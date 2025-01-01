Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCPositionInfoSelectByIndex TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState SelectByIndex Seleciona a posição pelo índice para mais acesso às propriedades. bool SelectByIndex( int index // position index ); Valor de retorno verdadeiro - em caso de sucesso, falso - se não for possível selecionar a posição. Select SelectByMagic