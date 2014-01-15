Participe de nossa página de fãs
Zig Zag Não Paramétrico, Caminhada Fora do Preço - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 3864
- 3864
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Zig Zag Não Paramétrico. A condição de monotonicidade para o segmento ascendente do Zig Zag: a Máxima de qualquer barra subsequente não deve ser menor do que qualquer Mínima do segmento ascendente. Da mesma forma, acontece para os segmentos descendentes de ziguezague.
A linha em Zig Zag (ZigZagLineBuffer) é traçada a partir da menor Máxima para a maior Mínima e vice-versa. Os extremos "de fora" são marcadas com linhas azuis e vermelhas (HighBuffer e LowBuffer). A ordenação das setas pode ser "errada" (duas setas consecutivas azuis ou vermelhas podem aparecer).
O indicador não se redesenha.
Eu acho que esse ZigZag pode ser usado para converter o gráfico em segmentos para analisá-lo posteriormente.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/278
