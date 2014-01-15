CodeBaseSeções
Zig Zag Não Paramétrico, Caminhada Fora do Preço - indicador para MetaTrader 5

Vitali | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3864
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Zig Zag Não Paramétrico. A condição de monotonicidade para o segmento ascendente do Zig Zag: a Máxima de qualquer barra subsequente não deve ser menor do que qualquer Mínima do segmento ascendente. Da mesma forma, acontece para os segmentos descendentes de ziguezague.

A linha em Zig Zag (ZigZagLineBuffer) é traçada a partir da menor Máxima para a maior Mínima e vice-versa. Os extremos "de fora" são marcadas com linhas azuis e vermelhas (HighBuffer e LowBuffer). A ordenação das setas pode ser "errada" (duas setas consecutivas azuis ou vermelhas podem aparecer).

O indicador não se redesenha.

Eu acho que esse ZigZag pode ser usado para converter o gráfico em segmentos para analisá-lo posteriormente.

Zig Zag Não Paramétrico, Caminhada Fora do Preço

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/278

