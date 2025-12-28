CalendárioSeções

EUA - Índice do Custo do Emprego (Trimestral) (United States Employment Cost Index q/q)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Estatísticas do Trabalho (Bureau of Labor Statistics)
Setor:
Trabalho
Moderada 0.8% 0.9%
0.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.9%
0.8%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice do Custo do Emprego - Trimestral - (Employment Cost Index q/q) é um relatório, do Departamento do Trabalho dos EUA, que reflete os pagamentos e compensações recebidas por funcionários de empresas estadunidenses, no trimestre de relatórios em relação ao anterior. O índice é calculado através de sondagens com empregadores no último mês de cada trimestre.

O cálculo do índice inclui salário, benefícios, bonificações e subsídios para os trabalhadores, em todas as posições da empresa. O índice leva em conta uma ampla gama de benefícios e vantagens adicionais: férias e tempo de folga, licenças médicas, pagamentos de seguros e contribuições para a pensão. É levado em conta o custo de trabalho dos funcionários das empresas privadas, órgãos públicos e autoridades locais. O cálculo do índice exclui o pagamento de funcionários do governo federal, militares, trabalhadores de empresas agrícolas, voluntários e outros trabalhadores não remunerados, empregados de domicílios particulares e trabalhadores independentes. O índice é calculado em cada um dos setores (usando a classificação do NAICS).

O índice é o valor médio ponderado do total da mudança salarial média, ao mesmo tempo, os componentes sectoriais têm um peso fixo. Os componentes estruturais são classificados em três setores principais de propriedade: empresas privadas (59 categorias), autoridades estaduais e locais (13 categorias).

Os analistas interpretam o índice como uma medida da inflação dos salários, o que indica aumento ou queda no custo unitário da mão-de-obra, no país. A inflação total no país cresce com o aumento do salário, uma vez que o aumento dos custos de compensação dos empregadores leva a um incremento no custo final dos serviços ou bens produzidos. Isto, por sua vez, dá a informação ao Fed para a formulação de políticas econômicas.

O Custo do Emprego tem um impacto positivo nas cotações do dólar, pois mostra o crescimento da inflação no país.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice do Custo do Emprego (Trimestral) (United States Employment Cost Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
0.8%
0.9%
0.9%
2 trim. 2025
0.9%
0.9%
0.9%
1 trim. 2025
0.9%
0.9%
0.9%
4 trim. 2024
0.9%
0.9%
0.8%
3 trim. 2024
0.8%
1.1%
0.9%
2 trim. 2024
0.9%
1.1%
1.2%
1 trim. 2024
1.2%
1.0%
0.9%
4 trim. 2023
0.9%
1.1%
1.1%
3 trim. 2023
1.1%
1.1%
1.0%
2 trim. 2023
1.0%
1.1%
1.2%
1 trim. 2023
1.2%
1.1%
1.1%
4 trim. 2022
1.0%
1.2%
1.2%
3 trim. 2022
1.2%
1.6%
1.3%
2 trim. 2022
1.3%
1.1%
1.4%
1 trim. 2022
1.4%
1.2%
1.0%
4 trim. 2021
1.0%
1.1%
1.3%
3 trim. 2021
1.3%
0.6%
0.7%
2 trim. 2021
0.7%
0.7%
0.9%
1 trim. 2021
0.9%
0.8%
0.7%
4 trim. 2020
0.7%
0.7%
0.5%
3 trim. 2020
0.5%
0.7%
0.5%
2 trim. 2020
0.5%
0.7%
0.8%
1 trim. 2020
0.8%
0.7%
0.7%
4 trim. 2019
0.7%
0.7%
0.7%
3 trim. 2019
0.7%
0.7%
0.6%
2 trim. 2019
0.6%
0.7%
0.7%
1 trim. 2019
0.7%
0.8%
0.7%
4 trim. 2018
0.7%
0.6%
0.8%
3 trim. 2018
0.8%
0.5%
0.6%
2 trim. 2018
0.6%
0.7%
0.8%
1 trim. 2018
0.8%
0.7%
0.6%
4 trim. 2017
0.6%
0.6%
0.7%
3 trim. 2017
0.7%
0.7%
0.5%
2 trim. 2017
0.5%
0.8%
1 trim. 2017
0.8%
0.5%
4 trim. 2016
0.5%
0.6%
3 trim. 2016
0.6%
0.6%
2 trim. 2016
0.6%
0.6%
1 trim. 2016
0.6%
0.5%
4 trim. 2015
0.6%
0.6%
3 trim. 2015
0.6%
0.2%
2 trim. 2015
0.2%
0.7%
1 trim. 2015
0.7%
0.6%
4 trim. 2014
0.6%
0.7%
3 trim. 2014
0.7%
0.7%
2 trim. 2014
0.7%
0.3%
1 trim. 2014
0.3%
0.5%
4 trim. 2013
0.5%
0.4%
3 trim. 2013
0.4%
0.5%
2 trim. 2013
0.5%
0.5%
12
Exportar relatório

