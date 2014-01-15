ZigZag Ideal

Este é um ZigZag simples, mas muito rápido.

Sem picos suspensos ou errados. O tempo de recuperação de picos foi otimizado.

Vantagens:

A função mais dispendiosa nos cálculos é a iBarShift. Substitui totalmente todos os ciclos necessários para recuperação dos picos. Por isso foi substituída pela ArrayBSearch. Isso significa que o indicador vai ser mais eficiente do que o seu equivalente em MQL4; Todos os dados necessários para cada barra é acessível em todos os momentos e também disponível para um EA em qualquer momento do histórico; Sem picos suspensos; Método eficiente para encontrar picos sem pesquisar os valores dos indicadores; Muito rápido; Funciona corretamente em inserções do histórico e quando são mudados os timeframes; Perfeito para usar em EAs.

Desvantagens:

Memória requerida. ZigZag precisa de 2 buffers (um não é suficiente por causa de atrasos) para fazer o desenho correto, enquanto 5 buffers são usados aqui. Na minha opinião este inconveniente é completamente ofuscado pela vantagem #6. Nenhum dos ZigZags rápido pode processar corretamente inserções de história em dois buffers. Linhas adicionais estão disponíveis. Isso é necessário para tornar os dados visíveis num Expert Advisor. Essas linhas nunca devem ser visíveis.

Princípio:

ZigZag é desenhada pelo princípio da canalização. A largura do canal pode ser definido em pontos (IdealZZ) ou em termos percentuais (IdealZZP)

Recuperação de picos:

input int ChannelWidth= 100 ; #property indicator_chart_window datetime LastTime; int ZZHandle; void OnInit () { LastTime = 0 ; ZZHandle = iCustom ( _Symbol , Period (), "IdealZZ" , ChannelWidth); } bool GetValue( double dir, int bar, int prevBar, double &peak, int &peakBar, datetime &peakTime, const datetime &T[]) { if (dir< 0 ) { double t[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 2 ,bar, 1 ,t)) return false ; int i= ArrayBsearch (T, ( datetime )t[ 0 ]); if (i==prevBar) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 2 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); } double v[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 1 ,i, 1 ,v)) return false ; if (v[ 0 ]== EMPTY_VALUE ) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 2 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 1 ,i, 1 ,v)) return false ; } peak=v[ 0 ]; peakBar=i; peakTime=( datetime )t[ 0 ]; } else if (dir> 0 ) { double t[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 3 ,bar, 1 ,t)) return false ; int i= ArrayBsearch (T, ( datetime )t[ 0 ]); if (i==prevBar) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 3 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); } double v[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 0 ,i, 1 ,v)) return false ; if (v[ 0 ]== EMPTY_VALUE ) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 3 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 0 ,i, 1 ,v)) return false ; } peak=v[ 0 ]; peakBar=i; peakTime=( datetime )t[ 0 ]; } else { return ( false ); } return ( true ); } void SetPt( string name, double price, datetime time) { ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_ARROW , 0 ,time,price); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ARROWCODE , 108 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,price); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,time); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &T[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (LastTime==T[ 0 ]) return (rates_total); LastTime=T[ 0 ]; ArraySetAsSeries (T, true ); double dir_[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 4 , 1 , 1 ,dir_)) return rates_total; double dir=dir_[ 0 ]; double rdir=-dir; if (dir== EMPTY_VALUE ) return (rates_total); double v1,v2,v3,v4,v5; int i1,i2,i3,i4,i5; datetime t1,t2,t3,t4,t5; if ( GetValue(dir, 1 , 0 ,v1,i1,t1,T) && GetValue(rdir,i1, 0 ,v2,i2,t2,T) && GetValue(dir,i2,i1,v3,i3,t3,T) && GetValue(rdir,i3,i2,v4,i4,t4,T) && GetValue(dir,i4,i3,v5,i5,t5,T) ) { SetPt( "1" ,v1,t1); SetPt( "2" ,v2,t2); SetPt( "3" ,v3,t3); SetPt( "4" ,v4,t4); SetPt( "5" ,v5,t5); Print (v1, " " ,v2, " " ,v3, " " ,v4, " " ,v5, " " ,i1, " " ,i2, " " ,i3, " " ,i4, " " ,i5); } else { Print ( "Seems to be error available..." ); } return (rates_total); }

Este é um exemplo de indicador mostrando as linhas (uma vez por barra) dos primeiros cinco picos (incluindo a atual formando uma).

Atenção! O código pode funcionar de forma incorreta, se o modo "zero bar" for habilitado



Modo Barra Zero:

O modo pode ser ativado no código da variável DrawZeroBar. Está desabilitada por padrão. Não é recomendado habilitá-lo, especialmente se o indicador é usado em Expert Advisor.

Aproveite e use o indicador. Por favor, me informar de qualquer inconveniente que aparecer.