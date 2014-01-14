CodeBaseSeções
Indicadores

Quick ZigZag plus DiNapoli - indicador para MetaTrader 5

O autor real

Yurich

O indicador "Fast ZigZag", incluindo o desenho de níveis-alvo DiNapoli. O valor possível do StopLoss está marcada na linha vermelha.

Então, de acordo com a sequência de ordem na imagem abaixo temos: a linha de partida, as linhas Target1, o Target2 e target3. Além disso, o indicador desenha linhas verticais correspondentes para o rastreamento semelhante em tempo. O desenho das linhas verticais pode ser desativado por meio dos parâmetros de entrada. Quando muda a direção do ziguezague, o indicador pode desencadear um sinal de som.

Links para códigos similares:

  1. DinapoliTargets
  2. DinapoliTargets_MTF
  3. DinapoliTargets_Full

  4. Joe DiNapoli "Trading With DiNapoli Levels".-Мoscow: IK Analitika, 2001.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1509

