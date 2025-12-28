Calendário Econômico
EUA - Benefícios Trabalhistas (Trimestral) (United States Employment Benefits q/q)
|Baixa
|0.8%
|1.0%
|
0.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|1.1%
|
0.8%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Benefícios Trabalhistas - Trimestral - (Employment Benefits q/q) é um indicador que mostra a mudança nos montantes recebidos por empregados de empresas estadunidenses, além do salário base, no trimestre de relatórios em comparação com o anterior. O indicador é calculado em pesquisas com empregadores.
Este indicador, juntamente com o Salário Mínimo em Empregos, está incluído no cálculo do Índice do Custo do Emprego. No levantamento, todos os pagamentos adicionais são divididos em 5 grupos principais:
- férias remuneradas - férias, fins de semana, licenças médicas, licenças pessoais;
- bonificações - pagamentos por horas extras e bônus ocasionais por bom desempenho; coeficientes crescentes; gratificações não relacionadas diretamente com a produção (por exemplo, décimo terceiro salário ou prêmio com receitas);
- prêmios de risco - por seguro de vida, de saúde, invalidez de curto prazo e longo prazo;
- contribuições previdenciárias e pagamentos relativos a programas de poupança;
- pagamentos juridicamente vinculativos - segurança social, seguro de saúde, seguro de desemprego a nível federal e estadual, compensação dos trabalhadores.
Economistas interpretam este indicador juntamente com o índice de custo de mão-de-obra (como um critério importante de inflação), bem como em separado. O indicador por si só é valioso na medida em que reflete a estrutura dos pagamentos de seguros e previdência, o que significa que, com base nele, as empresas de seguros podem avaliar as perspectivas e ajustar os valores de contratos. Representantes da comunidade empresarial exploram os Benefícios Trabalhistas, a fim de ajustar seus próprios custos de compensação.
Em geral, o crescimento dos pagamentos adicionais aos empregados (beneficios trabalhistas) provoca um aumento nos preços finais dos produtos produzidos no país e, portanto, afeta a inflação. O aumento da inflação, por sua vez, tem um efeito positivo sobre as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Benefícios Trabalhistas (Trimestral) (United States Employment Benefits q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
