Indicadores

Zigzag2 R - indicador para MetaTrader 4

Visualizações:
1193
Avaliação:
(7)
Publicado:
iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 0, index) - peaks 
iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 1, index) - bottoms
No Zigzag.mq4 padrão, o estilo DRAW_SECTION foi usado para desenhar. Esse estilo permitiu desenhar somente linhas entre os pontos colocados nas diferentes barras. O estilo de desenho DRAW_ZIGZAG permite evitar esta limitação. Para este fim são usados ​​dois buffers em vez de um. O indicador Zigzag2_R_.mql4 ilustra este modelo. Adicionado no código: o processamento da barra de fora quando a máxima da barra atual for maior do que a anterior, e a mínima barra atual for menor do que a anterior. O código também mostra que a cor é definida pela cor da primeira das duas barras.

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red

Para chamar o indicador de outros programas em MQL4 utilize duas construções:

O bloco de processamento da barra de fora é dada como um exemplo. Para tal situação, você pode usar o seu próprio algoritmo.




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7762

