iCustom ( NULL , 0 , "Zigzag2_R_" , 12 , 5 , 3 , 0 , index) - peaks iCustom ( NULL , 0 , "Zigzag2_R_" , 12 , 5 , 3 , 1 , index) - bottoms

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red

No Zigzag.mq4 padrão, o estilo DRAW_SECTION foi usado para desenhar. Esse estilo permitiu desenhar somente linhas entre os pontos colocados nas diferentes barras. O estilo de desenho DRAW_ZIGZAG permite evitar esta limitação. Para este fim são usados ​​dois buffers em vez de um. O indicador Zigzag2_R_.mql4 ilustra este modelo. Adicionado no código: o processamento da barra de fora quando a máxima da barra atual for maior do que a anterior, e a mínima barra atual for menor do que a anterior. O código também mostra que a cor é definida pela cor da primeira das duas barras.

Para chamar o indicador de outros programas em MQL4 utilize duas construções:







O bloco de processamento da barra de fora é dada como um exemplo. Para tal situação, você pode usar o seu próprio algoritmo.

