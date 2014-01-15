CodeBaseSeções
Este é um ZigZag simples, mas muito rápido.

Sem picos suspensos ou errados. O tempo de recuperação de picos foi otimizado.

ZigZag Ideal

Vantagens:

  1. A função mais dispendiosa nos cálculos é a iBarShift. Substitui totalmente todos os ciclos necessários para recuperação dos picos. Por isso foi substituída pela ArrayBSearch. Isso significa que o indicador vai ser mais eficiente do que o seu equivalente em MQL4;
  2. Todos os dados necessários para cada barra é acessível em todos os momentos e também disponível para um EA em qualquer momento do histórico;
  3. Sem picos suspensos;
  4. Método eficiente para encontrar picos sem pesquisar os valores dos indicadores;
  5. Muito rápido;
  6. Funciona corretamente em inserções do histórico e quando são mudados os timeframes;
  7. Perfeito para usar em EAs.

Desvantagens:

  1. Memória requerida. ZigZag precisa de 2 buffers (um não é suficiente por causa de atrasos) para fazer o desenho correto, enquanto 5 buffers são usados aqui. Na minha opinião este inconveniente é completamente ofuscado pela vantagem #6. Nenhum dos ZigZags rápido pode processar corretamente inserções de história em dois buffers.
  2. Linhas adicionais estão disponíveis. Isso é necessário para tornar os dados visíveis num Expert Advisor. Essas linhas nunca devem ser visíveis.

Princípio:

ZigZag é desenhada pelo princípio da canalização. A largura do canal pode ser definido em pontos (IdealZZ) ou em termos percentuais (IdealZZP)

Recuperação de picos:

input int ChannelWidth=100;
#property indicator_chart_window
datetime LastTime;
int ZZHandle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do indicador personalizado               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
   LastTime = 0;
   ZZHandle = iCustom(_Symbol, Period(), "IdealZZ", ChannelWidth);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Obter valor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetValue(double dir,int bar,int prevBar,double &peak,
             int &peakBar,datetime &peakTime,const datetime &T[])
  {
   if(dir<0)
     {
      double t[1];
      if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,2,bar,1,t)) return false;
      int i= ArrayBsearch(T, (datetime)t[0]);

      if(i==prevBar)
        {
         if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,2,bar+1,1,t)) return false;
         i=ArrayBsearch(T,(datetime)t[0]);
        }

      double v[1];
      if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,1,i,1,v)) return false;

      if(v[0]==EMPTY_VALUE)
        {
         if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,2,bar+1,1,t)) return false;
         i=ArrayBsearch(T,(datetime)t[0]);
         if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,1,i,1,v)) return false;
        }

      peak=v[0];
      peakBar=i;
      peakTime=(datetime)t[0];
     }
   else if(dir>0)
     {
      double t[1];
      if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,3,bar,1,t)) return false;
      int i= ArrayBsearch(T, (datetime)t[0]);

      if(i==prevBar)
        {
         if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,3,bar+1,1,t)) return false;
         i=ArrayBsearch(T,(datetime)t[0]);
        }

      double v[1];
      if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,0,i,1,v)) return false;

      if(v[0]==EMPTY_VALUE)
        {
         if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,3,bar+1,1,t)) return false;
         i=ArrayBsearch(T,(datetime)t[0]);
         if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,0,i,1,v)) return false;
        }

      peak=v[0];
      peakBar=i;
      peakTime=(datetime)t[0];
     }
   else
     {
      return(false);
     }

   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Obter Valor                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetPt(string name,double price,datetime time)
  {
   ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW,0,time,price);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ARROWCODE,108);
   ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,price);
   ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,time);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de iteração do indicador personalizado                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &T[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   if(LastTime==T[0]) return(rates_total);
   LastTime=T[0];

   ArraySetAsSeries(T,true);

   double dir_[1];
   if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,4,1,1,dir_)) return rates_total;
   double dir=dir_[0];
   double rdir=-dir;

   if(dir==EMPTY_VALUE) return(rates_total);

   double v1,v2,v3,v4,v5;
   int    i1,i2,i3,i4,i5;
   datetime t1,t2,t3,t4,t5;

   if(
      GetValue(dir,1,0,v1,i1,t1,T) && 
      GetValue(rdir,i1,0,v2,i2,t2,T) && 
      GetValue(dir,i2,i1,v3,i3,t3,T) && 
      GetValue(rdir,i3,i2,v4,i4,t4,T) && 
      GetValue(dir,i4,i3,v5,i5,t5,T)
      )
     {
      SetPt("1",v1,t1);
      SetPt("2",v2,t2);
      SetPt("3",v3,t3);
      SetPt("4",v4,t4);
      SetPt("5",v5,t5);
      Print(v1,"   ",v2,"  ",v3,"  ",v4," ",v5," ",i1,"  ",i2,"  ",i3," ",i4," ",i5);
     }
   else
     {
      Print("Seems to be error available...");
     }

   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Este é um exemplo de indicador mostrando as linhas (uma vez por barra) dos primeiros cinco picos (incluindo a atual formando uma).

Atenção! O código pode funcionar de forma incorreta, se o modo "zero bar" for habilitado

Modo Barra Zero:

O modo pode ser ativado no código da variável DrawZeroBar. Está desabilitada por padrão. Não é recomendado habilitá-lo, especialmente se o indicador é usado em Expert Advisor.

Aproveite e use o indicador. Por favor, me informar de qualquer inconveniente que aparecer.

