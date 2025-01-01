Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCPositionInfoTime TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Time Obtém o tempo de abertura de posição. datetime Time() const Valor de retorno Tempo de abertura da posição. Observação A posição deve ser seleccionada usando os métodos Select (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice). CPositionInfo TimeMsc