Quick ZigZag plus DiNapoli - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3654
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O autor real
O indicador "Fast ZigZag", incluindo o desenho de níveis-alvo DiNapoli. O valor possível do StopLoss está marcada na linha vermelha.
Então, de acordo com a sequência de ordem na imagem abaixo temos: a linha de partida, as linhas Target1, o Target2 e target3. Além disso, o indicador desenha linhas verticais correspondentes para o rastreamento semelhante em tempo. O desenho das linhas verticais pode ser desativado por meio dos parâmetros de entrada. Quando muda a direção do ziguezague, o indicador pode desencadear um sinal de som.
Joe DiNapoli "Trading With DiNapoli Levels".-Мoscow: IK Analitika, 2001.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1509
