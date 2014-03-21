Guia prático do MQL5: Utilizando indicadores para ajustar condições de negócios no Consultor Especialista
Introdução
Neste artigo, o Consultor Especialista será melhorado com indicadores dos quais os valores serão usados para verificar as condições de abertura de posição. Para aprimorá-lo, criaremos uma lista de menu suspenso nos parâmetros externos para ser possível selecionar um de três indicadores de transações.
Por favor, lembre-se: continuamos a modificar o Consultor Especialista que estamos trabalhando durante os artigos precedentes da série Guia prático do MQL5. A última versão do Consultor Especialista pode ser baixada do artigo intitulado "Guia prático do MQL5: O histórico de transações e biblioteca de função para obter propriedades de posição".
Adicionalmente, este artigo apresentará uma função que criaremos para verificar se operações de negócios podem ou não ser realizadas. A função de abertura de posição será modificada para ativar o Consultor Especialista para determinar o modo de negociação (Execução Instantânea e Execução de Mercado).
Já que o código do Consultor Especialista, seguido de todas as melhorias feitas nos artigos anteriores já excede 1.500 linhas, será cada vez menos prático, com cada novo recurso adicionado. Portanto, a solução lógica é dividí-lo em várias categorias como arquivos de bibliotecas separados. Agora que nossos objetivos foram definidos, vamos começar.
Desenvolvimento do Consultor Especialista
Colocamos o código fonte do Consultor Especialista (*.mq5) do artigo anterior em uma pasta separada, TestIndicatorConditionobs, na qual precisamos criar a subpasta Include. Esta é a pasta onde criaremos os arquivos include (*.mqh). Eles podem ser gerados usando o Wizard MQL5 (Ctrl+N) ou criados manualmente no diretório requerido como arquivos de texto padrão (*.txt) e depois renomeados para *.mqh.
Abaixo estão os nomes e comentários para todos os arquivos include criados:
- Enums.mqh conterá todas as enumerações;
- InfoPanel.mqh mostrará funções para configuração do painel de informação, criação e exclusão de objetos gráficos;
- Errors.mqh cobrirá todas funções que retornam códigos de erro e motivos para reinicialização;
- TradeSignals.mqh mostrará funções que preenchem matrizes valores de preços e indicador, assim como bloqueio de sinal;
- TradeFunctions.mqh conterá funções de negociação;
- ToString.mqh cobrirá funções que convertem valores numéricos para valores de string;
- Auxiliary.mqh será usado para outras funções auxiliares.
Para incluir estas bibliotecas no arquivo principal, usamos a diretiva #include. Como o principal arquivo do Consultor Especialista e a pasta de arquivos include (Include) estão localizadas na mesma pasta, o código para incluir arquivos será como se segue:
//--- Include custom libraries #include "Include\Enums.mqh" #include "Include\InfoPanel.mqh" #include "Include\Errors.mqh" #include "Include\TradeSignals.mqh" #include "Include\TradeFunctions.mqh" #include "Include\ToString.mqh" #include "Include\Auxiliary.mqh"
Então, seremos capazes de abrí-los e modificá-los e mover uma parte do código-fonte do arquivo principal do Consultor Especialista.
Para navegar corretamente pelo código, referências aos arquivos de cabeçalho adjacentes, assim como ao arquivo principal do Consultor Especialista serão adicionados a cada arquivo de cabeçalho. Por exemplo, para nossa biblioteca de funções de negociação TradeFunctions.mqh, vai parecer desta forma:
//--- Connection with the main file of the Expert Advisor #include "..\TestIndicatorConditions.mq5" //--- Include custom libraries #include "Enums.mqh" #include "InfoPanel.mqh" #include "Errors.mqh" #include "TradeSignals.mqh" #include "ToString.mqh" #include "Auxiliary.mqh"
Para arquivos no mesmo nível de aninhamento, é suficiente especificar simplesmente o nome. Para subir um nível, você precisa colocar dois pontos antes do traço preto no caminho.
Vamos adicionar enumeração para indicadores no arquivo Enums.mqh. Para propósitos ilustrativos, neste Consultor Especialista usaremos dois indicadores padrão (Média Móvel e Índice de Canal de Commodity) e um indicador personalizado (MultiRange_PCH). A enumeração será como se segue:
//--- Indicators enum ENUM_INDICATORS { MA = 0, // Moving Average CCI = 1, // CCI PCH = 2 // Price Channel };
Os parâmetros externos são modificados como se segue:
//--- External parameters of the Expert Advisor sinput long MagicNumber=777; // Magic number sinput int Deviation=10; // Slippage input ENUM_INDICATORS Indicator=MA; // Indicator input int IndicatorPeriod=5; // Indicator period input int IndicatorSegments=2; // Number of one direction indicator segments input double Lot=0.1; // Lot input double VolumeIncrease=0.1; // Position volume increase input double VolumeIncreaseStep=10; // Step for volume increase input double StopLoss=50; // Stop Loss input double TakeProfit=100; // Take Profit input double TrailingStop=10; // Trailing Stop input bool Reverse=true; // Position reversal sinput bool ShowInfoPanel=true; // Display of the info panel
Como mencionado acima, você será capaz de selecionar um de três indicadores na lista do menu suspenso do parâmetro Indicador.
Há apenas um parâmetro aplicável a todos indicadores onde o período do indicador pode ser definido - IndicatorPeriod. O parâmetro NumberOfBars da versão anterior do Consultor Especialista foi renomeado para IndicatorSegments e agora denota o número de barras durante os quais um dado indicador precisa ir para cima/baixo para satisfazer a condição de abertura de posição.
Além disso, adicionamos outro parâmetro externo, VolumeIncreaseStep, que pode ser usado para definir o passo para o aumento do volume em pontos.
O valor da variável AllowedNumberOfBars (agora AllowedNumberOfSegments) usada para ser ajustada na função personalizada GetBarsData(). Agora será colocada em uma função separada e ser chamada apenas na inicialização.
Já que a condição de abertura de posição será agora verificada usando valores do indicador, o valor a ser designado será sempre maior por dois. Em outras palavras, se a variável externa IndicatorSegments é designada o valor de 1, a variável AllowedNumberOfSegments será designado o valor 3, já que a ordem para satisfazer a condição (Por exemplo para uma COMPRA), o valor indicador na barra completada deve ser mais do que aquele na barra anterior. Para este propósito, precisamos obter os últimos três valores de indicador.
Abaixo está o código da função CorrectInputParameters():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Adjusting input parameters | //+------------------------------------------------------------------+ void CorrectInputParameters() { //--- Adjust the number of bars for the position opening condition if(AllowedNumberOfSegments<=0) { if(IndicatorSegments<=1) AllowedNumberOfSegments=3; // At least three bars are required if(IndicatorSegments>=5) AllowedNumberOfSegments=5; // but no more than 7 else AllowedNumberOfSegments=IndicatorSegments+1; // and always greater by two } }
Antes de começarmos a negociar com os indicadores, vamos criar uma função que verificará se negociar é permitido - CheckTradingPermission(). Se negociar não é permitido por quaisquer razões listadas na função, o valor zero será retornado. Isto significará que a próxima tentativa terá de ser feita na próxima barra.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checking if trading is allowed | //+------------------------------------------------------------------+ bool CheckTradingPermission() { //--- For real-time mode if(IsRealtime()) { //--- Checking server connection if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED)) return(1); //--- Permission to trade at the running program level if(!MQL5InfoInteger(MQL5_TRADE_ALLOWED)) return(2); //--- Permission to trade at the terminal level if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED)) return(3); //--- Permission to trade for the current account if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED)) return(4); //--- Permission to trade automatically for the current account if(!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT)) return(5); } //--- return(0); }
Vamos agora ao ponto principal do artigo. Para obter acesso aos valores do indicador, precisamos primeiro obter seu manipulador. Isto é feito usando funções especiais cujos nomes são feitos do nome curto do indicador e o símbolo 'i' precedendo-o.
Por exemplo, o indicador de Média Móvel tem a função correspondente iMA(). Todos os manipuladores de indicadores no terminal MetaTrader 5 podem ser obtidos usando estas funções. A lista completa está disponível na seção de Referência MQL5 chamada Indicadores Técnicos. Se você precisa obter um manipulador de um indicador personalizado, use a função iCustom().
Implementaremos a função GetIndicatorHandle() onde dependendo do indicador selecionar no parâmetro Indicador o valor do manipulador do indicador correspondente será designado para a variável global indicator_handle. O código da função pode ser encontrado na nossa biblioteca de sinais de funções de negociação (o arquivo \Include\TradeSignals.mqh), enquanto a variável com o manipulador do indicador está localizada no arquivo principal do Consultor Especialista.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Getting the indicator handle | //+------------------------------------------------------------------+ void GetIndicatorHandle() { //--- If the Moving Average indicator is selected if(Indicator==MA) indicator_handle=iMA(_Symbol,Period(),IndicatorPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); //--- If the CCI indicator is selected if(Indicator==CCI) indicator_handle=iCCI(_Symbol,Period(),IndicatorPeriod,PRICE_CLOSE); //--- If the MultiRange_PCH indicator is selected if(Indicator==PCH) indicator_handle=iCustom(_Symbol,Period(),"MultiRange_PCH",IndicatorPeriod); //--- If the indicator handle could not be obtained if(indicator_handle==INVALID_HANDLE) Print("Failed to get the indicator handle!"); }
Além disso, criamos a função GetDataIndicators() onde usando os manipuladores de indicador obtidos, podemos obter seus valores. Isto é feito usando a função CopyBuffer() de forma similar ao obter valores da barra usando as funções CopyTime(), CopyClose(), CopyOpen(), CopyHigh() e CopyLow() consideradas no artigo "Guia prático do MQL5: Analisando Propriedades de Posição no Testador de Estratégia MetaTrader 5".
Já que o indicador pode ter várias reservas (linhas de valores), o índice de reservas é passado para a função CopyBuffer() como o segundo parâmetro. Índices de reserva para indicadores padrão podem ser encontrados na Referência MQL5. Para indicadores personalizados, os índices de reserva podem ser encontrados no código, desde que o código-fonte esteja disponível. Se não há código, você precisará encontrar o índice pela forma de experimento, observando como as condições são satisfeitas no modo de visualização do Testador de Estratégia.
Antes disso, precisamos criar matrizes dinâmicas para valores de reserva de indicador no arquivo principal do Consultor Especialista.
//--- Arrays for indicator values double indicator_buffer1[]; double indicator_buffer2[];
O código da GetIndicatorsData() é dado abaixo:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Getting indicator values | //+------------------------------------------------------------------+ bool GetIndicatorsData() { //--- If the indicator handle has been obtained if(indicator_handle!=INVALID_HANDLE) { //--- For the Moving Average or CCI indicator if(Indicator==MA || Indicator==CCI) { //--- Reverse the indexing order (... 3 2 1 0) ArraySetAsSeries(indicator_buffer1,true); //--- Get indicator values if(CopyBuffer(indicator_handle,0,0,AllowedNumberOfSegments,indicator_buffer1)<allowednumberofsegments) ="" {="" Print("Failed to copy the values ("+ _Symbol+"; "+TimeframeToString(Period())+") to the indicator_buffer1 array! Error ("+ IntegerToString(GetLastError())+"): "+ErrorDescription(GetLastError())); return(false); } } //--- For the MultiRange_PCH indicator if(Indicator==PCH) { //--- Reverse the indexing order (... 3 2 1 0) ArraySetAsSeries(indicator_buffer1,true); ArraySetAsSeries(indicator_buffer2,true); //--- Get indicator values if(CopyBuffer(indicator_handle,0,0,AllowedNumberOfSegments,indicator_buffer1)<allowednumberofsegments ||="" CopyBuffer(indicator_handle,1,0,AllowedNumberOfSegments,indicator_buffer2)<allowednumberofsegments) ="" {="" Print("Failed to copy the values ("+ _Symbol+"; "+TimeframeToString(Period())+") to the indicator_buffer1 or indicator_buffer2 array! Error ("+ IntegerToString(GetLastError())+"): "+ErrorDescription(GetLastError())); return(false); } } //--- return(true); } //--- If the indicator handle has not been obtained, retry else GetIndicatorHandle(); //--- return(false); }
A função GetTradingSignal() mudou substancialmente. As condições são diferentes na ausência da posição e onde a posição existe. Para os indicadores da Média Móvel e CCI, as condições são as mesmas. Para MultiRange_PCH, estão dispostas em um bloco separado. Para fazer o código mais legível e evitar repetições, criamos uma função auxiliar, GetSignal(), que retorna um final para abertura de posição ou reversão, desde que tal posição exista e a ação relevante é permitida pelo parâmetro externo.
Abaixo está o código da função GetSignal():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checking the condition and returning a signal | //+------------------------------------------------------------------+ ENUM_ORDER_TYPE GetSignal() { //--- Check conditions for the Moving Average and CCI indicators if(Indicator==MA || Indicator==CCI) { //--- A Sell signal if(AllowedNumberOfSegments==3 && indicator_buffer1[1]<indicator_buffer1[2]) return(ORDER_TYPE_SELL); //--- if(AllowedNumberOfSegments==4 && indicator_buffer1[1]<indicator_buffer1[2] && indicator_buffer1[2]<indicator_buffer1[3]) return(ORDER_TYPE_SELL); //--- if(AllowedNumberOfSegments==5 && indicator_buffer1[1]<indicator_buffer1[2] && indicator_buffer1[2]<indicator_buffer1[3] && indicator_buffer1[3]<indicator_buffer1[4]) return(ORDER_TYPE_SELL); //--- if(AllowedNumberOfSegments==6 && indicator_buffer1[1]<indicator_buffer1[2] && indicator_buffer1[2]<indicator_buffer1[3] && indicator_buffer1[3]<indicator_buffer1[4] && indicator_buffer1[4]<indicator_buffer1[5]) return(ORDER_TYPE_SELL); //--- if(AllowedNumberOfSegments>=7 && indicator_buffer1[1]<indicator_buffer1[2] && indicator_buffer1[2]<indicator_buffer1[3] && indicator_buffer1[3]<indicator_buffer1[4] && indicator_buffer1[4]<indicator_buffer1[5] && indicator_buffer1[5]<indicator_buffer1[6]) return(ORDER_TYPE_SELL); //--- A Buy signal if(AllowedNumberOfSegments==3 && indicator_buffer1[1]>indicator_buffer1[2]) return(ORDER_TYPE_BUY); //--- if(AllowedNumberOfSegments==4 && indicator_buffer1[1]>indicator_buffer1[2] && indicator_buffer1[2]>indicator_buffer1[3]) return(ORDER_TYPE_BUY); //--- if(AllowedNumberOfSegments==5 && indicator_buffer1[1]>indicator_buffer1[2] && indicator_buffer1[2]>indicator_buffer1[3] && indicator_buffer1[3]>indicator_buffer1[4]) return(ORDER_TYPE_BUY); //--- if(AllowedNumberOfSegments==6 && indicator_buffer1[1]>indicator_buffer1[2] && indicator_buffer1[2]>indicator_buffer1[3] && indicator_buffer1[3]>indicator_buffer1[4] && indicator_buffer1[4]>indicator_buffer1[5]) return(ORDER_TYPE_BUY); //--- if(AllowedNumberOfSegments>=7 && indicator_buffer1[1]>indicator_buffer1[2] && indicator_buffer1[2]>indicator_buffer1[3] && indicator_buffer1[3]>indicator_buffer1[4] && indicator_buffer1[4]>indicator_buffer1[5] && indicator_buffer1[5]>indicator_buffer1[6]) return(ORDER_TYPE_BUY); } //--- Block that checks conditions for the MultiRange_PCH indicator if(Indicator==PCH) { //--- A Sell signal if(close_price[1]<indicator_buffer2[1] && open_price[1]>indicator_buffer2[1]) return(ORDER_TYPE_SELL); //--- A Buy signal if(close_price[1]>indicator_buffer1[1] && open_price[1]<indicator_buffer1[1]) return(ORDER_TYPE_BUY); } //--- No signal return(WRONG_VALUE); }</indicator_buffer1[</indicator_buffer2[</indicator_buffer1[</indicator_buffer1[</indicator_buffer1[</indicator_buffer1[</indicator_buffer1[</indicator_buffer1[</indicator_buffer1[</indicator_buffer1[</indicator_buffer1[</indicator_buffer1[</indicator_buffer1[</indicator_buffer1[</indicator_buffer1[</indicator_buffer1[</indicator_buffer1[
O código da função GetTradingSignal() está agora como se segue:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Determining trading signals | //+------------------------------------------------------------------+ ENUM_ORDER_TYPE GetTradingSignal() { //--- If there is no position if(!pos.exists) { //--- A Sell signal if(GetSignal()==ORDER_TYPE_SELL) return(ORDER_TYPE_SELL); //--- A Buy signal if(GetSignal()==ORDER_TYPE_BUY) return(ORDER_TYPE_BUY); } //--- If the position exists if(pos.exists) { //--- Get the position type GetPositionProperties(P_TYPE); //--- Get the last deal price GetPositionProperties(P_PRICE_LAST_DEAL); //--- Block that checks conditions for the Moving Average and CCI indicators if(Indicator==MA || Indicator==CCI) { //--- A Sell signal if(pos.type==POSITION_TYPE_BUY && GetSignal()==ORDER_TYPE_SELL) return(ORDER_TYPE_SELL); //--- if(pos.type==POSITION_TYPE_SELL && GetSignal()==ORDER_TYPE_SELL && close_price[1]<pos.last_deal_price-correctvaluebysymboldigits(volumeincreasestep*_Point)) return(ORDER_TYPE_SELL); //--- A Buy signal if(pos.type==POSITION_TYPE_SELL && GetSignal()==ORDER_TYPE_BUY) return(ORDER_TYPE_BUY); //--- if(pos.type==POSITION_TYPE_BUY && GetSignal()==ORDER_TYPE_BUY && close_price[1]>pos.last_deal_price+CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep*_Point)) return(ORDER_TYPE_BUY); } //--- Block that checks conditions for the MultiRange_PCH indicator if(Indicator==PCH) { //--- A Sell signal if(pos.type==POSITION_TYPE_BUY && close_price[1]<indicator_buffer2[1] && open_price[1]>indicator_buffer2[1]) return(ORDER_TYPE_SELL); //--- if(pos.type==POSITION_TYPE_SELL && close_price[1]<pos.last_deal_price-correctvaluebysymboldigits(volumeincreasestep*_Point)) return(ORDER_TYPE_SELL); //--- A Buy signal if(pos.type==POSITION_TYPE_SELL && close_price[1]>indicator_buffer1[1] && open_price[1]<indicator_buffer1[1]) return(ORDER_TYPE_BUY); //--- if(pos.type==POSITION_TYPE_BUY && close_price[1]>pos.last_deal_price+CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep*_Point)) return(ORDER_TYPE_BUY); } } //--- No signal return(WRONG_VALUE); }</indicator_buffer1[</pos.last_deal_price-correctvaluebysymboldigits(volumeincreasestep*</indicator_buffer2[</pos.last_deal_price-correctvaluebysymboldigits(volumeincreasestep*
Agora, precisamos apenas ver dentro dos modos Execução Imediata e Execução de Mercado que são parte das propriedades de símbolo para modificar a função de abertura de posição OpenPosition() de acordo. Os modos cujos nomes são autoexplicativos também podem ser encontrados na Referência MQL5:
- Execução Imediata
- Execução de Mercado
Por favor, lembre-se que quando lidamos com o modo de Execução de Mercado, você não pode abrir uma posição com os níveis de Parar Perdas e Obter Lucros: você precisa primeiro abrir uma posição e então modificá-la, definindo seus níveis.
Vamos adicionar o modo de execução para a estrutura das propriedades de símbolo:
//--- Symbol properties struct symbol_properties { int digits; // Number of decimal places in the price int spread; // Spread in points int stops_level; // Stops level double point; // Point value double ask; // Ask price double bid; // Bid price double volume_min; // Minimum volume for a deal double volume_max; // Maximum volume for a deal double volume_limit; // Maximum permissible volume for a position and orders in one direction double volume_step; // Minimum volume change step for a deal double offset; // Offset from the maximum possible price for a transaction double up_level; // Upper Stop level price double down_level; // Lower Stop level price ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION execution_mode; // Execution mode };
Consequentemente, precisamos modificar a enumeração ENUM_SYMBOL_PROPERTIES
//--- Enumeration of position properties enum ENUM_SYMBOL_PROPERTIES { S_DIGITS = 0, S_SPREAD = 1, S_STOPSLEVEL = 2, S_POINT = 3, S_ASK = 4, S_BID = 5, S_VOLUME_MIN = 6, S_VOLUME_MAX = 7, S_VOLUME_LIMIT = 8, S_VOLUME_STEP = 9, S_FILTER = 10, S_UP_LEVEL = 11, S_DOWN_LEVEL = 12, S_EXECUTION_MODE = 13, S_ALL = 14 };
e a função GetSymbolProperties():
case S_EXECUTION_MODE: symb.execution_mode=(ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_EXEMODE); break; //--- case S_ALL : symb.digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); symb.spread=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD); symb.stops_level=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL); symb.point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); symb.ask=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK),symb.digits); symb.bid=NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),symb.digits); symb.volume_min=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN); symb.volume_max=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX); symb.volume_limit=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_LIMIT); symb.volume_step=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP); symb.offset=NormalizeDouble(CorrectValueBySymbolDigits(lot_offset*symb.point),symb.digits); symb.up_level=NormalizeDouble(symb.ask+symb.stops_level*symb.point,symb.digits); symb.down_level=NormalizeDouble(symb.bid-symb.stops_level*symb.point,symb.digits); symb.execution_mode=(ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_EXEMODE); break; //---
Como resultado, o código da função OpenPosition() é como se segue:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Opening a position | //+------------------------------------------------------------------+ void OpenPosition(double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { //--- Set the magic number in the trading structure trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); //--- Set the slippage in points trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); //--- The Instant Execution mode // A position can be opened with the Stop Loss and Take Profit levels set if(symb.execution_mode==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) { //--- If the position failed to open, print the relevant message if(!trade.PositionOpen(_Symbol,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print("Error opening the position: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError())); } //--- The Market Execution mode // First open a position and only then set the Stop Loss and Take Profit levels // *** Starting with build 803, Stop Loss and Take Profit can be set upon position opening *** if(symb.execution_mode==SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) { //--- If there is no position, first open a position and then set Stop Loss and Take Profit if(!pos.exists) { //--- If the position failed to open, print the relevant message if(!trade.PositionOpen(_Symbol,order_type,lot,price,0,0,comment)) Print("Error opening the position: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError())); //--- Get the flag of presence/absence of the position pos.exists=PositionSelect(_Symbol); //--- If the position exists if(pos.exists) { //--- Set Stop Loss and Take Profit if(!trade.PositionModify(_Symbol,sl,tp)) Print("Error modifying the position: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError())); } } //--- If the position exists, increase its volume and leave the Stop Loss and Take Profit levels unchanged else { //--- If the position failed to open, print the relevant message if(!trade.PositionOpen(_Symbol,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print("Error opening the position: ",GetLastError()," - ",ErrorDescription(GetLastError())); } } }
Ainda temos de adicionar o final, toque muito importante para as funções de processamento de evento:
- OnInit
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Adjust the input parameters CorrectInputParameters(); //--- Get indicator handles GetIndicatorHandle(); //--- Initialize the new bar CheckNewBar(); //--- Get the properties GetPositionProperties(P_ALL); //--- Set the info panel SetInfoPanel(); //--- return(0); }
- OnDeinit
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Print the deinitialization reason to the journal Print(GetDeinitReasonText(reason)); //--- When deleting from the chart if(reason==REASON_REMOVE) { //--- Delete all objects relating to the info panel from the chart DeleteInfoPanel(); //--- Delete the indicator handle IndicatorRelease(indicator_handle); } }
- OnTick
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- If the bar is not new, exit if(!CheckNewBar()) { if(IsVisualMode() || IsRealtime()) { //--- Get the properties and update the values on the panel GetPositionProperties(P_ALL); //--- Set/update the info panel SetInfoPanel(); } return; } //--- If there is a new bar else { //--- If trading is allowed if(CheckTradingPermission()==0) { if(!GetIndicatorsData()) return; GetBarsData(); // Get bar data TradingBlock(); // Check the conditions and trade ModifyTrailingStop(); // Modify the Trailing Stop level } } //--- Get the properties GetPositionProperties(P_ALL); //--- Update the info panel SetInfoPanel(); }
Agora que todas as funções estão prontas, podemos otimizar os parâmetros. Tenha em mente que você precisa compilar o código do arquivo principal do programa.
Otimizando Parâmetros e Testando o Consultor Especialista
O Testador de Estratégia deve ser configurado como mostrado abaixo:
Fig. 1. Configurações do Testador de Estratégia.
Além disso, definimos os parâmetros do Consultor Especialista para otimização (veja também o arquivo anexo *.set com configurações):
Fig. 2. Configurações do Consultor Especialista.
A otimização demorou aproximadamente 40 minutos em um processador dual-core. O gráfico de otimização permite que você avalie parcialmente a qualidade de um sistema de negócios, baseado nos resultados na zona de lucro:
Fig. 3. Gráfico de otimização.
Resultados do teste do fator máximo de recuperação são como se segue:
Fig. 4. Resultados do teste do fator máximo de recuperação.
Conclusão
Anexo ao artigo está o arquivo com os códigos-fonte do Consultor Especialista. Uma vez que for extraído, você precisa colocar a pasta de arquivo \TestIndicatorConditions no \MQL5\Experts. Para garantir a correta operação do Consultor Especialista, o indicador MultiRange_PCH deve ser baixado e colocado em \MQL5\Indicators.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/645
Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.
Esse artigo foi escrito por um usuário do site e reflete seu ponto de vista pessoal. A MetaQuotes Ltd. não se responsabiliza pela precisão das informações apresentadas nem pelas possíveis consequências decorrentes do uso das soluções, estratégias ou recomendações descritas.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
sergeev:
...mas o que você está perguntando não está relacionado ao corretor, mas ao símbolo.
um símbolo é uma execução de mercado, o outro é um símbolo da bolsa de valores.
eles têm condições diferentes, tipos diferentes de preenchimentos e muitas outras coisas...
Sergeev, você não prestou atenção ao que escrevi anteriormente:
Esbocei um script simples. Nele, obtive as seguintes informações sobre o símbolo EURUSD de diferentes corretoras:
Corretora "A":
GI 0 22:39:37 test_symbol (EURUSD,H1) Плавающий спред: 1
KQ 0 22:39:37 test_symbol (EURUSD,H1) Режим заключения сделок: SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
OK 0 22:39:37 test_symbol (EURUSD,H1) Режим заливки оредеров: 1
DS 0 22:39:37 test_symbol (EURUSD,H1) Путь в дереве символов: Forex\EURUSD
Corretora "B":
EQ 0 22:45:00 test_symbol (EURUSD,H1) Плавающий спред: 0
RN 0 22:45:00 test_symbol (EURUSD,H1) Режим заключения сделок: SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
LS 0 22:45:00 test_symbol (EURUSD,H1) Режим заливки оредеров: 3
OK 0 22:45:00 test_symbol (EURUSD,H1) Путь в дереве символов: Forex-Fix\EURUSD
Você pode notar que, no mesmo modo de conclusão de negócios, há um modo diferente de preenchimento de ordens. Sim, os modos de spreads são diferentes (o que me escapou ao afirmar que as corretoras têm o mesmo tipo de contas).... Pergunta: os modos (realização de negócios e preenchimento de ordens) estão de alguma forma conectados?
pergunta: os modos (fazer negócios e atrair leitores) estão de alguma forma relacionados?
Não, é claro que não.
e o tempo de expiração e a forma de calcular o lucro também não estão relacionados com o modo de "fazer negócios".
Artigo muito bom.
mas estou com dificuldades para fazer o download do arquivo Zip, que parece estar corrompido
Está tudo bem!
Tentei em outro PC com outro navegador e funciona bem!
Desculpe-me
Olá,
Não sei por que, mas quando tento testar o EA com o testador de estratégias, o TP e o SL nunca aparecem. Eles não são definidos quando não uso o trailing stop.
Ao usar o parâmetro TrailingStop, o SL aparece, mas parece ser uma modificação e não uma configuração inicial na posição. (usar o trailing stop permite definir um SL quando o trailing stop é usado)
Ao mesmo tempo, quando a depuração permite a negociação automática (em uma conta demo), o SL e o TP são definidos imediatamente (quando a posição é definida pela primeira vez em TradingBlock(); e não é necessário esperar a função ModifyTrailingStop() para ver o SL e o TP)
Alguém pode me explicar POR QUÊ?
É um problema da corretora (Alpari UK)?
Nessas condições, é difícil avaliar como o EA funciona quando o SL e o TP estão definidos.
Obrigado se alguém tiver uma ideia.
M.