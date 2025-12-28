O Índice do Custo do Emprego - Trimestral - (Employment Cost Index q/q) é um relatório, do Departamento do Trabalho dos EUA, que reflete os pagamentos e compensações recebidas por funcionários de empresas estadunidenses, no trimestre de relatórios em relação ao anterior. O índice é calculado através de sondagens com empregadores no último mês de cada trimestre.

O cálculo do índice inclui salário, benefícios, bonificações e subsídios para os trabalhadores, em todas as posições da empresa. O índice leva em conta uma ampla gama de benefícios e vantagens adicionais: férias e tempo de folga, licenças médicas, pagamentos de seguros e contribuições para a pensão. É levado em conta o custo de trabalho dos funcionários das empresas privadas, órgãos públicos e autoridades locais. O cálculo do índice exclui o pagamento de funcionários do governo federal, militares, trabalhadores de empresas agrícolas, voluntários e outros trabalhadores não remunerados, empregados de domicílios particulares e trabalhadores independentes. O índice é calculado em cada um dos setores (usando a classificação do NAICS).

O índice é o valor médio ponderado do total da mudança salarial média, ao mesmo tempo, os componentes sectoriais têm um peso fixo. Os componentes estruturais são classificados em três setores principais de propriedade: empresas privadas (59 categorias), autoridades estaduais e locais (13 categorias).

Os analistas interpretam o índice como uma medida da inflação dos salários, o que indica aumento ou queda no custo unitário da mão-de-obra, no país. A inflação total no país cresce com o aumento do salário, uma vez que o aumento dos custos de compensação dos empregadores leva a um incremento no custo final dos serviços ou bens produzidos. Isto, por sua vez, dá a informação ao Fed para a formulação de políticas econômicas.

O Custo do Emprego tem um impacto positivo nas cotações do dólar, pois mostra o crescimento da inflação no país.

