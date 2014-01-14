Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZigZag com Parabolica + Fibo + Canal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4849
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Esta é uma versão melhorada do indicador técnico ZigZag baseado no Parabólico SAR com a possibilidade adicional de colocar níveis Fibo nos dois últimos picos do indicador e um canal gerado com a utilização de três picos sucessivos do ZigZag com a seleção destes picos.
Parâmetros de entrada do Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Indicador iSAR | //+----------------------------------------------+ input double Step=0.02; // Passo SAR input double Maximum=0.2; // Máximo SAR input bool ExtremumsShift=true; // Extremo deslocamento do sinal //+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada da criação do canal | //+----------------------------------------------+ input int FirstExtrNumb=1; // Primeiro número da extremidade (0,1,2,3...) input color Upper_color=DarkViolet; // Cor da linha superior do canal input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; // Estilo linha superior do canal input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; // Largura da linha superior do canal input color Middle_color=Blue; // Cor da linha do meio input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo da linha do meio input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1; // Largura da linha do meio input color Lower_color=MediumVioletRed; // Cor da linha inferior do canal input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; // Estilo linha inferior do canal input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; // Largura da linha inferior do canal //+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada para gerar níveis Fibo | //+----------------------------------------------+ //---- Propriedades da Fibo da última extremidade input bool DynamicFiboFlag=true; // Exibição da Fibo Dinâmica input color DynamicFibo_color=DeepPink; // Cor da Fibo Dinâmica input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo da Fibo Dinâmica input ENUM_WIDTH DynamicFibo_width=w_1; // Largura da linha da Fibo Dinâmica input bool DynamicFibo_AsRay=true; // Raio da Fibo Dinâmica //---- Propriedades da Fibo da penúltima extremidade input bool StaticFiboFlag=true; // Exibição da Fibo Estática input color StaticFibo_color=Teal; // Cor da Fibo Estática input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH; // Estilo da Fibo Estática input ENUM_WIDTH StaticFibo_width=w_1; // Largura da linha da Fibo Estática input bool StaticFibo_AsRay=false; // Raio da Fibo Estática
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/585
Dois Pólos de Filtro Super Suavizado do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação" foi usado neste indicador para cálculo da média móvel.JFatlAcceleration_HTF
Este indicador mostra a direção da aceleração do preço de JFatlAcceleration de um período maior para um menor.
Este indicador mostra a direção da aceleração do preço de JFatlSpeed de um período de tempo maior para um menor.Três Pólos de Filtro Super Suavizado
Três pólos de filtro super suavizado do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação" foi usado neste indicador para cálculo da média móvel.