Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCPositionInfoCommission TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Comissão Obtém o valor de comissão da posição. double Commission() const Valor de retorno Valor de comissão da posição (em moeda do depósito). Observação A posição deve ser selecionada usando os métodos Select (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice). PriceCurrent Swap