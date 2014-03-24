Guia prático do MQL5: Consultor Especialista multi-moeda - Abordagem simples, organizada e rápida"

Introdução

Este artigo descreverá uma implementação de uma abordagem simples, adequada para um Consultor Especialista multi-moeda. Isso significa que você será capaz de montar o Consultor Especialista para testes/negócios sob condições idênticas, mas com parâmetros diferentes para cada símbolo. Como um exemplo, criaremos um padrão para dois símbolos, mas de forma a ser capaz de somar símbolos adicionais, se necessário, fazendo pequenas alterações ao código.

Um padrão multi-moeda pode ser implementado no MQL5 de várias formas:

Podemos utilizar um padrão onde o Consultor Especialista seja guiado pelo tempo, sendo capaz de realizar verificações mais precisas nos intervalos de tempo especificados na função OnTimer().

De forma alternativa, como em todos os Consultores Especialistas apresentados nos artigos anteriores da série, a verificação pode ser feita na função OnTick() na qual o Consultor Especialista dependerá de pontos para o símbolo atual que estiver operando. Então, se há uma barra completa em outro símbolo, enquanto ainda não há ponto para o símbolo atual, o Consultor Especialista somente realizará uma verificação assim que houver um novo ponto para o símbolo atual.

Ainda há outra opção interessante sugerida por seu autor Konstantin Gruzdev (Lizar). Ela emprega um modelo de evento: utilizando a função OnChartEvent(), um Consultor Especialista obtêm eventos que são reproduzidos por agentes do indicador localizados nos gráficos de símbolos envolvidos nos testes/negócios. Agentes indicadores podem reproduzir uma nova barra e eventos de ponto dos símbolos aos quais estão anexados. Esse tipo de indicador (EventsSpy.mq5) pode ser obtido no fim do artigo. Precisaremos dele para a operação do Consultor Especialista.





Desenvolvimento do Consultor Especialista

O Consultor Especialista apresentou o artigo "Guia rápido do MQL5: Usando indicadores para definir condições de negócios em Consultores Especialistas" servirá como um modelo. Eu já excluí dele tudo o que tinha relação com o painel de informações e também simplifiquei a condição de abertura da posição conforme implementado no artigo anterior intitulado "Guia rápido do MQL5: Desenvolvendo uma estrutura para um sistema de negócios baseado na estratégia de tela tripla". Já que pretendemos criar um Consultor Especialista para dois símbolos, cada um deles precisará de seu próprio conjunto de parâmetros externos:

sinput long MagicNumber = 777 ; sinput int Deviation = 10 ; sinput string delimeter_00= "" ; sinput string Symbol_01 = "EURUSD" ; input int IndicatorPeriod_01 = 5 ; input double TakeProfit_01 = 100 ; input double StopLoss_01 = 50 ; input double TrailingStop_01 = 10 ; input bool Reverse_01 = true ; input double Lot_01 = 0.1 ; input double VolumeIncrease_01 = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep_01 = 10 ; sinput string delimeter_01= "" ; sinput string Symbol_02 = "NZDUSD" ; input int IndicatorPeriod_02 = 5 ; input double TakeProfit_02 = 100 ; input double StopLoss_02 = 50 ; input double TrailingStop_02 = 10 ; input bool Reverse_02 = true ; input double Lot_02 = 0.1 ; input double VolumeIncrease_02 = 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep_02 = 10 ;

Os parâmetros externos serão colocados em arranjos cujos tamanhos dependerão do número de símbolos utilizado. O número de símbolos utilizado no Consultor Especialista será determinado pelo valor da constante NUMBER_OF_SYMBOLS que precisamos criar no início do arquivo:

#define NUMBER_OF_SYMBOLS 2 #define EXPERT_NAME MQL5InfoString ( MQL5_PROGRAM_NAME )

Vamos criar os arranjos que serão necessários para armazenar os parâmetros externos:

string Symbols[NUMBER_OF_SYMBOLS]; int IndicatorPeriod[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TakeProfit[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double StopLoss[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double TrailingStop[NUMBER_OF_SYMBOLS]; bool Reverse[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double Lot[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double VolumeIncrease[NUMBER_OF_SYMBOLS]; double VolumeIncreaseStep[NUMBER_OF_SYMBOLS];

As funções de inicialização do arranjo serão colocadas no arquivo InitArrays.mqh incluso. Para inicializar o arranjo Symbols[], criaremos a função GetSymbol(). Ela obterá o nome do símbolo dos parâmetros externos e se o símbolo estiver disponível na lista de símbolos no servidor, ele será escolhido na janela Market Watch (Observação de mercado). Além disso, se o símbolo necessário não puder ser encontrado no servidor, a função retornará com uma cadeia vazia e o Diário do Consultor Especialista será atualizado de acordo.

Abaixo está o código da função GetSymbol():

string GetSymbolByName( string symbol) { string symbol_name= "" ; if (symbol== "" ) return ( "" ); for ( int s= 0 ; s< SymbolsTotal ( false ); s++) { symbol_name= SymbolName (s, false ); if (symbol==symbol_name) { SymbolSelect (symbol, true ); return (symbol); } } Print ( "The " +symbol+ " symbol could not be found on the server!" ); return ( "" ); }

O arranjo Symbols[] será inicializado da função GetSymbols():

void GetSymbols() { Symbols[ 0 ]=GetSymbolByName(Symbol_01); Symbols[ 1 ]=GetSymbolByName(Symbol_02); }

Além disso, o implementaremos de tal forma que um valor vazio nos parâmetros externos de um certo símbolo indicará que o bloco correspondente não será envolvido nos testes/negócios. Isso é necessário a fim de ser capaz de otimizar parâmetros para cada símbolo separadamente, enquanto exclui completamente o resto.

Todos os outros arranjos de parâmetros externos são inicializados da mesma forma. Em outras palavras, precisamos criar uma função diferente para cada arranjo. Os códigos de todas essas funções são fornecidos abaixo:

void GetIndicatorPeriod() { IndicatorPeriod[ 0 ]=IndicatorPeriod_01; IndicatorPeriod[ 1 ]=IndicatorPeriod_02; } void GetTakeProfit() { TakeProfit[ 0 ]=TakeProfit_01; TakeProfit[ 1 ]=TakeProfit_02; } void GetStopLoss() { StopLoss[ 0 ]=StopLoss_01; StopLoss[ 1 ]=StopLoss_02; } void GetTrailingStop() { TrailingStop[ 0 ]=TrailingStop_01; TrailingStop[ 1 ]=TrailingStop_02; } void GetReverse() { Reverse[ 0 ]=Reverse_01; Reverse[ 1 ]=Reverse_02; } void GetLot() { Lot[ 0 ]=Lot_01; Lot[ 1 ]=Lot_02; } void GetVolumeIncrease() { VolumeIncrease[ 0 ]=VolumeIncrease_01; VolumeIncrease[ 1 ]=VolumeIncrease_02; } void GetVolumeIncreaseStep() { VolumeIncreaseStep[ 0 ]=VolumeIncreaseStep_01; VolumeIncreaseStep[ 1 ]=VolumeIncreaseStep_02; }

Vamos criar agora uma função que nos ajudará a inicializar de forma prática todos os arranjos de parâmetros externos de uma vez - a função InitializeInputParameters():

void InitializeInputParameters() { GetSymbols(); GetIndicatorPeriod(); GetTakeProfit(); GetStopLoss(); GetTrailingStop(); GetReverse(); GetLot(); GetVolumeIncrease(); GetVolumeIncreaseStep(); }

Seguindo a inicialização dos arranjos de parâmetros externos, podemos seguir para a parte principal. Alguns procedimentos como a obtenção de identificadores de indicador, seus valores e informações de preço, assim como verificar quanto a uma nova barra, etc. serão realizados em ciclos consecutivamente para cada símbolo. Esse é o motivo pelo qual valores de parâmetros externos serem organizados em arranjos. Então, tudo será feito nos ciclos como a seguir:

for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { } }

Mas antes de começarmos a modificar as funções existentes e criarmos novas, vamos também criar arranjos que serão necessários neste padrão.

Precisaremos de dois arranjos para os identificadores de indicador:

int spy_indicator_handles[NUMBER_OF_SYMBOLS]; int signal_indicator_handles[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Esses dois arranjos serão primeiramente inicializados em valores inválidos:

void InitializeArrayHandles() { ArrayInitialize (spy_indicator_handles, INVALID_HANDLE ); ArrayInitialize (signal_indicator_handles, INVALID_HANDLE ); }

Arranjos de dados de preço e valores de indicador serão agora acessados usando estruturas:

struct PriceData { double value[]; }; PriceData open[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData high[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData low[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData close[NUMBER_OF_SYMBOLS]; PriceData indicator[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Agora, se você precisa obter o valor do indicador na última barra completa do primeiro símbolo na lista, você deve escrever algo como isso:

double indicator_value=indicator[ 0 ].value[ 1 ];

Também precisamos criar arranjos ao invés das variáveis que foram anteriormente utilizadas na função CheckNewBar():

struct Datetime { datetime time[]; }; Datetime lastbar_time[NUMBER_OF_SYMBOLS]; datetime new_bar[NUMBER_OF_SYMBOLS];

Então organizamos os arranjos. Agora precisamos modificar várias funções de acordo com as mudanças feitas acima. Vamos começar com a função GetIndicatorHandles():

void GetIndicatorHandles() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (signal_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) { signal_indicator_handles[s]= iMA (Symbols[s], _Period ,IndicatorPeriod[s], 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (signal_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to get the indicator handle for the symbol " +Symbols[s]+ "!" ); } } } }

Agora, independente do número de símbolos utilizados nos testes/negócios, o código da função permanecerá o mesmo.

Similarmente, criaremos outra função, GetSpyHandles(), para obter identificadores de agentes do indicador que transmitirão pontos para outros símbolos. Mas, antes disso, adicionaremos mais uma enumeração de todos os eventos por símbolo, ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL, organizados como sinalizadores no arquivo Enums.mqh:

enum ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL { CHARTEVENT_NO = 0 , CHARTEVENT_INIT = 0 , CHARTEVENT_NEWBAR_M1 = 0x00000001 , CHARTEVENT_NEWBAR_M2 = 0x00000002 , CHARTEVENT_NEWBAR_M3 = 0x00000004 , CHARTEVENT_NEWBAR_M4 = 0x00000008 , CHARTEVENT_NEWBAR_M5 = 0x00000010 , CHARTEVENT_NEWBAR_M6 = 0x00000020 , CHARTEVENT_NEWBAR_M10 = 0x00000040 , CHARTEVENT_NEWBAR_M12 = 0x00000080 , CHARTEVENT_NEWBAR_M15 = 0x00000100 , CHARTEVENT_NEWBAR_M20 = 0x00000200 , CHARTEVENT_NEWBAR_M30 = 0x00000400 , CHARTEVENT_NEWBAR_H1 = 0x00000800 , CHARTEVENT_NEWBAR_H2 = 0x00001000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H3 = 0x00002000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H4 = 0x00004000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H6 = 0x00008000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H8 = 0x00010000 , CHARTEVENT_NEWBAR_H12 = 0x00020000 , CHARTEVENT_NEWBAR_D1 = 0x00040000 , CHARTEVENT_NEWBAR_W1 = 0x00080000 , CHARTEVENT_NEWBAR_MN1 = 0x00100000 , CHARTEVENT_TICK = 0x00200000 , CHARTEVENT_ALL = 0xFFFFFFFF };

Essa enumeração é necessária para operar com o indicador personalizado EventsSpy.mq5 (o arquivo está anexo nesse artigo) na função GetSpyHandles() cujo código está fornecido abaixo:

void GetSpyHandles() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (spy_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) { spy_indicator_handles[s]= iCustom (Symbols[s], _Period , "EventsSpy.ex5" , ChartID (), 0 ,CHARTEVENT_TICK); if (spy_indicator_handles[s]== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to install the agent on " +Symbols[s]+ "" ); } } } }

Por favor, note o último parâmetro na função iCustom(): nesse caso, o identificador CHARTEVENT_TICK foi utilizado para obter eventos de ponto. Mas, se for necessário, ela pode ser modificada para obter os novos eventos de barra. Por exemplo, se você utilizar a linha conforme mostrado abaixo, o Consultor Especialista obterá novos eventos de barra no intervalo de tempo de um minuto (M1) e uma hora (H1):

handle_event_indicator[s]= iCustom (Symbols[s], _Period , "EventsSpy.ex5" , ChartID (), 0 ,CHARTEVENT_NEWBAR_M1|CHARTEVENT_NEWBAR_H1);

Para obter todos os eventos (eventos de ponto e barra em todos os intervalos de tempo), você precisa especificar o identificador CHARTEVENT_ALL.

Todos os arranjos são inicializados na função OnInit():

void OnInit () { InitializeInputParameters(); InitializeArrayHandles(); GetSpyHandles(); GetIndicatorHandles(); InitializeArrayNewBar(); }

Conforme já mencionado no início do artigo, os eventos dos agentes do indicador são recebidos na função OnChartEvent(). Abaixo está o código que será utilizado nessa função:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (CheckTradingPermission()> 0 ) return ; if (lparam==CHARTEVENT_TICK) { CheckSignalsAndTrade(); return ; } } }

Na função CheckSignalAndTrade() (a linha destacada no código acima), teremos um ciclo onde todos os símbolos serão verificados alternativamente quanto ao novo evento da barra e os sinais de negócios conforme implementado anteriormente na função OnTick():

void CheckSignalsAndTrade() { for ( int s= 0 ; s<NUMBER_OF_SYMBOLS; s++) { if (Symbols[s]!= "" ) { if (!CheckNewBar(s)) continue ; else { if (!GetIndicatorsData(s)) continue ; GetBarsData(s); TradingBlock(s); ModifyTrailingStop(s); } } } }

Todas as funções que utilizaram parâmetros externos, assim como dados de indicador e símbolo, precisam ser modificadas em concordância com todas as alterações acima. Para essa finalidade, devemos acrescentar o número do símbolo como o primeiro parâmetro e substituir todas as variáveis e arranjos dentro da função com os novos arranjos descritos acima.

Para ilustrar, os códigos revisados das funções CheckNewBar(), TradingBlock() e OpenPosition() são fornecidos abaixo.

O código da função CheckNewBar():

bool CheckNewBar( int number_symbol) { if ( CopyTime ( Symbols[number_symbol] , Period (), 0 , 1 , lastbar_time[number_symbol].time )==- 1 ) Print ( __FUNCTION__ , ": Error copying the opening time of the bar: " + IntegerToString ( GetLastError ()) ); if ( new_bar[number_symbol] == NULL ) { new_bar[number_symbol]=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ]; Print ( __FUNCTION__ , ": Initialization [" +Symbols[number_symbol]+ "][TF: " +TimeframeToString( Period ())+ "][" + TimeToString (lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ], TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "]" ); return ( false ); } if ( new_bar[number_symbol]!=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ] ) { new_bar[number_symbol]=lastbar_time[number_symbol].time[ 0 ] ; return ( true ); } return ( false ); }

O código da função TradingBlock():

void TradingBlock( int symbol_number ) { ENUM_ORDER_TYPE signal= WRONG_VALUE ; string comment= "hello :)" ; double tp= 0.0 ; double sl= 0.0 ; double lot= 0.0 ; double position_open_price= 0.0 ; ENUM_ORDER_TYPE order_type= WRONG_VALUE ; ENUM_POSITION_TYPE opposite_position_type= WRONG_VALUE ; pos.exists= PositionSelect ( Symbols[symbol_number] ); signal=GetTradingSignal( symbol_number ); if (signal== WRONG_VALUE ) return ; GetSymbolProperties(symbol_number,S_ALL); switch (signal) { case ORDER_TYPE_BUY : position_open_price=symb.ask; order_type= ORDER_TYPE_BUY ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_SELL ; break ; case ORDER_TYPE_SELL : position_open_price=symb.bid; order_type= ORDER_TYPE_SELL ; opposite_position_type= POSITION_TYPE_BUY ; break ; } sl=CalculateStopLoss( symbol_number ,order_type); tp=CalculateTakeProfit( symbol_number ,order_type); if (!pos.exists) { lot=CalculateLot( symbol_number ,Lot [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); } else { GetPositionProperties( symbol_number ,P_TYPE); if (pos.type==opposite_position_type && Reverse [symbol_number] ) { GetPositionProperties( symbol_number ,P_VOLUME); lot=pos.volume+CalculateLot( symbol_number ,Lot [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,sl,tp,comment); return ; } if (!(pos.type==opposite_position_type) && VolumeIncrease [symbol_number] > 0 ) { GetPositionProperties( symbol_number ,P_SL); GetPositionProperties( symbol_number ,P_TP); lot=CalculateLot( symbol_number ,VolumeIncrease [symbol_number] ); OpenPosition( symbol_number ,lot,order_type,position_open_price,pos.sl,pos.tp,comment); return ; } } }

O código da função OpenPosition():

void OpenPosition( int symbol_number , double lot, ENUM_ORDER_TYPE order_type, double price, double sl, double tp, string comment) { trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(CorrectValueBySymbolDigits(Deviation)); if (symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT || symb.execution_mode== SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET ) { if (!trade.PositionOpen( Symbols[symbol_number] ,order_type,lot,price,sl,tp,comment)) Print ( "Error opening the position: " , GetLastError (), " - " ,ErrorDescription( GetLastError ())); } }

Então, cada função agora recebe o número do símbolo (symbol_number). Por favor, note também a alteração introduzida na compilação 803:

Começando com a compilação 803, o Stop Loss e o Take Profit podem ser colocados na abertura de uma posição no modo SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET.

Os códigos revisados das outras funções podem ser encontrados nos arquivos anexos. Tudo o que precisamos fazer agora é otimizar os parâmetros e efetuar testes.





Otimizando parâmetros e testando o Consultor Especialista

Primeiro otimizaremos os parâmetros para o primeiro símbolo e depois para o segundo. Vamos começar com o EURUSD.

Abaixo estão as configurações do Testador de Estratégia:





Fig. 1. Configurações do Testador de Estratégia.

As configurações do Consultor Especialista precisam ser feitas conforme mostrados abaixo (para conveniência, os arquivos .set contendo configurações para cada símbolo estão anexados nesse artigo). Para excluir certo símbolo da otimização, você deve simplesmente deixar o campo do parâmetro do nome do símbolo vazio. A otimização de parâmetros realizada para cada símbolo separadamente também acelerará o processo de otimização.





Fig. 2. Configurações do Consultor Especialista para otimização de parâmetro: EURUSD.

A otimização levará cerca de uma hora em um processador dual-core. Os resultados do teste do fator de recuperação máximo são conforme mostrado abaixo:





Fig. 3. Resultados do teste do fator de recuperação máximo para EURUSD.

Agora defina o NZDUSD como o segundo símbolo. Para a otimização, deixe a linha com o nome do símbolo para o primeiro bloco de parâmetro vazio.

Alternativamente, você pode simplesmente adicionar um hífen no fim do nome do símbolo. O Consultor Especialista não encontrará o símbolo com tal nome na lista de símbolos e inicializará o índice do arranjo para uma cadeia vazia.

Os resultados para NZDUSD parecem ter sido conforme a seguir:





Fig. 4. Resultados do teste para o fator de recuperação máximo para NZDUSD.

Agora podemos testar dois símbolos juntos. Nas configurações do Testador de Estratégia, você pode ajustar qualquer símbolo no qual o Consultor Especialista seja inicializado já que os resultados serão idênticos. Pode até mesmo ser um símbolo que não esteja envolvido nos negócios/testes.

Abaixo estão os resultados para dois símbolos testados juntos.





Fig. 5. Resultados do teste para dois símbolos: EURUSD e NZDUSD.





Conclusão

Isso é tudo. Os códigos-fonte estão anexos abaixo e podem ser baixados para um estudo mais detalhado do acima mencionado. Para praticar, tente selecionar um ou mais símbolos ou altere as condições de abertura de posição utilizando outros indicadores.

Após extrair os arquivos do arquivo, coloque a pasta MultiSymbolExpert dentro do diretório MetaTrader 5\MQL5\Experts. Além disso, o indicador EventsSpy.mq5 deve ser colocado dentro do diretório MetaTrader 5\MQL5\Indicators.