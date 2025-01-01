DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCPositionInfoMagic 

Magic

Obtém a ID do Expert Advisor para abertura da posição.

long  Magic() const

Valor de retorno

ID do Expert Advisor para abertura da posição.

Observação

A posição deve ser selecionada usando os métodos Select (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).