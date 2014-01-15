CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ZigZag Rápido - indicador para MetaTrader 5

Yury Kulikov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
5316
Avaliação:
(39)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

FastZZ é o ZigZag mais fácil e rápido. Ele implementa completamente a "imagem" de IdealZZ, e ainda assim, ele é várias vezes mais rápido e eficiente do que seu último.

ZigZag Rápido

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1027

EA_AML EA_AML

Expert Advisor que negoceia com base no indicador AML, na interseção da barra com a linha indicadora.

MultiXRSXSignal MultiXRSXSignal

MultiXRSXSignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores XRSX obtidos a partir de diversos períodos de tempo.

CCIT3_noReCalc CCIT3_noReCalc

Indicador CCIT3_Simple modificado.

PercentInfo PercentInfo

PercentInfo fornece informações a respeito da altas e quedas nos preços, expressados em porcentagem e em pontos, obtidos através de três grandes períodos gráficos do ativo. Assistente simples de boas informações.