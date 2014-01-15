Participe de nossa página de fãs
SuperZigZag - indicador para MetaTrader 5
2271
-
O indicador ZigZag atrai raios, mostrando assim o movimento "significativa".
Modo do Parâmetro é o modo de trabalho do indicador:
- 0 - "movimento significativo" é definido em pontos (parâmetro ImportantPoint)
- 1 - "movimento significativo" é considerado como um alto-baixo por um certo período nas barras (parâmetros RangeBars) multiplicado pelo "movimento substancial" (parâmetro RangeKoeff)
Não redesenhar se há raios para cima, então o último raio para baixo não irá mudar o seu extremo mínimo extremo. E aparecendo o raio para cima ele irá atualizar seu extremo máximo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1165
