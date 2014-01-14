O autor real

Yurich

O indicador "Fast ZigZag", incluindo o desenho de níveis-alvo DiNapoli. O valor possível do StopLoss está marcada na linha vermelha.

Então, de acordo com a sequência de ordem na imagem abaixo temos: a linha de partida, as linhas Target1, o Target2 e target3. Além disso, o indicador desenha linhas verticais correspondentes para o rastreamento semelhante em tempo. O desenho das linhas verticais pode ser desativado por meio dos parâmetros de entrada. Quando muda a direção do ziguezague, o indicador pode desencadear um sinal de som.

