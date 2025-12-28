Calendário Econômico
EUA - Índice do Custo do Emprego (Trimestral) (United States Employment Cost Index q/q)
|Moderada
|0.8%
|0.9%
|
0.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.9%
|
0.8%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice do Custo do Emprego - Trimestral - (Employment Cost Index q/q) é um relatório, do Departamento do Trabalho dos EUA, que reflete os pagamentos e compensações recebidas por funcionários de empresas estadunidenses, no trimestre de relatórios em relação ao anterior. O índice é calculado através de sondagens com empregadores no último mês de cada trimestre.
O cálculo do índice inclui salário, benefícios, bonificações e subsídios para os trabalhadores, em todas as posições da empresa. O índice leva em conta uma ampla gama de benefícios e vantagens adicionais: férias e tempo de folga, licenças médicas, pagamentos de seguros e contribuições para a pensão. É levado em conta o custo de trabalho dos funcionários das empresas privadas, órgãos públicos e autoridades locais. O cálculo do índice exclui o pagamento de funcionários do governo federal, militares, trabalhadores de empresas agrícolas, voluntários e outros trabalhadores não remunerados, empregados de domicílios particulares e trabalhadores independentes. O índice é calculado em cada um dos setores (usando a classificação do NAICS).
O índice é o valor médio ponderado do total da mudança salarial média, ao mesmo tempo, os componentes sectoriais têm um peso fixo. Os componentes estruturais são classificados em três setores principais de propriedade: empresas privadas (59 categorias), autoridades estaduais e locais (13 categorias).
Os analistas interpretam o índice como uma medida da inflação dos salários, o que indica aumento ou queda no custo unitário da mão-de-obra, no país. A inflação total no país cresce com o aumento do salário, uma vez que o aumento dos custos de compensação dos empregadores leva a um incremento no custo final dos serviços ou bens produzidos. Isto, por sua vez, dá a informação ao Fed para a formulação de políticas econômicas.
O Custo do Emprego tem um impacto positivo nas cotações do dólar, pois mostra o crescimento da inflação no país.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice do Custo do Emprego (Trimestral) (United States Employment Cost Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
