Os Benefícios Trabalhistas - Trimestral - (Employment Benefits q/q) é um indicador que mostra a mudança nos montantes recebidos por empregados de empresas estadunidenses, além do salário base, no trimestre de relatórios em comparação com o anterior. O indicador é calculado em pesquisas com empregadores.

Este indicador, juntamente com o Salário Mínimo em Empregos, está incluído no cálculo do Índice do Custo do Emprego. No levantamento, todos os pagamentos adicionais são divididos em 5 grupos principais:

férias remuneradas - férias, fins de semana, licenças médicas, licenças pessoais;

bonificações - pagamentos por horas extras e bônus ocasionais por bom desempenho; coeficientes crescentes; gratificações não relacionadas diretamente com a produção (por exemplo, décimo terceiro salário ou prêmio com receitas);

prêmios de risco - por seguro de vida, de saúde, invalidez de curto prazo e longo prazo;

contribuições previdenciárias e pagamentos relativos a programas de poupança;

pagamentos juridicamente vinculativos - segurança social, seguro de saúde, seguro de desemprego a nível federal e estadual, compensação dos trabalhadores.

Economistas interpretam este indicador juntamente com o índice de custo de mão-de-obra (como um critério importante de inflação), bem como em separado. O indicador por si só é valioso na medida em que reflete a estrutura dos pagamentos de seguros e previdência, o que significa que, com base nele, as empresas de seguros podem avaliar as perspectivas e ajustar os valores de contratos. Representantes da comunidade empresarial exploram os Benefícios Trabalhistas, a fim de ajustar seus próprios custos de compensação.

Em geral, o crescimento dos pagamentos adicionais aos empregados (beneficios trabalhistas) provoca um aumento nos preços finais dos produtos produzidos no país e, portanto, afeta a inflação. O aumento da inflação, por sua vez, tem um efeito positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores: