PriceOpen

Obtém o preço de abertura da posição.

double  PriceOpen() const

Valor de retorno

Preço de abertura da posição.

Observação

A posição deve ser selecionada usando os métodos Select (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).