InfoInteger

Obtém o valor específico da propriedade tipo integer.

bool InfoInteger(

ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER prop_id,

long& var

) const

Parâmetros

prop_id

[in] ID da propriedade tipo integer (valor do enumerador ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER).

var

[out] Referente a variável do tipo integer para colocar o resultado.

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de sucesso, falso - se não for possível obter o valor da propriedade.

Observação

A posição deve ser selecionada usando os métodos Select (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).