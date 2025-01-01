Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCPositionInfoPositionType TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState PositionType Obtém o tipo de posição. ENUM_POSITION_TYPE PositionType() const Valor de retorno Tipo de posição (valor do enumerador ENUM_POSITION_TYPE). Observação A posição deve ser selecionada usando os métodos Select (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice). TimeUpdateMsc TypeDescription