InitializeArrays.mqh onde criaremos a função InitializeInputSymbols() para preencher o arranjo InputSymbols[] com os nomes dos símbolos definidos anteriormente. Os iniciantes provavelmente considerarão isto muito complexo, por isso, forneci comentários detalhados para o código:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Filling the InputSymbol[] array of symbols | //+------------------------------------------------------------------+ void InitializeInputSymbols() { int strings_count=0; // Number of strings in the symbol file string checked_symbol=""; // To check the accessibility of the symbol on the trade server //--- Get the number of symbols from the "TestedSymbols.txt" file strings_count=ReadSymbolsFromFile("TestedSymbols.txt"); //--- In optimization mode or in one of the two modes (testing or visualization), provided that the symbol NUMBER IS SPECIFIED if(IsOptimization() || ((IsTester() || IsVisualMode()) && SymbolNumber>0)) { //--- Determine the symbol to be involved in parameter optimization for(int s=0; s<strings_count; s++) { //--- If the number specified in the parameters and the current loop index match if(s==SymbolNumber-1) { //--- Check whether the symbol is on the trade server if((checked_symbol=GetSymbolByName(temporary_symbols[s]))!="") { //--- Set the number of symbols SYMBOLS_COUNT=1; //--- Set the size of the array of symbols ArrayResize(InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); //--- Write the symbol name InputSymbols[0]=checked_symbol; } //--- Exit return; } } } //--- In testing or visualization mode, if you need to test ALL symbols from the list in the file if((IsTester() || IsVisualMode()) && SymbolNumber==0) { //--- Parameter reading mode: from the file if(ParametersReadingMode==FILE) { //--- Iterate over all symbols in the file for(int s=0; s<strings_count; s++) { //--- Check if the symbol is on the trade server if((checked_symbol=GetSymbolByName(temporary_symbols[s]))!="") { //--- Increase the symbol counter SYMBOLS_COUNT++; //--- Set the size of the array of symbols ArrayResize(InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); //--- Write the symbol name InputSymbols[SYMBOLS_COUNT-1]=checked_symbol; } } //--- Exit return; } //--- Parameter reading mode: from input parameters of the Expert Advisor if(ParametersReadingMode==INPUT_PARAMETERS) { //--- Set the number of symbols SYMBOLS_COUNT=1; //--- Set the size of the array of symbols ArrayResize(InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); //--- Write the current symbol name InputSymbols[0]=Symbol(); //--- Exit return; } } //--- In normal operation mode of the Expert Advisor, use the current chart symbol if(IsRealtime()) { //--- Set the number of symbols SYMBOLS_COUNT=1; //--- Set the size of the array of symbols ArrayResize(InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); //--- Write the symbol name InputSymbols[0]=Symbol(); } //--- }
Uma vez determinado o tamanho do arranjo dos parâmetros de entrada pelo número de símbolos utilizados, você deve definir o tamanho de todos os outros arranjos dos parâmetros de entrada. Vamos implementar isso como uma função distinta - ResizeInputParametersArrays():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Setting the new size for arrays of input parameters | //+------------------------------------------------------------------+ void ResizeInputParametersArrays() { ArrayResize(InputIndicatorPeriod,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize(InputTakeProfit,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize(InputStopLoss,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize(InputTrailingStop,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize(InputReverse,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize(InputLot,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize(InputVolumeIncrease,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize(InputVolumeIncreaseStep,SYMBOLS_COUNT); }
Agora precisamos criar a funcionalidade que nos permitirá ler os valores do parâmetro de entrada para cada símbolo, assim como escrever estes valores do parâmetro em um arquivo separado (para cada símbolo) dependendo do modo de entrada selecionado e das configurações do Consultor Especialista. Isso será feito da mesma forma como lemos a lista de símbolos a partir do arquivo. Esta é uma tarefa complexa, então vamos dividí-la em vários procedimentos.
Primeiro, devemos aprender a ler os valores do parâmetro de entrada de um arquivo para um arranjo. O arranjo conterá valores do tipo duplo. Mais tarde converteremos alguns deles (período indicador e sinalização de reversão de posição) para os tipos int e bool, respectivamente. O identificador do arquivo aberto e o arranjo onde os valores do parâmetro do arquivo estão armazenados são passados para a função ReadInputParametersValuesFromFile():
//+----------------------------------------------------------------------+ //| Reading parameters from the file and storing them in the passed array| //| Text file format: key=value //+----------------------------------------------------------------------+ bool ReadInputParametersValuesFromFile(int handle,double &array[]) { int delimiter_position =0; // Number of the symbol position "=" in the string int strings_count =0; // String counter string read_string =""; // The read string ulong offset =0; // Position of the pointer (offset in bytes) //--- Move the file pointer to the beginning of the file FileSeek(handle,0,SEEK_SET); //--- Read until the current position of the file pointer reaches the end of the file while(!FileIsEnding(handle)) { //--- If the user deleted the program if(IsStopped()) return(false); //--- Read until the end of the string while(!FileIsLineEnding(handle)) { //--- If the user deleted the program if(IsStopped()) return(false); //--- Read the string read_string=FileReadString(handle); //--- Get the index of the separator ("=") in the read string delimiter_position=StringFind(read_string,"=",0); //--- Get everything that follows the separator ("=") until the end of the string read_string=StringSubstr(read_string,delimiter_position+1); //--- Place the obtained value converted to the double type in the output array array[strings_count]=StringToDouble(read_string); //--- Get the current position of the file pointer offset=FileTell(handle); //--- If it's the end of the string if(FileIsLineEnding(handle)) { //--- Go to the next string if it's not the end of the file if(!FileIsEnding(handle)) //--- Increase the offset of the file pointer by 1 to go to the next string offset++; //--- Move the file pointer relative to the beginning of the file FileSeek(handle,offset,SEEK_SET); //--- Increase the string counter strings_count++; //--- Exit the nested loop for reading the string break; } } //--- If it's the end of the file, exit the main loop if(FileIsEnding(handle)) break; } //--- Return the fact of successful completion return(true); }
Quais identificadores de arquivo e arranjos passaremos para essa função? Vai depender dos símbolos com os quais trabalharemos após lê-los a partir do arquivo "TestedSymbols.txt". Cada símbolo corresponderá a um certo arquivo de texto contendo os valores do parâmetro de entrada. Existem dois cenários para se considerar:
- O arquivo existe e lemos os valores do parâmetro de entrada desse arquivo usando a função ReadInputParametersValuesFromFile() descrita acima.
- O arquivo não existe ou precisamos reescrever os valores do parâmetro de entrada existentes.
O formato do arquivo de texto (um arquivo .ini, embora você possa escolher qualquer outra extensão que considerar necessária) contendo os valores do parâmetro de entrada será simples:
input_parameter_name1=value input_parameter_name2=value .... input_parameter_nameN=value
Vamos combinar essa lógica em uma única função, aReadWriteInputParameters(), cujo código é fornecido a seguir:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Reading/writing input parameters from/to a file for a symbol | //+------------------------------------------------------------------+ void ReadWriteInputParameters(int symbol_number,string path) { string file_name=path+InputSymbols[symbol_number]+".ini"; // File name //--- Print("Find the file '"+file_name+"' ..."); //--- Open the file with input parameters of the symbol int file_handle_read=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON); //--- Scenario #1: the file exists and parameter values do not need to be rewritten if(file_handle_read!=INVALID_HANDLE && !RewriteParameters) { Print("The file '"+InputSymbols[symbol_number]+".ini' exists, reading..."); //--- Set the array size ArrayResize(tested_parameters_from_file,TESTED_PARAMETERS_COUNT); //--- Fill the array with file values ReadInputParametersValuesFromFile(file_handle_read,tested_parameters_from_file); //--- If the array size is correct if(ArraySize(tested_parameters_from_file)==TESTED_PARAMETERS_COUNT) { //--- Write parameter values to arrays InputIndicatorPeriod[symbol_number] =(int)tested_parameters_from_file[0]; Print("InputIndicatorPeriod[symbol_number] = "+(string)InputIndicatorPeriod[symbol_number]); InputTakeProfit[symbol_number] =tested_parameters_from_file[1]; InputStopLoss[symbol_number] =tested_parameters_from_file[2]; InputTrailingStop[symbol_number] =tested_parameters_from_file[3]; InputReverse[symbol_number] =(bool)tested_parameters_from_file[4]; InputLot[symbol_number] =tested_parameters_from_file[5]; InputVolumeIncrease[symbol_number] =tested_parameters_from_file[6]; InputVolumeIncreaseStep[symbol_number] =tested_parameters_from_file[7]; } //--- Close the file and exit FileClose(file_handle_read); return; } //--- Scenario #2: If the file does not exist or the parameters need to be rewritten if(file_handle_read==INVALID_HANDLE || RewriteParameters) { //--- Close the handle of the file for reading FileClose(file_handle_read); //--- Get the handle of the file for writing int file_handle_write=FileOpen(file_name,FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_ANSI|FILE_COMMON,""); //--- If the handle has been obtained if(file_handle_write!=INVALID_HANDLE) { string delimiter="="; // Separator //--- Write the parameters for(int i=0; i<TESTED_PARAMETERS_COUNT; i++) { FileWrite(file_handle_write,input_parameters_names[i],delimiter,tested_parameters_values[i]); Print(input_parameters_names[i],delimiter,tested_parameters_values[i]); } //--- Write parameter values to arrays InputIndicatorPeriod[symbol_number] =(int)tested_parameters_values[0]; InputTakeProfit[symbol_number] =tested_parameters_values[1]; InputStopLoss[symbol_number] =tested_parameters_values[2]; InputTrailingStop[symbol_number] =tested_parameters_values[3]; InputReverse[symbol_number] =(bool)tested_parameters_values[4]; InputLot[symbol_number] =tested_parameters_values[5]; InputVolumeIncrease[symbol_number] =tested_parameters_values[6]; InputVolumeIncreaseStep[symbol_number] =tested_parameters_values[7]; //--- Depending on the indication, print the relevant message if(RewriteParameters) Print("The file '"+InputSymbols[symbol_number]+".ini' with parameters of the '"+EXPERT_NAME+".ex5 Expert Advisor has been rewritten'"); else Print("The file '"+InputSymbols[symbol_number]+".ini' with parameters of the '"+EXPERT_NAME+".ex5 Expert Advisor has been created'"); } //--- Close the handle of the file for writing FileClose(file_handle_write); } }
A última função do arquivo, a CreateInputParametersFolder(), criará uma pasta com o nome do Consultor Especialista na pasta comum do terminal do cliente. Esta é a pasta na qual os arquivos de texto (no nosso caso, arquivos .ini) com os valores do parâmetro de entrada serão lidos/escritos. Assim como na função anterior, verificaremos se a pasta existe. Se a pasta foi criada com sucesso ou já existe, a função retornará o caminho ou uma cadeia vazia no caso de um erro:
//+----------------------------------------------------------------------------------+ //| Creating a folder for files of input parameters in case the folder does not exist| //| and returns the path in case of success | //+----------------------------------------------------------------------------------+ string CreateInputParametersFolder() { long search_handle =INVALID_HANDLE; // Folder/file search handle string EA_root_folder =EXPERT_NAME+"\\"; // Root folder of the Expert Advisor string returned_filename =""; // Name of the found object (file/folder) string search_path =""; // Search path string folder_filter ="*"; // Search filter (* - check all files/folders) bool is_root_folder =false; // Flag of existence/absence of the root folder of the Expert Advisor //--- Find the root folder of the Expert Advisor search_path=folder_filter; //--- Set the search handle in the common folder of the terminal search_handle=FileFindFirst(search_path,returned_filename,FILE_COMMON); //--- If the first folder is the root folder, flag it if(returned_filename==EA_root_folder) is_root_folder=true; //--- If the search handle has been obtained if(search_handle!=INVALID_HANDLE) { //--- If the first folder is not the root folder if(!is_root_folder) { //--- Iterate over all files to find the root folder while(FileFindNext(search_handle,returned_filename)) { //--- Process terminated by the user if(IsStopped()) return(""); //--- If it is found, flag it if(returned_filename==EA_root_folder) { is_root_folder=true; break; } } } //--- Close the root folder search handle FileFindClose(search_handle); //search_handle=INVALID_HANDLE; } //--- Otherwise print an error message else Print("Error when getting the search handle or " "the folder '"+TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH)+"' is empty: ",ErrorDescription(GetLastError())); //--- Based on the check results, create the necessary folder search_path=EXPERT_NAME+"\\"; //--- If the root folder of the Expert Advisor does not exist if(!is_root_folder) { //--- Create it. if(FolderCreate(EXPERT_NAME,FILE_COMMON)) { //--- If the folder has been created, flag it is_root_folder=true; Print("The root folder of the '..\\"+EXPERT_NAME+"\\ Expert Advisor has been created'"); } else { Print("Error when creating " "the root folder of the Expert Advisor: ",ErrorDescription(GetLastError())); return(""); } } //--- If the required folder exists if(is_root_folder) //--- Return the path to create a file for writing parameters of the Expert Advisor return(search_path+"\\"); //--- In case of errors, return an empty string return(""); }
Vamos agora colocar as ativações de função juntas em uma única função - InitializeInputParametersArrays(). Essa função abrange 4 opções de inicialização do parâmetro de entrada ao trabalhar com o Consultor Especialista:
- O modo de operação padrão (ou parâmetro de otimização para um símbolo selecionado) utilizando os valores do parâmetro de entrada atuais
- Reescrevendo os parâmetros nos arquivos ao testar ou otimizar
- Testando um símbolo selecionado
- Testando todos os símbolos na lista do arquivo
Todas as operações estão explicadas em comentários detalhados para o código:
//+-------------------------------------------------------------------+ //| Initializing arrays of input parameters depending on the mode | //+-------------------------------------------------------------------+ void InitializeInputParametersArrays() { string path=""; // To determine the folder that contains files with input parameters //--- Mode #1 : // - standard operation mode of the Expert Advisor OR // - optimization mode OR // - reading from input parameters of the Expert Advisor without rewriting the file if(IsRealtime() || IsOptimization() || (ParametersReadingMode==INPUT_PARAMETERS && !RewriteParameters)) { //--- Initialize parameter arrays to current values InitializeWithCurrentValues(); return; } //--- Mode #2 : // - rewriting parameters in the file for the specified symbol if(RewriteParameters) { //--- Initialize parameter arrays to current values InitializeWithCurrentValues(); //--- If the folder of the Expert Advisor exists or in case no errors occurred when it was being created if((path=CreateInputParametersFolder())!="") //--- Write/read the file of symbol parameters ReadWriteInputParameters(0,path); //--- return; } //--- Mode #3 : // - testing (it may be in visualization mode, without optimization) the Expert Advisor on a SELECTED symbol if((IsTester() || IsVisualMode()) && !IsOptimization() && SymbolNumber>0) { //--- If the folder of the Expert Advisor exists or in case no errors occurred when it was being created if((path=CreateInputParametersFolder())!="") { //--- Iterate over all symbols (in this case, the number of symbols = 1) for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) //--- Write or read the file of symbol parameters ReadWriteInputParameters(s,path); } return; } //--- Mode #4 : // - testing (it may be in visualization mode, without optimization) the Expert Advisor on ALL symbols if((IsTester() || IsVisualMode()) && !IsOptimization() && SymbolNumber==0) { //--- If the folder of the Expert Advisor exists and // no errors occurred when it was being created if((path=CreateInputParametersFolder())!="") { //--- Iterate over all symbols for(int s=0; s<SYMBOLS_COUNT; s++) //--- Write or read the file of symbol parameters ReadWriteInputParameters(s,path); } return; } }
Nos modos n.º1 e n.2 utilizamos a função InitializeWithCurrentValues(). Ela inicializa o índice zero (único) aos valores do parâmetro de entrada atuais. Em outras palavras, essa função é usada quando apenas um símbolo é solicitado:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Initializing arrays of input parameters to current values | //+------------------------------------------------------------------+ void InitializeWithCurrentValues() { InputIndicatorPeriod[0]=IndicatorPeriod; InputTakeProfit[0]=TakeProfit; InputStopLoss[0]=StopLoss; InputTrailingStop[0]=TrailingStop; InputReverse[0]=Reverse; InputLot[0]=Lot; InputVolumeIncrease[0]=VolumeIncrease; InputVolumeIncreaseStep[0]=VolumeIncreaseStep; }
Agora precisamos executar a mais fácil, porém, a etapa mais importante: implementar as chamadas consecutivas das funções acima a partir do ponto de entrada, a função OnInit():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //--- Initialize the array of tested input parameters for writing to the file InitializeTestedParametersValues(); //--- Fill the array of symbol names InitializeInputSymbols(); //--- Set the size of arrays of input parameters ResizeInputParametersArrays(); //--- Initialize arrays of indicator handles InitializeIndicatorHandlesArrays(); //--- Initialize arrays of input parameters depending on the operation mode of the Expert Advisor InitializeInputParametersArrays(); //--- Get agent handles from the "EventsSpy.ex5" indicator GetSpyHandles(); //--- Get indicator handles GetIndicatorHandles(); //--- Initialize the new bar InitializeNewBarArray(); //--- Initialize price arrays and indicator buffers ResizeDataArrays(); }
Assim, terminamos o código. Você pode se familiarizar com as funções descritas utilizando os arquivos anexados ao artigo, não há nada de complicado neles. Agora vamos mais adiante para ver o que temos como resultado e como ele pode ser usado.
Otimizando os parâmetros e testando o Consultor Especialista
Como já mencionado, você deve ter o arquivo TestedSymbols.txt com a lista dos símbolos na pasta comum do terminal do cliente. Como um exemplo/para fins de teste, criaremos uma lista de três símbolos: AUDUSD, EURUSD e NZDUSD. Agora, consecutivamente, otimizaremos os parâmetros de entrada para cada símbolo separadamente. O Examinador de Estratégia precisa ser configurado como mostrado a seguir:
Fig. 2. Configurações do Testador de Estratégia.
Você pode configurar qualquer símbolo (no nosso caso, o EURUSD) na guia "Configurações" desde que isso não afete o Consultor Especialista. Então selecionamos os parâmetros para a otimização do Consultor Especialista:
Fig. 3. Parâmetros de entrada do Consultor Especialista
A figura acima mostra que o parâmetro SymbolNumber (número do símbolo testado) está definido como 1. Isso significa que ao executar a otimização o Consultor Especialista utilizará o primeiro símbolo da lista do arquivo TestedSymbols.txt. Em nosso caso, o AUDUSD.
Nota: devido às peculiaridades deste Consultor Especialista (a lista de símbolos é configurada através da leitura do arquivo de texto), a otimização com os agentes remotos não será possível.
Tentaremos contornar essa restrição em um de nossos seguintes artigos desta série.
Após completar a otimização, você pode executar testes, estudando os resultados dos diferentes passos da otimização. Se você desejar que o Consultor Especialista leia os parâmetros do arquivo, você deve selecionar File na lista suspensa do parâmetro ParametersReadingMode (modo de leitura do parâmetro). Para ser capaz de usar os parâmetros atuais do Consultor Especialista (configurar na guia "Configurações"), você deve selecionar a opção Input parameters.
A opção Input parameters é certamente solicitada na visualização dos resultados da otimização. Ao executar o teste pela primeira vez, o Consultor Especialista criará uma pasta com o nome correspondente na pasta comum do terminal. A pasta criada conterá um arquivo com os parâmetros atuais do símbolo testado. Em nosso caso, ele é o AUDUSD.ini. Você pode ver o conteúdo desse arquivo na figura abaixo:
Fig. 4. Lista dos parâmetros de entrada no arquivo do símbolo.
Quando a combinação dos parâmetros necessária for encontrada, você deverá configurar como true no parâmetro RewriteParameters (parâmetro de reescrita) e executar o teste novamente. O arquivo do parâmetro será atualizado. Você pode mais tarde configurar como false novamente e verificar outros resultados dos passos da otimização. Também é conveniente comparar os resultados através dos valores escritos no arquivo com aqueles que estão configurados nos parâmetros de entrada através da simples mudança entre as opções do parâmetro Modo de leitura do parâmetro.
Depois executamos a otimização para o EURUSD, que é o segundo símbolo na lista do arquivo da lista dos símbolos. Para fazer isso, precisamos configurar o valor do parâmetro Número do símbolo testado igual a 2. Seguinte a otimização e após determinar os parâmetros e escrevê-los no arquivo, o mesmo precisará ser feito para o terceiro símbolo na lista.
Uma vez que os parâmetros para todos os símbolos estejam escritos no arquivo, você pode tanto visualizar os resultados para cada símbolo separadamente, pela especificação do número do símbolo, ou visualizar o resultado cumulativo para todos os símbolos, ao ajustar o Número do símbolo testado para 0. Eu obtive o seguinte resultado cumulativo para todos os símbolos:
Fig. 5. O resultado cumulativo do Consultor Especialista multi-moeda.
Conclusão
Como resultado, obtemos um padrão bastante conveniente para os Consultores Especialistas multi-moeda. Isso pode ser desenvolvido posteriormente, se desejar. Anexo no artigo está o arquivo que pode ser transferido com os arquivos do Consultor Especialista para sua consideração. Após descompactar, coloque a pasta UnlimitedParametersEA sob a \MQL5\Experts. O indicador EventsSpy.mq5 deve ser colocado na \MQL5\Indicators. Além disso, não esqueça de criar o arquivo de texto TestedSymbols.txt na pasta comum da plataforma do cliente.
