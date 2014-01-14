ZigZag com Parabolica + Fibo + Canal

Dois Pólos de Filtro Super Suavizado do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação" foi usado neste indicador para cálculo da média móvel.

Este indicador mostra a direção da aceleração do preço de JFatlAcceleration de um período maior para um menor.