Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Zigzag2 R - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1193
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 0, index) - peaks iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 1, index) - bottomsNo Zigzag.mq4 padrão, o estilo DRAW_SECTION foi usado para desenhar. Esse estilo permitiu desenhar somente linhas entre os pontos colocados nas diferentes barras. O estilo de desenho DRAW_ZIGZAG permite evitar esta limitação. Para este fim são usados dois buffers em vez de um. O indicador Zigzag2_R_.mql4 ilustra este modelo. Adicionado no código: o processamento da barra de fora quando a máxima da barra atual for maior do que a anterior, e a mínima barra atual for menor do que a anterior. O código também mostra que a cor é definida pela cor da primeira das duas barras.
#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red
Para chamar o indicador de outros programas em MQL4 utilize duas construções:
O bloco de processamento da barra de fora é dada como um exemplo. Para tal situação, você pode usar o seu próprio algoritmo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7762
Oscilador de Chaikin
Oscilador de Chaikin (CHO). Baseado no livro por Eric. L. Nyman Malaya entsiklopedia treidera (Small Encyclopedia of Trader)NRTR
Uma variação do indicador muito conhecido chamado Trailing Reverse de Nick Rypock Trailing.
NRMA
NRMA é o famoso indicador por Konstantin Kopyrkin.Accelerator Oscillator (AC)
Indicador de Aceleração/Desaceleração (AC) mede a aceleração e desaceleração da força motriz atual.