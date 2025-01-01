DocumentaçãoSeções
Obtém o preço do Take Profit da posição.

double  TakeProfit() const

Valor de retorno

O preço do Take Profit da posição

Observação

A posição deve ser selecionada usando os métodos Select (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).