Guia prático do MQL5: Utilizando indicadores para ajustar condições de negócios no Consultor Especialista

Introdução

Neste artigo, o Consultor Especialista será melhorado com indicadores dos quais os valores serão usados para verificar as condições de abertura de posição. Para aprimorá-lo, criaremos uma lista de menu suspenso nos parâmetros externos para ser possível selecionar um de três indicadores de transações.



Por favor, lembre-se: continuamos a modificar o Consultor Especialista que estamos trabalhando durante os artigos precedentes da série Guia prático do MQL5. A última versão do Consultor Especialista pode ser baixada do artigo intitulado "Guia prático do MQL5: O histórico de transações e biblioteca de função para obter propriedades de posição".

Adicionalmente, este artigo apresentará uma função que criaremos para verificar se operações de negócios podem ou não ser realizadas. A função de abertura de posição será modificada para ativar o Consultor Especialista para determinar o modo de negociação (Execução Instantânea e Execução de Mercado).

Já que o código do Consultor Especialista, seguido de todas as melhorias feitas nos artigos anteriores já excede 1.500 linhas, será cada vez menos prático, com cada novo recurso adicionado. Portanto, a solução lógica é dividí-lo em várias categorias como arquivos de bibliotecas separados. Agora que nossos objetivos foram definidos, vamos começar.

Desenvolvimento do Consultor Especialista

Colocamos o código fonte do Consultor Especialista (*.mq5) do artigo anterior em uma pasta separada, TestIndicatorConditionobs, na qual precisamos criar a subpasta Include. Esta é a pasta onde criaremos os arquivos include (*.mqh). Eles podem ser gerados usando o Wizard MQL5 (Ctrl+N) ou criados manualmente no diretório requerido como arquivos de texto padrão (*.txt) e depois renomeados para *.mqh.

Abaixo estão os nomes e comentários para todos os arquivos include criados:

Enums.mqh conterá todas as enumerações;

conterá todas as enumerações; InfoPanel.mqh mostrará funções para configuração do painel de informação, criação e exclusão de objetos gráficos;

mostrará funções para configuração do painel de informação, criação e exclusão de objetos gráficos; Errors.mqh cobrirá todas funções que retornam códigos de erro e motivos para reinicialização;

cobrirá todas funções que retornam códigos de erro e motivos para reinicialização; TradeSignals.mqh mostrará funções que preenchem matrizes valores de preços e indicador, assim como bloqueio de sinal;

mostrará funções que preenchem matrizes valores de preços e indicador, assim como bloqueio de sinal; TradeFunctions.mqh conterá funções de negociação;

conterá funções de negociação; ToString.mqh cobrirá funções que convertem valores numéricos para valores de string;

cobrirá funções que convertem valores numéricos para valores de string; Auxiliary.mqh será usado para outras funções auxiliares.

Para incluir estas bibliotecas no arquivo principal, usamos a diretiva #include. Como o principal arquivo do Consultor Especialista e a pasta de arquivos include (Include) estão localizadas na mesma pasta, o código para incluir arquivos será como se segue:

#include "Include\Enums.mqh" #include "Include\InfoPanel.mqh" #include "Include\Errors.mqh" #include "Include\TradeSignals.mqh" #include "Include\TradeFunctions.mqh" #include "Include\ToString.mqh" #include "Include\Auxiliary.mqh"

Então, seremos capazes de abrí-los e modificá-los e mover uma parte do código-fonte do arquivo principal do Consultor Especialista.

Para navegar corretamente pelo código, referências aos arquivos de cabeçalho adjacentes, assim como ao arquivo principal do Consultor Especialista serão adicionados a cada arquivo de cabeçalho. Por exemplo, para nossa biblioteca de funções de negociação TradeFunctions.mqh, vai parecer desta forma:

#include "..\TestIndicatorConditions.mq5" #include "Enums.mqh" #include "InfoPanel.mqh" #include "Errors.mqh" #include "TradeSignals.mqh" #include "ToString.mqh" #include "Auxiliary.mqh"

Para arquivos no mesmo nível de aninhamento, é suficiente especificar simplesmente o nome. Para subir um nível, você precisa colocar dois pontos antes do traço preto no caminho.

Vamos adicionar enumeração para indicadores no arquivo Enums.mqh. Para propósitos ilustrativos, neste Consultor Especialista usaremos dois indicadores padrão (Média Móvel e Índice de Canal de Commodity) e um indicador personalizado (MultiRange_PCH). A enumeração será como se segue:

enum ENUM_INDICATORS { MA = 0 , CCI = 1 , PCH = 2 };

Os parâmetros externos são modificados como se segue:

sinput long MagicNumber= 777 ; sinput int Deviation= 10 ; input ENUM_INDICATORS Indicator=MA; input int IndicatorPeriod= 5 ; input int IndicatorSegments= 2 ; input double Lot= 0.1 ; input double VolumeIncrease= 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep= 10 ; input double StopLoss= 50 ; input double TakeProfit= 100 ; input double TrailingStop= 10 ; input bool Reverse= true ; sinput bool ShowInfoPanel= true ;

Como mencionado acima, você será capaz de selecionar um de três indicadores na lista do menu suspenso do parâmetro Indicador.

Há apenas um parâmetro aplicável a todos indicadores onde o período do indicador pode ser definido - IndicatorPeriod. O parâmetro NumberOfBars da versão anterior do Consultor Especialista foi renomeado para IndicatorSegments e agora denota o número de barras durante os quais um dado indicador precisa ir para cima/baixo para satisfazer a condição de abertura de posição.

Além disso, adicionamos outro parâmetro externo, VolumeIncreaseStep, que pode ser usado para definir o passo para o aumento do volume em pontos.

O valor da variável AllowedNumberOfBars (agora AllowedNumberOfSegments) usada para ser ajustada na função personalizada GetBarsData(). Agora será colocada em uma função separada e ser chamada apenas na inicialização.

Já que a condição de abertura de posição será agora verificada usando valores do indicador, o valor a ser designado será sempre maior por dois. Em outras palavras, se a variável externa IndicatorSegments é designada o valor de 1, a variável AllowedNumberOfSegments será designado o valor 3, já que a ordem para satisfazer a condição (Por exemplo para uma COMPRA), o valor indicador na barra completada deve ser mais do que aquele na barra anterior. Para este propósito, precisamos obter os últimos três valores de indicador.

Abaixo está o código da função CorrectInputParameters():

void CorrectInputParameters() { if (AllowedNumberOfSegments<= 0 ) { if (IndicatorSegments<= 1 ) AllowedNumberOfSegments= 3 ; if (IndicatorSegments>= 5 ) AllowedNumberOfSegments= 5 ; else AllowedNumberOfSegments=IndicatorSegments+ 1 ; } }

Antes de começarmos a negociar com os indicadores, vamos criar uma função que verificará se negociar é permitido - CheckTradingPermission(). Se negociar não é permitido por quaisquer razões listadas na função, o valor zero será retornado. Isto significará que a próxima tentativa terá de ser feita na próxima barra.

bool CheckTradingPermission() { if (IsRealtime()) { if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) return ( 1 ); if (! MQL5InfoInteger ( MQL5_TRADE_ALLOWED )) return ( 2 ); if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) return ( 3 ); if (! AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED )) return ( 4 ); if (! AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT )) return ( 5 ); } return ( 0 ); }

Vamos agora ao ponto principal do artigo. Para obter acesso aos valores do indicador, precisamos primeiro obter seu manipulador. Isto é feito usando funções especiais cujos nomes são feitos do nome curto do indicador e o símbolo 'i' precedendo-o.

Por exemplo, o indicador de Média Móvel tem a função correspondente iMA(). Todos os manipuladores de indicadores no terminal MetaTrader 5 podem ser obtidos usando estas funções. A lista completa está disponível na seção de Referência MQL5 chamada Indicadores Técnicos. Se você precisa obter um manipulador de um indicador personalizado, use a função iCustom().

Implementaremos a função GetIndicatorHandle() onde dependendo do indicador selecionar no parâmetro Indicador o valor do manipulador do indicador correspondente será designado para a variável global indicator_handle. O código da função pode ser encontrado na nossa biblioteca de sinais de funções de negociação (o arquivo \Include\TradeSignals.mqh), enquanto a variável com o manipulador do indicador está localizada no arquivo principal do Consultor Especialista.

void GetIndicatorHandle() { if (Indicator==MA) indicator_handle= iMA ( _Symbol , Period (),IndicatorPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (Indicator==CCI) indicator_handle= iCCI ( _Symbol , Period (),IndicatorPeriod, PRICE_CLOSE ); if (Indicator==PCH) indicator_handle= iCustom ( _Symbol , Period (), "MultiRange_PCH" ,IndicatorPeriod); if (indicator_handle== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to get the indicator handle!" ); }

Além disso, criamos a função GetDataIndicators() onde usando os manipuladores de indicador obtidos, podemos obter seus valores. Isto é feito usando a função CopyBuffer() de forma similar ao obter valores da barra usando as funções CopyTime(), CopyClose(), CopyOpen(), CopyHigh() e CopyLow() consideradas no artigo "Guia prático do MQL5: Analisando Propriedades de Posição no Testador de Estratégia MetaTrader 5".

Já que o indicador pode ter várias reservas (linhas de valores), o índice de reservas é passado para a função CopyBuffer() como o segundo parâmetro. Índices de reserva para indicadores padrão podem ser encontrados na Referência MQL5. Para indicadores personalizados, os índices de reserva podem ser encontrados no código, desde que o código-fonte esteja disponível. Se não há código, você precisará encontrar o índice pela forma de experimento, observando como as condições são satisfeitas no modo de visualização do Testador de Estratégia.

Antes disso, precisamos criar matrizes dinâmicas para valores de reserva de indicador no arquivo principal do Consultor Especialista.

double indicator_buffer1[]; double indicator_buffer2[];

O código da GetIndicatorsData() é dado abaixo:

bool GetIndicatorsData() { if (indicator_handle!= INVALID_HANDLE ) { if (Indicator==MA || Indicator==CCI) { ArraySetAsSeries (indicator_buffer1, true ); if ( CopyBuffer (indicator_handle, 0 , 0 ,AllowedNumberOfSegments,indicator_buffer1)<allowednumberofsegments) ="" {="" Print( "Failed to copy the values (" + _Symbol + "; " +TimeframeToString( Period ())+ ") to the indicator_buffer1 array! Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ "): " +ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } } if (Indicator==PCH) { ArraySetAsSeries (indicator_buffer1, true ); ArraySetAsSeries (indicator_buffer2, true ); if ( CopyBuffer (indicator_handle, 0 , 0 ,AllowedNumberOfSegments,indicator_buffer1)<allowednumberofsegments ||="" CopyBuffer(indicator_handle, 1 , 0 ,AllowedNumberOfSegments,indicator_buffer2)<allowednumberofsegments) ="" {="" Print( "Failed to copy the values (" + _Symbol + "; " +TimeframeToString( Period ())+ ") to the indicator_buffer1 or indicator_buffer2 array! Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ "): " +ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } } return ( true ); } else GetIndicatorHandle(); return ( false ); }

A função GetTradingSignal() mudou substancialmente. As condições são diferentes na ausência da posição e onde a posição existe. Para os indicadores da Média Móvel e CCI, as condições são as mesmas. Para MultiRange_PCH, estão dispostas em um bloco separado. Para fazer o código mais legível e evitar repetições, criamos uma função auxiliar, GetSignal(), que retorna um final para abertura de posição ou reversão, desde que tal posição exista e a ação relevante é permitida pelo parâmetro externo.

Abaixo está o código da função GetSignal():

ENUM_ORDER_TYPE GetSignal() { if (Indicator==MA || Indicator==CCI) { if (AllowedNumberOfSegments== 3 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 4 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 5 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3] && indicator_buffer1[ 3 ]<indicator_buffer1[ 4]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 6 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3] && indicator_buffer1[ 3 ]<indicator_buffer1[ 4] && indicator_buffer1[ 4 ]<indicator_buffer1[ 5]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments>= 7 && indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2] && indicator_buffer1[ 2 ]<indicator_buffer1[ 3] && indicator_buffer1[ 3 ]<indicator_buffer1[ 4] && indicator_buffer1[ 4 ]<indicator_buffer1[ 5] && indicator_buffer1[ 5 ]<indicator_buffer1[ 6]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (AllowedNumberOfSegments== 3 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments== 4 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments== 5 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]>indicator_buffer1[ 4 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments== 6 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]>indicator_buffer1[ 4 ] && indicator_buffer1[ 4 ]>indicator_buffer1[ 5 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (AllowedNumberOfSegments>= 7 && indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer1[ 2 ]>indicator_buffer1[ 3 ] && indicator_buffer1[ 3 ]>indicator_buffer1[ 4 ] && indicator_buffer1[ 4 ]>indicator_buffer1[ 5 ] && indicator_buffer1[ 5 ]>indicator_buffer1[ 6 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (Indicator==PCH) { if (close_price[ 1 ]<indicator_buffer2[ 1] && open_price[ 1 ]>indicator_buffer2[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (close_price[ 1 ]>indicator_buffer1[ 1 ] && open_price[ 1 ]<indicator_buffer1[ 1]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } return ( WRONG_VALUE ); }</indicator_buffer1[ </indicator_buffer2[ </indicator_buffer1[ </indicator_buffer1[ </indicator_buffer1[ </indicator_buffer1[ </indicator_buffer1[ </indicator_buffer1[ </indicator_buffer1[ </indicator_buffer1[ </indicator_buffer1[ </indicator_buffer1[ </indicator_buffer1[ </indicator_buffer1[ </indicator_buffer1[ </indicator_buffer1[ </indicator_buffer1[

O código da função GetTradingSignal() está agora como se segue:

ENUM_ORDER_TYPE GetTradingSignal() { if (!pos.exists) { if (GetSignal()== ORDER_TYPE_SELL ) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (GetSignal()== ORDER_TYPE_BUY ) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (pos.exists) { GetPositionProperties(P_TYPE); GetPositionProperties(P_PRICE_LAST_DEAL); if (Indicator==MA || Indicator==CCI) { if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && GetSignal()== ORDER_TYPE_SELL ) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && GetSignal()== ORDER_TYPE_SELL && close_price[ 1 ]<pos.last_deal_price-correctvaluebysymboldigits(volumeincreasestep* _Point)) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && GetSignal()== ORDER_TYPE_BUY ) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && GetSignal()== ORDER_TYPE_BUY && close_price[ 1 ]>pos.last_deal_price+CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (Indicator==PCH) { if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && close_price[ 1 ]<indicator_buffer2[ 1] && open_price[ 1 ]>indicator_buffer2[ 1 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && close_price[ 1 ]<pos.last_deal_price-correctvaluebysymboldigits(volumeincreasestep* _Point)) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && close_price[ 1 ]>indicator_buffer1[ 1 ] && open_price[ 1 ]<indicator_buffer1[ 1]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && close_price[ 1 ]>pos.last_deal_price+CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } } return ( WRONG_VALUE ); }</indicator_buffer1[ </pos.last_deal_price-correctvaluebysymboldigits(volumeincreasestep* </indicator_buffer2[ </pos.last_deal_price-correctvaluebysymboldigits(volumeincreasestep*

Agora, precisamos apenas ver dentro dos modos Execução Imediata e Execução de Mercado que são parte das propriedades de símbolo para modificar a função de abertura de posição OpenPosition() de acordo. Os modos cujos nomes são autoexplicativos também podem ser encontrados na Referência MQL5:

Execução Imediata

Execução de Mercado

Por favor, lembre-se que quando lidamos com o modo de Execução de Mercado, você não pode abrir uma posição com os níveis de Parar Perdas e Obter Lucros: você precisa primeiro abrir uma posição e então modificá-la, definindo seus níveis.

Começando com a versão 803, Parar Perdas e Obter Lucros podem ser definidos quando abrindo uma posição para os modos Execução de Mercado e Execução de Câmbio.

Vamos adicionar o modo de execução para a estrutura das propriedades de símbolo:

struct symbol_properties { int digits; int spread; int stops_level; double point; double ask; double bid; double volume_min; double volume_max; double volume_limit; double volume_step; double offset; double up_level; double down_level; ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION execution_mode; };

Consequentemente, precisamos modificar a enumeração ENUM_SYMBOL_PROPERTIES

enum ENUM_SYMBOL_PROPERTIES { S_DIGITS = 0 , S_SPREAD = 1 , S_STOPSLEVEL = 2 , S_POINT = 3 , S_ASK = 4 , S_BID = 5 , S_VOLUME_MIN = 6 , S_VOLUME_MAX = 7 , S_VOLUME_LIMIT = 8 , S_VOLUME_STEP = 9 , S_FILTER = 10 , S_UP_LEVEL = 11 , S_DOWN_LEVEL = 12 , S_EXECUTION_MODE = 13 , S_ALL = 14 };

e a função GetSymbolProperties():

case S_EXECUTION_MODE: symb.execution_mode=( ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); break ; case S_ALL : symb.digits=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); symb.spread=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); symb.stops_level=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); symb.point= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); symb.ask= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ),symb.digits); symb.bid= NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ),symb.digits); symb.volume_min= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); symb.volume_max= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); symb.volume_limit= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); symb.volume_step= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); symb.offset= NormalizeDouble (CorrectValueBySymbolDigits(lot_offset*symb.point),symb.digits); symb.up_level= NormalizeDouble (symb.ask+symb.stops_level*symb.point,symb.digits); symb.down_level= NormalizeDouble (symb.bid-symb.stops_level*symb.point,symb.digits); symb.execution_mode=( ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); break ;

Como resultado, o código da função OpenPosition() é como se segue:

void OpenPosition( double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT ) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ) { if (!pos.exists) { if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price, 0 , 0 ,comment)) Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); pos.exists= PositionSelect ( _Symbol ); if (pos.exists) { if (!trade.PositionModify( _Symbol ,sl,tp)) Print ( "Error modifying the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } else { if (!trade.PositionOpen( _Symbol ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } } }

Ainda temos de adicionar o final, toque muito importante para as funções de processamento de evento:

OnInit int OnInit () { CorrectInputParameters(); GetIndicatorHandle(); CheckNewBar(); GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); return ( 0 ); }

OnDeinit void OnDeinit ( const int reason) { Print (GetDeinitReasonText(reason)); if (reason== REASON_REMOVE ) { DeleteInfoPanel(); IndicatorRelease (indicator_handle); } }

OnTick void OnTick () { if (!CheckNewBar()) { if (IsVisualMode() || IsRealtime()) { GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); } return ; } else { if (CheckTradingPermission()== 0 ) { if (!GetIndicatorsData()) return ; GetBarsData(); TradingBlock(); ModifyTrailingStop(); } } GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); }

Agora que todas as funções estão prontas, podemos otimizar os parâmetros. Tenha em mente que você precisa compilar o código do arquivo principal do programa.

Otimizando Parâmetros e Testando o Consultor Especialista

O Testador de Estratégia deve ser configurado como mostrado abaixo:

Fig. 1. Configurações do Testador de Estratégia.

Além disso, definimos os parâmetros do Consultor Especialista para otimização (veja também o arquivo anexo *.set com configurações):

Fig. 2. Configurações do Consultor Especialista.

A otimização demorou aproximadamente 40 minutos em um processador dual-core. O gráfico de otimização permite que você avalie parcialmente a qualidade de um sistema de negócios, baseado nos resultados na zona de lucro:

Fig. 3. Gráfico de otimização.

Resultados do teste do fator máximo de recuperação são como se segue:

Fig. 4. Resultados do teste do fator máximo de recuperação.

Conclusão

Anexo ao artigo está o arquivo com os códigos-fonte do Consultor Especialista. Uma vez que for extraído, você precisa colocar a pasta de arquivo \TestIndicatorConditions no \MQL5\Experts. Para garantir a correta operação do Consultor Especialista, o indicador MultiRange_PCH deve ser baixado e colocado em \MQL5\Indicators.