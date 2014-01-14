Participe de nossa página de fãs
RPoint - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Aborigen
Layout gráfico de reversão em X pontos. Ele é desenhado em ZigZag baseado em HiLo.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 28.10.2007.
Fig.1 Indicador RPoint
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1410
