CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ZigZag com Parabolica + Fibo + Canal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
4849
Avaliação:
(43)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Esta é uma versão melhorada do indicador técnico ZigZag baseado no Parabólico SAR com a possibilidade adicional de colocar níveis Fibo nos dois últimos picos do indicador e um canal gerado com a utilização de três picos sucessivos do ZigZag com a seleção destes picos.

Parâmetros de entrada do Indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada do Indicador iSAR      |
//+----------------------------------------------+ 
input double Step=0.02;          // Passo SAR
input double Maximum=0.2;        // Máximo SAR 
input bool ExtremumsShift=true;  // Extremo deslocamento do sinal
//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada da criação do canal    |
//+----------------------------------------------+ 
input int FirstExtrNumb=1;                           // Primeiro número da extremidade (0,1,2,3...)
input color Upper_color=DarkViolet;                  // Cor da linha superior do canal
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;       //  Estilo linha superior do canal
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                    // Largura da linha superior do canal
input color Middle_color=Blue;                       // Cor da linha do meio
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo da linha do meio
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1;                   // Largura da linha do meio
input color Lower_color=MediumVioletRed;             // Cor da linha inferior do canal
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;       // Estilo linha inferior do canal
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                    // Largura da linha inferior do canal
//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada para gerar níveis Fibo |
//+----------------------------------------------+ 
//---- Propriedades da Fibo da última extremidade
input bool DynamicFiboFlag=true;                          // Exibição da Fibo Dinâmica 
input color DynamicFibo_color=DeepPink;                   // Cor da Fibo Dinâmica
input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo da Fibo Dinâmica
input ENUM_WIDTH DynamicFibo_width=w_1;                   // Largura da linha da Fibo Dinâmica 
input bool DynamicFibo_AsRay=true;                        // Raio da Fibo Dinâmica
//---- Propriedades da Fibo da penúltima extremidade
input bool StaticFiboFlag=true;                           // Exibição da Fibo Estática
input color StaticFibo_color=Teal;                        // Cor da Fibo Estática
input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH;        // Estilo da Fibo Estática
input ENUM_WIDTH StaticFibo_width=w_1;                    // Largura da linha da Fibo Estática
input bool StaticFibo_AsRay=false;                        // Raio da Fibo Estática

ZigZag com Parabolica + Fibo + Canal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/585

Dois Pólos de Filtro Super Suavizado Dois Pólos de Filtro Super Suavizado

Dois Pólos de Filtro Super Suavizado do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação" foi usado neste indicador para cálculo da média móvel.

JFatlAcceleration_HTF JFatlAcceleration_HTF

Este indicador mostra a direção da aceleração do preço de JFatlAcceleration de um período maior para um menor.

JFatlSpeed HTF JFatlSpeed HTF

Este indicador mostra a direção da aceleração do preço de JFatlSpeed ​​de um período de tempo maior para um menor.

Três Pólos de Filtro Super Suavizado Três Pólos de Filtro Super Suavizado

Três pólos de filtro super suavizado do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação" foi usado neste indicador para cálculo da média móvel.