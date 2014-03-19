Informações gerais sobre os sinais de negociação para MetaTrader 4 e MetaTrader 5

Sinais de negociação MetaTrader 4 / MetaTrader 5 é um serviço que permite que os negociadores copiem as operações de um provedor de sinais.

Alguns negociadores não têm tempo suficiente para negociar ativamente, enquanto outros não têm autoconfiança ou conhecimento suficientes para trabalhar no mercado. Os sinais de negociação fazem o dinheiro dos negociadores trabalhar, em vez de simplesmente ficar acumulando pó nas contas.

O que o nosso serviço tem de tão especial?

O nosso objetivo foi desenvolver o novo serviço amplamente utilizado protegendo os assinantes e livrando eles de custos desnecessários:

Foco total na proteção dos assinantes. Processo muito simples de compra e venda de sinais de negociação. Sistema de pagamento (PayPal, WebMoney, cartões bancários) do MQL5.community avançado e seguro. Transparência total do histórico de negociação. Preços muito razoáveis, visto que há apenas uma taxa de assinatura fixa e a possibilidade de devolução da taxa de assinatura do mês atual em caso de desacordo com um provedor de sinais. Sem conflito de interesses entre nossa empresa e outros participantes. Nosso interesse se limita a 20% da comissão da assinatura. Sem necessidade de assinar contratos de papel e organizar interações complexas entre corretores e provedores de sinais. Sem comissões para acordos, sem spreads crescentes e, como resultado, sem tentativas dos provedores de sinais de obterem mais lucro realizando acordos frequentes. Nenhum dado pessoal dos assinantes é coletado, não há acesso às contas e balanços deles, visto que a senha não é requerida. Os provedores de sinais não sabem nada a respeito de seus assinantes, com exceção da quantidade deles. Trabalhe com qualquer corretor MetaTrader, incluindo aqueles regulamentados. Cada acordo realizado através do serviço é confiável, pois é fornecido com uma assinatura digital única ao passar pela fila de execução. Isso protege contra possíveis fraudes e modificações.





Como funciona?

Para implementar o serviço de sinais de negociação do MetaTrader 4 / MetaTrader 5, desenvolvemos uma rede em nuvem resiliente que consiste em múltiplos servidores de sinais em todo o mundo, localizados próximos aos servidores dos corretores para reduzir o atraso da rede.

O website MQL5.com contém uma lista pública disponível dos sinais MetaTrader 4 e MetaTrader 5, que é atualizada automaticamente nos terminais do cliente.









Os negociadores precisam de apenas dois coisas para assinar um sinal:

Conta do MQL5.com. Não há necessidade de especificar um nome real. Um apelido é suficiente aqui. Conta de Negociação. Você não precisa especificar o número de sua conta e senha.

Isso é todo o necessário para assinar um sinal do provedor. Selecione um sinal, clique em "Copiar Trades", e lhe será oferecido para abrir a plataforma MetaTrader para prosseguir com assinatura.





Os provedores de sinais precisam fornecer mais dados pessoais e passar por um período de teste. A geração de sinais para outros negociadores impõe alguma responsabilidade sobre os provedores. Para assegurar a proteção do assinante, os provedores de sinais devem especificar os seguintes detalhes pessoais: nome e sobrenome, enderenço, telefones de contato e cópia digitalizada de um passaporte ou documento similar. Essas informações podem ser necessárias em caso de desacordo entre um assinante e um provedor. Essas informações não serão reveladas a terceiros.

Ao publicar um novo sinal, os provedores devem especificar:

Nome do sinal Tipo de terminal de negociação - MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 Nome do servidor de negociação do corretor Número da conta que irá transferir os sinais Senha de investidor. Essa senha permite conectar-se à conta de um negociador no modo SOMENTE LEITURA e visualizar as operações de negociação atuais, bem como o histórico. Essa senha é suficiente para "escanear" as operações de negociação atuais e a subsequente distribuição delas entre os assinantes. Ao mesmo tempo, essa senha não permite gerenciar uma conta de negociação e realizar operações de negociação. Se uma senha mestre é especificada, o sinal não é habilitado. Preço de assinatura

Se um sinal não for grátis, o provedor deverá passar pela moderação e se registrar como um vendedor fornecendo seus dados pessoais reais.







Uma vez que todas as etapas tenham sido realizadas, o sinal pode ser transferido pelo provedor e aceito pelos assinantes:

No lado do provedor, um negociador ou um Expert Advisor realiza operações de negociação em seu próprio terminal. Essa informação é enviada ao servidor de negociação do corretor em que o provedor de sinais é atendido. O servidor de sinais do MetaTrader se conecta ao corretor do provedor através de uma senha de investidor especificada e recebe todas as operações de negociação em tempo real. O terminal do assinante está conectado constantemente ao servidor de sinais do MetaTrader necessário. Assim, ele recebe todas as operações de negociação instantaneamente. O terminal do assinante realiza uma operação de negociação no servidor do seu corretor.



Por favor, note que os provedores de sinais e os assinantes operam sem o conhecimento do corretor negociando diretamente entre eles. Ambos os participantes podem ser atendidos por corretores completamente diferentes.

Observação: A MetaQuotes Software Corp. não interfere nas relações entre assinantes e provedores de sinais. A nossa empresa apenas fornece a infraestrutura necessária para organizar a interação entre todos os participantes.





Sincronização inicial de sinais de negociação

O terminal do cliente protege o máximo possível os negociadores contra erros óbvios.

Suponha que temos uma conta que assina um sinal. Se todos os sinais de negociação são permitidos no terminal, a conta de negociação estará sincronizada com o sinal do provedor durante a autorização. Não é recomendado ter em sua conta de negociação ordens e posições que não foram baseadas pelos sinais do provedor. Eles aumentam a carga global sobre a conta em relação com o provedor de sinal.





É de importância crítica sincronizar durante as condições corretas de mercado para garantir a segurança da conta do assinante. A sincronização automática funciona apenas caso o lucro flutuante total da fonte de sinais seja negativo ou igual a zero. Assim, garante-se que os assinantes entrem no mercado no preço que não seja pior do que o preço no qual a fonte de sinais entrou no mercado. Esse é um componente psicológico importante relativo a como os negociadores avaliam a qualidade da cópia de um sinal.

Se o lucro na conta do provedor é positivo, a janela adequada aparecerá explicando a situação e oferecendo esperar por melhores condições de mercado. Os negociadores poderão aceitar o risco e sincronizar imediatamente.







As informações sobre o consentimento de uso de sinais, bem como a sincronização forçada serão necessariamente fixadas ao diário do terminal. Além disso, cada acordo realizado através do serviço Sinais possui um tipo de razão de "sinal" especial o que permite identificar facilmente essas operações. Tudo isso foi feito para proteger os assinantes e provedores, permitindo que eles gerenciem quaisquer possíveis desacordos com maior precisão.



Vamos analisar dois exemplos de sincronização inicial:

Um provedor de sinais abriu uma posição longa esperando obter 100 pontos de lucro. Entretanto, o preço caiu 20 pontos no momento.







Isso significa que o provedor acredita que logo o preço mudará de direção e o lucro alvo será recebido. Nesse caso, a posição adequada será aberta no terminal do assinante e o assinante receberá 120 pontos de lucro em vez de 100, caso o preço realmente mude de direção. Se o provedor fechar a posição, corrigindo a perda, a posição do assinante também será fechada com uma perda menor. Como resultado, a qualidade da cópia dos sinais sempre será maior que 100% e os assinantes ficarão satisfeitos, pois conseguiram entrar no mercado a preços melhores.



Vamos considerar um curso de eventos diferente. O preço subiu 40 pontos e o provedor de sinais já tem algum lucro.







Nesse caso, a posição adequada não será aberta automaticamente no terminal do assinante, visto que ele poderá receber um lucro menor ou mesmo ter perdas. O assinante poderá receber 60 pontos de lucro, enquanto que o provedor receberá 100. O assinante poderá até mesmo sofrer perdas se o provedor fechar a posição com 30 pontos de lucro, enquanto que o assinante terá 10 pontos de prejuízo. Em qualquer caso, o assinante ficará desapontado.



Infelizmente, algumas pessoas não consideram a psicologia do negociante e não prestam atenção à avaliação dos resultados, que pode ter as seguintes formas: "Eu obtive um lucro menor - a execução dos sinais é ruim" ou "eu tive prejuízos, enquanto que o provedor ainda obteve algum lucro - a execução é completamente ruim". Os argumentos racionais e as provas matemáticas não podem vencer a psicologia. Dessa forma, tentamos proteger os negociantes contra erros no estágio inicial.

Em caso de perda de conexão, erro ao colocar um pedido, encerramento do terminal, etc., a conta será novamente sincronizada com a fonte do sinal. Nesse caso, todos os conjuntos de pedidos do assinante e do provedor serão verificados. Os acordos fechados pelo provedor também serão fechados no lado do assinante, enquanto que novos acordos do provedor também serão abertos no lado do assinante a um preço "que não seja pior que o do provedor".





Gerenciamento fundos ou como selecionar um volume de acordo?

A pergunta de como exatamente o depósito do assinante participará da negociação através do serviço de sinais é uma das mais críticas. Ao solucionar esse problema, seguimos o princípio que já foi mencionado - proporcionar máxima proteção para cada participante. Como resultado, podemos oferecer uma solução segura para os assinantes.

Ao habilitar os sinais no terminal e assinar um deles, os assinantes devem selecionar qual parte do depósito será usada ao seguir os sinais. Havia uma solução alternativa para configurar a razão entre os volumes de posição do assinante e do provedor. Entretanto, não sistema não tinha como garantir a segurança do depósito do assinante. Por exemplo, imagine que o depósito do provedor seja 30.000 USD, enquanto que o do assinante é 10.000 USD e a razão 1:1 tenha sido selecionada. Nesse caso, o provedor de sinais poderá simplesmente o rebaixamento temporário visto que tem um pedido de grande volume, enquanto que o assinante poderá perder todos os fundos com as suas posições fechadas por Stop Out. A situação pode ficar ainda pior se o balanço do provedor mudar repentinamente (acréscimo ou redução) enquanto a razão de volumes especificada anteriormente permanecer inalterada.

Para evitar essas situações, decidimos implementar o sistema de alocação de parte de um depósito baseada em percentagem, que será utilizada na negociação através do serviço de sinais. Esse sistema é muito complicado, visto que considera as moedas de depósito, suas conversões e alavancagens.

Vamos analisar um exemplo específico da utilização do sistema de gerenciamento de volumes:

Provedor: balanço 15.000 USD, alavancagem 1:100 Assinante1: balanço 40.000 EUR, alavancagem 1:200, percentual de carga de depósito 50%

Assinante2: balanço 5.000 EUR, alavancagem 1:50, percentual de carga de depósito 35% Taxa de conversão de EURUSD = 1.2700



Cálculo da razão de volumes de posição do provedor e do assinante:

Razão de balanços considerando-se a parte especificada do depósito em termos percentuais:

Assinante1 : (40 000 * 0,5) / 15 000 = 1,3333 (133,33%)

Assinante2 : (5 000 * 0,35) / 15 000 = 0,1166 (11,66%)

Após considerar as alavancagens:

Assinante1 : a alavancagem do Assinante1 (1:200) é maior que a do provedor (1:100), de forma que a correção das alavancagens não é realizada

Assinante2 : 0,1166 * (50 / 100) = 0,0583 (5,83%) Após considerar as taxas de câmbio dos depósitos no momento do cálculo:

Assinante1 : 1,3333 * 1,2700 = 1,6933 (169,33%)

Assinante2 : 0,0583 * 1,2700 = 0,0741 (7,41%) Valor percentual total após o arredondamento (realizado com o uso de um algoritmo de múltiplos passos):

Assinante1 : 160% ou razão de 1,6

Assinante2 : 7% ou razão de 0,07

Assim, sob as condições especificadas, o acordo do provedor com volume de 1 lote será copiado:



1,6 lotes

- para a conta do Assinante1 na quantia de 160% - volume de

- para a conta do Assinante2 na quantia de 7% - volume de 0,07 lotes

Tome cuidado para não confundir o valor percentual da parte do depósito utilizada e a taxa real de volumes de posição. O terminal de negociação permite configurar a parte do depósito em valor percentual. Esse valor é usado para calcular a taxa dos volumes de posição. Esses dados são sempre fixados no registro e são exibidos da seguinte forma:

Assinante1:



2012.11.12 13:33:23 Sinal '1277190': percentual para conversão de volume selecionado de acordo com a razão de balanços e alavancagens, novo valor 160%

2012.11.12 13:27:55 Sinal '1277190': o provedor de sinal tem balanço de 15.000,00 USD, alavancagem de 1:100; o assinante tem balanço de 40.000,00 EUR, alavancagem de 1:200 2012.11.12 13:27:54 Sinal '1277190': gerenciamento de dinheiro: usar 50% do depósito, limite de equidade: 0,00 EUR, desvio/deslize: 1,0 spreads

Assinante2:



2012.11.12 13:33:23 Sinal '1277191': percentual para conversão de volume selecionado de acordo com a razão de balanços e alavancagens, novo valor 7%

2012.11.12 13:27:55 Sinal '1277191': o provedor de sinal tem balanço de 15.000,00 USD, alavancagem de 1:50; o assinante tem balanço de 5.000,00 EUR, alavancagem de 1:50 2012.11.12 13:27:54 Sinal '1277191': gerenciamento de dinheiro: usar 35% do depósito, limite de equidade: 0,00 EUR, desvio/deslize: 1,0 spreads

Características dos sinais de negociação do MetaTrader 4 / MetaTrader 5

A operação dos sinais de negociação em nossa plataforma apresenta uma série de características. Tanto os assinantes como os provedores devem estar bem cientes delas.

Uma única conta de negociação pode ser gerenciada pelos sinais de apenas um provedor por vez. Nós banimos deliberadamente o uso de diversos sinais em uma única conta para proteger os negociadores contra perdas inesperadas.

Também deve-se considerar que uma conta de negociação pode assinar apenas um sinal, enquanto que uma conta MQL5.com poderá ter diversas assinaturas para diferentes contas. Isso significa que um negociador poderá ter diversas contas abertas em diferentes empresas de corretagem e gerenciadas por diferentes sinais. Todas essas assinaturas poderão ser registradas e pagas a partir de uma única conta MQL5.com.

O pagamento dos sinais de negociação é muito simples e transparente. Os assinantes pagam uma quantia fixa mensal ou semanal e recebem sinais de negociação durante esse período. Não há comissões para cada acordo, nem spreads crescentes e nem comissões adicionais sobre lucros obtidos.

O sistema de pagamento MQL5.com é utilizado para a compra de assinaturas através de PayPal, WebMoney ou cartões bancários. Ao comprar a assinatura de um sinal, os fundos são transferidos da conta do assinante para a conta do provedor (a nossa comissão é de 20%), onde eles são automaticamente bloqueados durante o período de assinatura. Ao final do período, os fundos são desbloqueados e depositados na conta do provedor. Em caso de quaisquer reivindicações válidas, os fundos do período atual serão devolvidos para o assinante.

Uma das principais características é que os provedores e assinantes não precisam ter suas contas no mesmo servidor de negociação. Atrasos entre execuções de operações de negociação nas contas do provedor e do assinante são minimizados. Isso foi possível graças aos novos servidores de sinais com arquitetura em nuvem e localizados em todo o mundo. Ao mesmo tempo, a mais alta qualidade de execução será obtida se um provedor e um assinante trabalham no mesmo servidor.

Assine sinais de negociação OU Torne-se um provedor de sinais de negociação

Nós recomendamos os seguintes artigos referentes ao serviço de sinais: