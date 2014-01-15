Zig Zag Não Paramétrico, Padrões A-la Clyde Lee

O segmento de ZigZag para cima começa quando (o aumento) há o aparecimento de padrões de alta para as Máximas e Mínimas da barra atual. O mesmo vale para os segmentos de ZigZag para baixo. A linha em ZigZag (ZigZagLineBuffer) é traçada a partir do início do segmento de alta até o início do segmento oposto.

O número abaixo da barra indica o índice padrão (P0.. P4) de "Mínimas das Barras a-la Clyde Lee". O número acima da barra (P5.. P9) indica o índice das Máximas das Barras a-la Clyde Lee.

O indicador não se redesenha.

Eu acho que esse ZigZag pode ser usado para converter o gráfico em segmentos para analisá-lo posteriormente.