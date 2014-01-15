CodeBaseSeções
SuperZigZag - indicador para MetaTrader 5

O indicador ZigZag atrai raios, mostrando assim o movimento "significativa".

Modo do Parâmetro é o modo de trabalho do indicador:

  • 0 - "movimento significativo" é definido em pontos (parâmetro ImportantPoint)
  • 1 - "movimento significativo" é considerado como um alto-baixo por um certo período nas barras (parâmetros RangeBars) multiplicado pelo "movimento substancial" (parâmetro RangeKoeff)

O indicador SuperZigZag

Não redesenhar se há raios para cima, então o último raio para baixo não irá mudar o seu extremo mínimo extremo. E aparecendo o raio para cima ele irá atualizar seu extremo máximo.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1165

