Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCPositionInfoTypeDescription TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState TypeDescription Obtém o tipo de posição como uma string. string TypeDescription() const Valor de retorno Tipo de posição como uma string. Observação A posição deve ser selecionada usando os métodos Select (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice). PositionType Magic