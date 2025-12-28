As Encomendas à Indústria - Mensal - (Factory Orders m/m) é um indicador que mostra a mudança no volume total de encomendas de bens duráveis ​​e não-duráveis ​​para empresas norte-americanas no mês de relatórios em comparação com o anterior.

O cálculo do indicador inclui todas as novas encomendas de bens manufaturados. Nesta definição, a encomenda se refere a uma mensagem sobre a intenção para comprar uma mercadoria com entrega imediata ou diferida. As estatísticas incluem apenas as encomendas confirmadas por documentos legais (contratos, e-mails, recibos, etc.). As encomendas canceladas não são incluídas no relatório.

Os dados para processamento são obtidos por uma pesquisa de uma amostra que consiste principalmente de empresas industriais com entregas mensais de 500 milhões de dólares e acima. No entanto, para aumentar a representatividade da amostra, a pesquisa incluiu pequenas empresas cuidadosamente selecionadas.

Este indicador é parte do chamado valor da base monetária M3, que descreve a atividade na indústria dos EUA. Além do número de pedidos, ele também inclui a quantidade de estoque e expedição de mercadorias. Com base no M3, são feitas previsões sobre atividade manufatureira no curto prazo.

Crescimento nas encomendas caracteriza indiretamente a demanda dos consumidores por produtos manufaturados e permite prever um aumento na atividade industrial num futuro próximo. Isso pode afetar favoravelmente as cotações do dólar.

