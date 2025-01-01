TimeUpdateMsc

Recebe o tempo da mudança de posição em milissegundos desde 01.01.1970.

ulong TimeUpdateMsc() const

Valor de retorno

O tempo da mudança de posição em milissegundos desde 01.01.1970.

Observação

Posição deve ser preliminarmente selecionada para acesso usando os métodos Select (pelo símbolo) ou SelectByIndex (pelo índice).