- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
InfoDouble
Obtém o valor específico da propriedade do tipo double.
|
bool InfoDouble(
Parâmetros
prop_id
[in] ID da propriedade de tipo double (valor do enumerador ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE).
var
[in] Referente a variável de tipo double para colocar o resultado.
Valor de retorno
verdadeiro - em caso de sucesso, falso - se não for possível obter o valor da propriedade.
Observação
A posição deve ser selecionada usando os métodos Select (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).