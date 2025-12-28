O Salário Mínimo em Empregos - Trimestral - (Employment Wages q/q) é um indicador que mostra a mudança nos salários de funcionários de empresas estadunidenses, no trimestre de relatórios em comparação com o anterior. O indicador não leva em conta os pagamentos adicionais. O índice é calculado através de sondagens com empregadores no último mês de cada trimestre.

O cálculo do índice não leva em consideração o salário de funcionários do governo federal, militares, trabalhadores de empresas agrícolas, voluntários e outros trabalhadores não remunerados, empregados de domicílios particulares e trabalhadores independentes. O índice é calculado em cada um dos setores (usando a classificação do NAICS).

Este indicador, juntamente com o Salário Mínimo em Empregos, está incluído no cálculo do Índice do Custo do Emprego. No levantamento feito com empregadores, para coletar dados, são levados em conta os seguintes componentes dos salários:

parte obrigatória do salário, incluindo bonificações, auxílio-alimentação, trabalho por tarefa;

subsídios do custo de vida;

adicional de periculosidade (quando se exercem trabalhos perigosos);

pagamento de receita diferida;

pagamento do retorno ao local de estacionamento do veículo vazio após o final do turno de trabalhadores do setor de transporte.

O salário básico não inclui pagamentos pontuais, alimentação ou abrigo gratuitos ou parcialmente subsidiados, pagamentos feitos por terceiros, pagamento de permanência.

O crescimento dos salários dos funcionários geralmente causa um aumento nos preços finais dos produtos produzidos no país e, portanto, afeta a inflação. O aumento da inflação, por sua vez, tem um efeito positivo sobre as cotações do dólar.

