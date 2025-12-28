CalendárioSeções

EUA - Benefícios Trabalhistas (Trimestral) (United States Employment Benefits q/q)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Trabalho
Baixa 0.8% 1.0%
0.7%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
1.1%
0.8%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os Benefícios Trabalhistas - Trimestral - (Employment Benefits q/q) é um indicador que mostra a mudança nos montantes recebidos por empregados de empresas estadunidenses, além do salário base, no trimestre de relatórios em comparação com o anterior. O indicador é calculado em pesquisas com empregadores.

Este indicador, juntamente com o Salário Mínimo em Empregos, está incluído no cálculo do Índice do Custo do Emprego. No levantamento, todos os pagamentos adicionais são divididos em 5 grupos principais:

  • férias remuneradas - férias, fins de semana, licenças médicas, licenças pessoais;
  • bonificações - pagamentos por horas extras e bônus ocasionais por bom desempenho; coeficientes crescentes; gratificações não relacionadas diretamente com a produção (por exemplo, décimo terceiro salário ou prêmio com receitas);
  • prêmios de risco - por seguro de vida, de saúde, invalidez de curto prazo e longo prazo;
  • contribuições previdenciárias e pagamentos relativos a programas de poupança;
  • pagamentos juridicamente vinculativos - segurança social, seguro de saúde, seguro de desemprego a nível federal e estadual, compensação dos trabalhadores.

Economistas interpretam este indicador juntamente com o índice de custo de mão-de-obra (como um critério importante de inflação), bem como em separado. O indicador por si só é valioso na medida em que reflete a estrutura dos pagamentos de seguros e previdência, o que significa que, com base nele, as empresas de seguros podem avaliar as perspectivas e ajustar os valores de contratos. Representantes da comunidade empresarial exploram os Benefícios Trabalhistas, a fim de ajustar seus próprios custos de compensação.

Em geral, o crescimento dos pagamentos adicionais aos empregados (beneficios trabalhistas) provoca um aumento nos preços finais dos produtos produzidos no país e, portanto, afeta a inflação. O aumento da inflação, por sua vez, tem um efeito positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Benefícios Trabalhistas (Trimestral) (United States Employment Benefits q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
0.8%
1.0%
0.7%
2 trim. 2025
0.7%
1.0%
1.2%
1 trim. 2025
1.2%
0.8%
0.8%
4 trim. 2024
0.8%
1.1%
0.8%
3 trim. 2024
0.8%
1.1%
1.0%
2 trim. 2024
1.0%
1.1%
1.1%
1 trim. 2024
1.1%
1.1%
0.7%
4 trim. 2023
0.7%
1.1%
0.9%
3 trim. 2023
0.9%
1.2%
0.9%
2 trim. 2023
0.9%
1.3%
1.2%
1 trim. 2023
1.2%
0.9%
1.0%
4 trim. 2022
0.8%
1.1%
1.0%
3 trim. 2022
1.0%
1.4%
1.2%
2 trim. 2022
1.2%
1.8%
1.8%
1 trim. 2022
1.8%
0.7%
0.9%
4 trim. 2021
0.9%
0.7%
0.9%
3 trim. 2021
0.9%
0.6%
0.4%
2 trim. 2021
0.4%
0.6%
0.6%
1 trim. 2021
0.6%
0.7%
0.6%
4 trim. 2020
0.6%
0.6%
0.6%
3 trim. 2020
0.6%
0.6%
0.8%
2 trim. 2020
0.8%
0.5%
0.4%
1 trim. 2020
0.4%
0.5%
0.6%
4 trim. 2019
0.5%
0.7%
0.6%
3 trim. 2019
0.6%
0.7%
0.5%
2 trim. 2019
0.5%
0.7%
0.7%
1 trim. 2019
0.7%
1.2%
0.7%
4 trim. 2018
0.7%
0.8%
0.4%
3 trim. 2018
0.4%
0.8%
0.9%
2 trim. 2018
0.9%
1.0%
0.7%
1 trim. 2018
0.7%
1.0%
0.5%
4 trim. 2017
0.5%
0.7%
0.8%
3 trim. 2017
0.8%
0.7%
0.6%
2 trim. 2017
0.6%
0.7%
1 trim. 2017
0.7%
0.5%
4 trim. 2016
0.4%
0.7%
3 trim. 2016
0.7%
0.5%
2 trim. 2016
0.5%
0.5%
1 trim. 2016
0.5%
0.6%
4 trim. 2015
0.7%
0.5%
3 trim. 2015
0.5%
0.1%
2 trim. 2015
0.1%
0.6%
1 trim. 2015
0.6%
0.6%
4 trim. 2014
0.6%
0.6%
3 trim. 2014
0.6%
