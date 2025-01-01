Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCPositionInfoSymbol TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Symbol Obtém o nome do símbolo (ativo) da posição. string Symbol() const Valor de retorno Nome do símbolo (ativo) da posição. Observação A posição deve ser selecionada usando os métodos Select (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice). Profit Comment