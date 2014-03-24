Guia prático do MQL5: Desenvolvendo um Consultor Especialista multi-moeda com um número ilimitado de parâmetros

Introdução

O Consultor Especialista multi-moeda considerado no arquivo anterior "Guia prático do MQL5: Consultor Especialista multi-moeda - Abordagem simples, organizada e rápida", pode ser muito útil se o número de símbolos e de parâmetros de estratégia de negociação utilizado for pequeno. No entanto, existe uma restrição quanto ao número de parâmetros de entrada de um Consultor Especialista no MQL5: ele não deve ser maior que 1024.

E embora este número seja muitas vezes suficiente, é muito inconveniente usar uma lista de parâmetros tão grande. Toda vez que uma mudança ou otimização dos parâmetros para um dado símbolo for solicitada, você terá que procurar parâmetros para aquele específico símbolo na longa lista de parâmetros.

Você pode ser familiarizar com as futuras restrições na seção de Entradas do terminal do cliente no tópico Ajuda.

Neste artigo, criaremos um padrão que utiliza um único conjunto de parâmetros para otimização do sistema de negociação, enquanto permite um número ilimitado de parâmetros. A lista de símbolos será criada no arquivo de texto padrão (*.txt). Os parâmetros de entrada para cada símbolo também serão armazenados nos arquivos.

É necessário ser mencionado aqui que o Consultor Especialista trabalhará em um símbolo no modo de operação normal, mas você será capaz de testá-lo no Examinador de Estratégia em uma variedade de símbolos selecionados (em cada símbolo separadamente).

De fato, seria ainda mais conveniente criar a lista de símbolos diretamente na janela de Observação do mercado (Market Watch), considerando que ela ainda permite salvar os conjuntos de símbolos já prontos. Poderíamos até fazer o Consultor Especialista obter a lista de símbolos na janela Market Watch diretamente do Examinador de Estratégia. Mas, infelizmente, até o momento não é possível acessar a janela Market Watch a partir do Examinador de Estratégia, então, teremos que criar a lista de símbolos manualmente com antecedência ou usar um script.





O desenvolvimento do Consultor Especialista

O Consultor Especialista multi-moeda destacado no artigo anterior "Guia prático do MQL5: Consultor Especialista multi-moeda - Abordagem simples, organizada e rápida" será considerado como modelo. Vamos primeiro decidir os parâmetros de entrada. Como mencionado acima, deixaremos apenas um conjunto de parâmetros. Abaixo está a lista dos parâmetros de entrada do Consultor Especialista:

sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput int SymbolNumber = 1 ; sinput bool RewriteParameters = false ; sinput ENUM_INPUTS_READING_MODE ParametersReadingMode=FILE; sinput string delimeter_01= "" ; input int IndicatorPeriod = 5 ; input double TakeProfit = 100 ; input double StopLoss = 50 ; input double TrailingStop = 10 ; input bool Reverse = true ; input double Lot = 0.1 ; input double VolumeIncrease = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep = 10 ;

Apenas os parâmetros com o modificador de entrada será escrito em um arquivo. Além disso, devemos expandir os três novos parâmetros que nunca nos deparamos antes.

SymbolNumber - este parâmetro indica o número do símbolo a partir do arquivo que contém a lista de símbolos. Se for configurado como 0, todos os símbolos da lista serão testados. Se você for além da lista, o teste não será realizado.

- este parâmetro indica o número do símbolo a partir do arquivo que contém a lista de símbolos. Se for configurado como 0, todos os símbolos da lista serão testados. Se você for além da lista, o teste não será realizado. RewriteParameters - se o valor deste parâmetro for configurado como verdadeiro, o arquivo com os parâmetros do símbolo especificado (número no parâmetro SymbolNumber ) será reescrito utilizando os valores do parâmetro de entrada atual. Alternativamente, se for configurado como falso , os parâmetros serão lidos a partir de um arquivo.

- se o valor deste parâmetro for configurado como verdadeiro, o arquivo com os parâmetros do símbolo especificado (número no parâmetro ) será reescrito utilizando os valores do parâmetro de entrada atual. Alternativamente, se for configurado como , os parâmetros serão lidos a partir de um arquivo. ParametersReadingMode - este parâmetro indica o modo de leitura com relação aos parâmetros de entrada. O tipo do parâmetro é a enumeração personalizada ENUM_INPUTS_READING_MODE que oferece duas opções: ler a partir de um arquivo e usar os parâmetros atuais.

O código de enumeração ENUM_INPUTS_READING_MODE:

enum ENUM_INPUTS_READING_MODE { FILE = 0 , INPUT_PARAMETERS = 1 };

O número de símbolos foi previamente determinado utilizando a constante NUMBER_OF_SYMBOLS. Esse valor agora depende de modos diferentes, por isso iremos mudá-lo para a variável global SYMBOLS_COUNT:

int SYMBOLS_COUNT= 0 ;

Ao início do código do Consultor Especialista, declaramos uma outra constante, a TESTED_PARAMETERS_COUNT, que determina os tamanhos dos arranjos e o número de iterações do ciclo ao agir sobre os parâmetros de entrada:

#define TESTED_PARAMETERS_COUNT 8

O arquivo com a lista de símbolos, assim como a pasta do arquivo contendo os parâmetros para cada símbolo devem ser colocados na pasta comum do terminal para que possa ser acessada a nível de execução do programa tanto durante a operação normal do Consultor Especialista quanto durante seu teste.

Agora precisamos preparar os arranjos com os quais trabalharemos mais tarde. Todos os arranjos no Consultor Especialista multi-moeda do artigo anterior que modificaremos são estáticos, ou seja, com um tamanho predefinido dos elementos. Devemos torná-los todos dinâmicos, já que o tamanho agora dependerá do número de símbolos usados no arquivo e do modo de leitura do parâmetro de entrada. Também adicionaremos novos arranjos (destacados em amarelo) os quais são necessários para trabalhar com arquivos:

string InputSymbols[]; int InputIndicatorPeriod[]; double InputTakeProfit[]; double InputStopLoss[]; double InputTrailingStop[]; bool InputReverse[]; double InputLot[]; double InputVolumeIncrease[]; double InputVolumeIncreaseStep[]; int spy_indicator_handles[]; int signal_indicator_handles[]; struct PriceData { double value[]; }; PriceData open[]; PriceData high[]; PriceData low[]; PriceData close[]; PriceData indicator[]; struct Datetime { datetime time[]; }; Datetime lastbar_time[]; datetime new_bar[]; string input_parameters[TESTED_PARAMETERS_COUNT]= { "IndicatorPeriod" , "TakeProfit" , "StopLoss" , "TrailingStop" , "Reverse" , "Lot" , "VolumeIncrease" , "VolumeIncreaseStep" }; string temporary_symbols[]; double tested_parameters_from_file[]; double tested_parameters_values[TESTED_PARAMETERS_COUNT];

Então precisamos determinar os tamanhos dos arranjos e inicializá-los com os valores.

O arranjo dos valores do parâmetro de entrada criado acima será inicializado na função InitializeTestedParametersValues() que criaremos no arquivo InitializeArrays.mqh. O arranjo será usado na escrita dos valores do parâmetro de entrada no arquivo.

void InitializeTestedParametersValues() { tested_parameters_values[ 0 ]=IndicatorPeriod; tested_parameters_values[ 1 ]=TakeProfit; tested_parameters_values[ 2 ]=StopLoss; tested_parameters_values[ 3 ]=TrailingStop; tested_parameters_values[ 4 ]=Reverse; tested_parameters_values[ 5 ]=Lot; tested_parameters_values[ 6 ]=VolumeIncrease; tested_parameters_values[ 7 ]=VolumeIncreaseStep; }

Agora vamos considerar as operações do arquivo. Primeiro, crie uma outra biblioteca de função, FileFunctions.mqh, na pasta UnlimitedParametersEA\Include de seu Consultor Especialista. Essa biblioteca será usada para criar funções relacionadas com a leitura e escrita de dados em um arquivo. Inclua a mesma no arquivo principal do Consultor Especialista e em outros arquivos do projeto.

#include "Include\Enums.mqh" #include "Include\InitializeArrays.mqh" #include "Include\Errors.mqh" #include "Include\FileFunctions.mqh" #include "Include\TradeSignals.mqh" #include "Include\TradeFunctions.mqh" #include "Include\ToString.mqh" #include "Include\Auxiliary.mqh"

Começamos com a criação de uma função para ler a lista de símbolos de um arquivo de texto - ReadSymbolsFromFile(). Este arquivo (vamos nomeá-lo TestedSymbols.txt) deve ser colocado na subpasta \Files da pasta comum do terminal do cliente MetaTrader 5. No meu caso será C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Commonmas você deve verificar cuidadosamente o caminho utilizando a constante padrão TERMINAL_COMMONDATA_PATH:

TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH )

\Files da pasta comum do terminal do cliente ou na \MQL5\Files\. As Todos os arquivos personalizados devem ser colocados na subpastada pasta comum do terminal do cliente ou na. As funções de arquivo podem apenas acessar essas pastas.

Para verificar a funcionalidade, adicione alguns símbolos ao arquivo de texto criado, separando cada um dos símbolos com uma quebra de linha ("\r

"):





Fig. 1. Lista de símbolos no arquivo da pasta comum do terminal.

Além disso,vamos dar uma olhada no código da função ReadSymbolsFromFile():

int ReadSymbolsFromFile( string file_name) { int strings_count= 0 ; int file_handle= FileOpen (file_name, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle!= INVALID_HANDLE ) { ulong offset = 0 ; string text = "" ; while (! FileIsEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { while (! FileIsLineEnding (file_handle) || ! IsStopped ()) { text= FileReadString (file_handle); offset= FileTell (file_handle); if (! FileIsEnding (file_handle)) offset++; FileSeek (file_handle,offset, SEEK_SET ); if (text!= "" ) { strings_count++; ArrayResize (temporary_symbols,strings_count); temporary_symbols[strings_count- 1 ]=text; } break ; } if ( FileIsEnding (file_handle)) break ; } FileClose (file_handle); } return (strings_count); }

Aqui, o arquivo de texto é lido linha por linha. O nome de cada instrumento financeiro que foi lido é escrito no arranjo temporário temporary_symbols[] criado anteriormente (a acessibilidade real do símbolo no servidor de negociação será verificada posteriormente). Ademais, ao final a função retorna o número das cadeias (strings) lidas, ou seja, o número de símbolos nos quais nosso Consultor Especialista será testado.

Consulte sempre a Referência do MQL5 para informações detalhadas sobre as funções e identificadores os quais você nunca se deparou antes. Os comentários fornecidos no código simplificarão o processo de aprendizagem.

Vamos voltar ao arquivo InitializeArrays.mqh onde criaremos a função InitializeInputSymbols() para preencher o arranjo InputSymbols[] com os nomes dos símbolos definidos anteriormente. Os iniciantes provavelmente considerarão isto muito complexo, por isso, forneci comentários detalhados para o código:

void InitializeInputSymbols() { int strings_count= 0 ; string checked_symbol= "" ; strings_count=ReadSymbolsFromFile( "TestedSymbols.txt" ); if (IsOptimization() || ((IsTester() || IsVisualMode()) && SymbolNumber> 0 )) { for ( int s= 0 ; s<strings_count; s++) { if (s==SymbolNumber- 1 ) { if ((checked_symbol=GetSymbolByName(temporary_symbols[s]))!= "" ) { SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]=checked_symbol; } return ; } } } if ((IsTester() || IsVisualMode()) && SymbolNumber== 0 ) { if (ParametersReadingMode==FILE) { for ( int s= 0 ; s<strings_count; s++) { if ((checked_symbol=GetSymbolByName(temporary_symbols[s]))!= "" ) { SYMBOLS_COUNT++; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[SYMBOLS_COUNT- 1 ]=checked_symbol; } } return ; } if (ParametersReadingMode==INPUT_PARAMETERS) { SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]= Symbol (); return ; } } if (IsRealtime()) { SYMBOLS_COUNT= 1 ; ArrayResize (InputSymbols,SYMBOLS_COUNT); InputSymbols[ 0 ]= Symbol (); } }

Uma vez determinado o tamanho do arranjo dos parâmetros de entrada pelo número de símbolos utilizados, você deve definir o tamanho de todos os outros arranjos dos parâmetros de entrada. Vamos implementar isso como uma função distinta - ResizeInputParametersArrays():

void ResizeInputParametersArrays() { ArrayResize (InputIndicatorPeriod,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputTakeProfit,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputStopLoss,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputTrailingStop,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputReverse,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputLot,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputVolumeIncrease,SYMBOLS_COUNT); ArrayResize (InputVolumeIncreaseStep,SYMBOLS_COUNT); }

Agora precisamos criar a funcionalidade que nos permitirá ler os valores do parâmetro de entrada para cada símbolo, assim como escrever estes valores do parâmetro em um arquivo separado (para cada símbolo) dependendo do modo de entrada selecionado e das configurações do Consultor Especialista. Isso será feito da mesma forma como lemos a lista de símbolos a partir do arquivo. Esta é uma tarefa complexa, então vamos dividí-la em vários procedimentos.

Primeiro, devemos aprender a ler os valores do parâmetro de entrada de um arquivo para um arranjo. O arranjo conterá valores do tipo duplo. Mais tarde converteremos alguns deles (período indicador e sinalização de reversão de posição) para os tipos int e bool, respectivamente. O identificador do arquivo aberto e o arranjo onde os valores do parâmetro do arquivo estão armazenados são passados para a função ReadInputParametersValuesFromFile():

bool ReadInputParametersValuesFromFile( int handle, double &array[]) { int delimiter_position = 0 ; int strings_count = 0 ; string read_string = "" ; ulong offset = 0 ; FileSeek (handle, 0 , SEEK_SET ); while (! FileIsEnding (handle)) { if ( IsStopped ()) return ( false ); while (! FileIsLineEnding (handle)) { if ( IsStopped ()) return ( false ); read_string= FileReadString (handle); delimiter_position= StringFind (read_string, "=" , 0 ); read_string= StringSubstr (read_string,delimiter_position+ 1 ); array[strings_count]= StringToDouble (read_string); offset= FileTell (handle); if ( FileIsLineEnding (handle)) { if (! FileIsEnding (handle)) offset++; FileSeek (handle,offset, SEEK_SET ); strings_count++; break ; } } if ( FileIsEnding (handle)) break ; } return ( true ); }

Quais identificadores de arquivo e arranjos passaremos para essa função? Vai depender dos símbolos com os quais trabalharemos após lê-los a partir do arquivo "TestedSymbols.txt". Cada símbolo corresponderá a um certo arquivo de texto contendo os valores do parâmetro de entrada. Existem dois cenários para se considerar:

O arquivo existe e lemos os valores do parâmetro de entrada desse arquivo usando a função ReadInputParametersValuesFromFile() descrita acima. O arquivo não existe ou precisamos reescrever os valores do parâmetro de entrada existentes.

O formato do arquivo de texto (um arquivo .ini, embora você possa escolher qualquer outra extensão que considerar necessária) contendo os valores do parâmetro de entrada será simples:

input_parameter_name1=value input_parameter_name2=value .... input_parameter_nameN=value

Vamos combinar essa lógica em uma única função, aReadWriteInputParameters(), cujo código é fornecido a seguir:

void ReadWriteInputParameters( int symbol_number, string path) { string file_name=path+InputSymbols[symbol_number]+ ".ini" ; Print ( "Find the file '" +file_name+ "' ..." ); int file_handle_read= FileOpen (file_name, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle_read!= INVALID_HANDLE && !RewriteParameters) { Print ( "The file '" +InputSymbols[symbol_number]+ ".ini' exists, reading..." ); ArrayResize (tested_parameters_from_file,TESTED_PARAMETERS_COUNT); ReadInputParametersValuesFromFile(file_handle_read,tested_parameters_from_file); if ( ArraySize (tested_parameters_from_file)==TESTED_PARAMETERS_COUNT) { InputIndicatorPeriod[symbol_number] =( int )tested_parameters_from_file[ 0 ]; Print ( "InputIndicatorPeriod[symbol_number] = " +( string )InputIndicatorPeriod[symbol_number]); InputTakeProfit[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 1 ]; InputStopLoss[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 2 ]; InputTrailingStop[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 3 ]; InputReverse[symbol_number] =( bool )tested_parameters_from_file[ 4 ]; InputLot[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 5 ]; InputVolumeIncrease[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 6 ]; InputVolumeIncreaseStep[symbol_number] =tested_parameters_from_file[ 7 ]; } FileClose (file_handle_read); return ; } if (file_handle_read== INVALID_HANDLE || RewriteParameters) { FileClose (file_handle_read); int file_handle_write= FileOpen (file_name, FILE_WRITE | FILE_CSV | FILE_ANSI | FILE_COMMON , "" ); if (file_handle_write!= INVALID_HANDLE ) { string delimiter= "=" ; for ( int i= 0 ; i<TESTED_PARAMETERS_COUNT; i++) { FileWrite (file_handle_write,input_parameters_names[i],delimiter,tested_parameters_values[i]); Print (input_parameters_names[i],delimiter,tested_parameters_values[i]); } InputIndicatorPeriod[symbol_number] =( int )tested_parameters_values[ 0 ]; InputTakeProfit[symbol_number] =tested_parameters_values[ 1 ]; InputStopLoss[symbol_number] =tested_parameters_values[ 2 ]; InputTrailingStop[symbol_number] =tested_parameters_values[ 3 ]; InputReverse[symbol_number] =( bool )tested_parameters_values[ 4 ]; InputLot[symbol_number] =tested_parameters_values[ 5 ]; InputVolumeIncrease[symbol_number] =tested_parameters_values[ 6 ]; InputVolumeIncreaseStep[symbol_number] =tested_parameters_values[ 7 ]; if (RewriteParameters) Print ( "The file '" +InputSymbols[symbol_number]+ ".ini' with parameters of the '" +EXPERT_NAME+ ".ex5 Expert Advisor has been rewritten'" ); else Print ( "The file '" +InputSymbols[symbol_number]+ ".ini' with parameters of the '" +EXPERT_NAME+ ".ex5 Expert Advisor has been created'" ); } FileClose (file_handle_write); } }

A última função do arquivo, a CreateInputParametersFolder(), criará uma pasta com o nome do Consultor Especialista na pasta comum do terminal do cliente. Esta é a pasta na qual os arquivos de texto (no nosso caso, arquivos .ini) com os valores do parâmetro de entrada serão lidos/escritos. Assim como na função anterior, verificaremos se a pasta existe. Se a pasta foi criada com sucesso ou já existe, a função retornará o caminho ou uma cadeia vazia no caso de um erro:

string CreateInputParametersFolder() { long search_handle = INVALID_HANDLE ; string EA_root_folder =EXPERT_NAME+ "\\" ; string returned_filename = "" ; string search_path = "" ; string folder_filter = "*" ; bool is_root_folder = false ; search_path=folder_filter; search_handle= FileFindFirst (search_path,returned_filename, FILE_COMMON ); if (returned_filename==EA_root_folder) is_root_folder= true ; if (search_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (!is_root_folder) { while ( FileFindNext (search_handle,returned_filename)) { if ( IsStopped ()) return ( "" ); if (returned_filename==EA_root_folder) { is_root_folder= true ; break ; } } } FileFindClose (search_handle); } else Print ( "Error when getting the search handle or " "the folder '" + TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH )+ "' is empty: " ,ErrorDescription( GetLastError ())); search_path=EXPERT_NAME+ "\\" ; if (!is_root_folder) { if ( FolderCreate (EXPERT_NAME, FILE_COMMON )) { is_root_folder= true ; Print ( "The root folder of the '..\\" +EXPERT_NAME+ "\\ Expert Advisor has been created'" ); } else { Print ( "Error when creating " "the root folder of the Expert Advisor: " ,ErrorDescription( GetLastError ())); return ( "" ); } } if (is_root_folder) return (search_path+ "\\" ); return ( "" ); }

Vamos agora colocar as ativações de função juntas em uma única função - InitializeInputParametersArrays(). Essa função abrange 4 opções de inicialização do parâmetro de entrada ao trabalhar com o Consultor Especialista:

O modo de operação padrão (ou parâmetro de otimização para um símbolo selecionado) utilizando os valores do parâmetro de entrada atuais Reescrevendo os parâmetros nos arquivos ao testar ou otimizar Testando um símbolo selecionado Testando todos os símbolos na lista do arquivo

Todas as operações estão explicadas em comentários detalhados para o código:

void InitializeInputParametersArrays() { string path= "" ; if (IsRealtime() || IsOptimization() || (ParametersReadingMode==INPUT_PARAMETERS && !RewriteParameters)) { InitializeWithCurrentValues(); return ; } if (RewriteParameters) { InitializeWithCurrentValues(); if ((path=CreateInputParametersFolder())!= "" ) ReadWriteInputParameters( 0 ,path); return ; } if ((IsTester() || IsVisualMode()) && !IsOptimization() && SymbolNumber> 0 ) { if ((path=CreateInputParametersFolder())!= "" ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ReadWriteInputParameters(s,path); } return ; } if ((IsTester() || IsVisualMode()) && !IsOptimization() && SymbolNumber== 0 ) { if ((path=CreateInputParametersFolder())!= "" ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ReadWriteInputParameters(s,path); } return ; } }

Nos modos n.º1 e n.2 utilizamos a função InitializeWithCurrentValues(). Ela inicializa o índice zero (único) aos valores do parâmetro de entrada atuais. Em outras palavras, essa função é usada quando apenas um símbolo é solicitado:

void InitializeWithCurrentValues() { InputIndicatorPeriod[ 0 ]=IndicatorPeriod; InputTakeProfit[ 0 ]=TakeProfit; InputStopLoss[ 0 ]=StopLoss; InputTrailingStop[ 0 ]=TrailingStop; InputReverse[ 0 ]=Reverse; InputLot[ 0 ]=Lot; InputVolumeIncrease[ 0 ]=VolumeIncrease; InputVolumeIncreaseStep[ 0 ]=VolumeIncreaseStep; }

Agora precisamos executar a mais fácil, porém, a etapa mais importante: implementar as chamadas consecutivas das funções acima a partir do ponto de entrada, a função OnInit():

void OnInit () { InitializeTestedParametersValues(); InitializeInputSymbols(); ResizeInputParametersArrays(); InitializeIndicatorHandlesArrays(); InitializeInputParametersArrays(); GetSpyHandles(); GetIndicatorHandles(); InitializeNewBarArray(); ResizeDataArrays(); }

Assim, terminamos o código. Você pode se familiarizar com as funções descritas utilizando os arquivos anexados ao artigo, não há nada de complicado neles. Agora vamos mais adiante para ver o que temos como resultado e como ele pode ser usado.





Otimizando os parâmetros e testando o Consultor Especialista

Como já mencionado, você deve ter o arquivo TestedSymbols.txt com a lista dos símbolos na pasta comum do terminal do cliente. Como um exemplo/para fins de teste, criaremos uma lista de três símbolos: AUDUSD, EURUSD e NZDUSD. Agora, consecutivamente, otimizaremos os parâmetros de entrada para cada símbolo separadamente. O Examinador de Estratégia precisa ser configurado como mostrado a seguir:





Fig. 2. Configurações do Testador de Estratégia.

Você pode configurar qualquer símbolo (no nosso caso, o EURUSD) na guia "Configurações" desde que isso não afete o Consultor Especialista. Então selecionamos os parâmetros para a otimização do Consultor Especialista:





Fig. 3. Parâmetros de entrada do Consultor Especialista

A figura acima mostra que o parâmetro SymbolNumber (número do símbolo testado) está definido como 1. Isso significa que ao executar a otimização o Consultor Especialista utilizará o primeiro símbolo da lista do arquivo TestedSymbols.txt. Em nosso caso, o AUDUSD.

Nota: devido às peculiaridades deste Consultor Especialista (a lista de símbolos é configurada através da leitura do arquivo de texto), a otimização com os agentes remotos não será possível. Tentaremos contornar essa restrição em um de nossos seguintes artigos desta série.

Após completar a otimização, você pode executar testes, estudando os resultados dos diferentes passos da otimização. Se você desejar que o Consultor Especialista leia os parâmetros do arquivo, você deve selecionar File na lista suspensa do parâmetro ParametersReadingMode (modo de leitura do parâmetro). Para ser capaz de usar os parâmetros atuais do Consultor Especialista (configurar na guia "Configurações"), você deve selecionar a opção Input parameters.

A opção Input parameters é certamente solicitada na visualização dos resultados da otimização. Ao executar o teste pela primeira vez, o Consultor Especialista criará uma pasta com o nome correspondente na pasta comum do terminal. A pasta criada conterá um arquivo com os parâmetros atuais do símbolo testado. Em nosso caso, ele é o AUDUSD.ini. Você pode ver o conteúdo desse arquivo na figura abaixo:





Fig. 4. Lista dos parâmetros de entrada no arquivo do símbolo.

Quando a combinação dos parâmetros necessária for encontrada, você deverá configurar como true no parâmetro RewriteParameters (parâmetro de reescrita) e executar o teste novamente. O arquivo do parâmetro será atualizado. Você pode mais tarde configurar como false novamente e verificar outros resultados dos passos da otimização. Também é conveniente comparar os resultados através dos valores escritos no arquivo com aqueles que estão configurados nos parâmetros de entrada através da simples mudança entre as opções do parâmetro Modo de leitura do parâmetro.

Depois executamos a otimização para o EURUSD, que é o segundo símbolo na lista do arquivo da lista dos símbolos. Para fazer isso, precisamos configurar o valor do parâmetro Número do símbolo testado igual a 2. Seguinte a otimização e após determinar os parâmetros e escrevê-los no arquivo, o mesmo precisará ser feito para o terceiro símbolo na lista.

Uma vez que os parâmetros para todos os símbolos estejam escritos no arquivo, você pode tanto visualizar os resultados para cada símbolo separadamente, pela especificação do número do símbolo, ou visualizar o resultado cumulativo para todos os símbolos, ao ajustar o Número do símbolo testado para 0. Eu obtive o seguinte resultado cumulativo para todos os símbolos:





Fig. 5. O resultado cumulativo do Consultor Especialista multi-moeda.





Conclusão

Como resultado, obtemos um padrão bastante conveniente para os Consultores Especialistas multi-moeda. Isso pode ser desenvolvido posteriormente, se desejar. Anexo no artigo está o arquivo que pode ser transferido com os arquivos do Consultor Especialista para sua consideração. Após descompactar, coloque a pasta UnlimitedParametersEA sob a \MQL5\Experts. O indicador EventsSpy.mq5 deve ser colocado na \MQL5\Indicators. Além disso, não esqueça de criar o arquivo de texto TestedSymbols.txt na pasta comum da plataforma do cliente.