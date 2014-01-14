Participe de nossa página de fãs
ZigZag Parabolic - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 3558
Autor real:
EarnForex
Este indicador ZigZag é construído com base no indicador Parabolic SAR. Esta é uma versão avançada de marcação ZigZag com valores extremos num gráfico com menos atraso. O ZigZag padrão procura por um novo valor extremo seguindo a porcentagem do preço em relação a um desvio de valor extremo anterior. Este novo indicador mantém o controle de um cruzamento de preços com o Parabolic SAR.
Parâmetros de entrada:
- Passo (valor padrão = 0.02) — parâmetro padrão do indicador Parabolic SAR;
- Maximo (valor padrão = 0.2) — outro parâmetro padrão do indicador Parabolic SAR;
- ExtremumsShift (valor padrão = verdadeiro) — se true, os valores extremos são mostrados na sua localização atual; se false, valores extremos são apresentados nos momentos em que são localizados pelo indicador. Isto melhora o trabalha com valores extremos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/526
