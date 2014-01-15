CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Zig Zag Não Paramétrico, Padrões A-la Clyde Lee - indicador para MetaTrader 5

Vitali | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3308
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O segmento de ZigZag para cima começa quando (o aumento) há o aparecimento de padrões de alta para as Máximas e Mínimas da barra atual. O mesmo vale para os segmentos de ZigZag para baixo. A linha em ZigZag (ZigZagLineBuffer) é traçada a partir do início do segmento de alta até o início do segmento oposto.

O número abaixo da barra indica o índice padrão (P0.. P4) de "Mínimas das Barras a-la Clyde Lee". O número acima da barra (P5.. P9) indica o índice das Máximas das Barras a-la Clyde Lee.

O indicador não se redesenha.

Eu acho que esse ZigZag pode ser usado para converter o gráfico em segmentos para analisá-lo posteriormente.

Zig Zag Não Paramétrico, Padrões A-la Clyde Lee

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/279

3rd Generation XMA 3rd Generation XMA

XMA 3ª geração é uma média móvel de 3ª geração. Esta é uma versão avançada do indicador média móvel padrão (МА) que segue um procedimento bastante simples para reduzir o atraso de tempo (lag) com base no aumento no período de média móvel.

Squize_MA Squize_MA

O indicador Squize_MA mostra a interseção de duas Médias Móveis de diferentes períodos. O gráfico também apresenta limites planos convencionais.

Expert Advisor A la Bobsley Expert Advisor A la Bobsley

Este Expert Advisor utiliza os indicadores Média Móvel e Estocástico.

Biblioteca de funções Hash Biblioteca de funções Hash

A biblioteca contém as seguintes funções hash: adler32, CRC-32, MaHash8v64. Além disso, ela possui funções para conversão de raíz de um número.