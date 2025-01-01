DocumentaçãoSeções
Seleciona a posição pelo índice para mais acesso às propriedades.

bool  SelectByIndex(
   int  index   // position index
   );

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de sucesso, falso - se não for possível selecionar a posição.