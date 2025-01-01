DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCPositionInfoPositionType 

PositionType

Obtém o tipo de posição.

ENUM_POSITION_TYPE  PositionType() const

Valor de retorno

Tipo de posição (valor do enumerador ENUM_POSITION_TYPE).

Observação

A posição deve ser selecionada usando os métodos Select (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).