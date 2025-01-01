DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCPositionInfoTime 

Time

Obtém o tempo de abertura de posição.

datetime  Time() const

Valor de retorno

Tempo de abertura da posição.

Observação

A posição deve ser seleccionada usando os métodos Select (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).