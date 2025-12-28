Calendário Econômico
EUA - Encomendas à Indústria (Mensal) (United States Factory Orders m/m)
|Moderada
|1.3%
|2.5%
|
-1.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-1.2%
|
1.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Encomendas à Indústria - Mensal - (Factory Orders m/m) é um indicador que mostra a mudança no volume total de encomendas de bens duráveis e não-duráveis para empresas norte-americanas no mês de relatórios em comparação com o anterior.
O cálculo do indicador inclui todas as novas encomendas de bens manufaturados. Nesta definição, a encomenda se refere a uma mensagem sobre a intenção para comprar uma mercadoria com entrega imediata ou diferida. As estatísticas incluem apenas as encomendas confirmadas por documentos legais (contratos, e-mails, recibos, etc.). As encomendas canceladas não são incluídas no relatório.
Os dados para processamento são obtidos por uma pesquisa de uma amostra que consiste principalmente de empresas industriais com entregas mensais de 500 milhões de dólares e acima. No entanto, para aumentar a representatividade da amostra, a pesquisa incluiu pequenas empresas cuidadosamente selecionadas.
Este indicador é parte do chamado valor da base monetária M3, que descreve a atividade na indústria dos EUA. Além do número de pedidos, ele também inclui a quantidade de estoque e expedição de mercadorias. Com base no M3, são feitas previsões sobre atividade manufatureira no curto prazo.
Crescimento nas encomendas caracteriza indiretamente a demanda dos consumidores por produtos manufaturados e permite prever um aumento na atividade industrial num futuro próximo. Isso pode afetar favoravelmente as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Encomendas à Indústria (Mensal) (United States Factory Orders m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
