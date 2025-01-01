Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCPositionInfoSelectByTicket TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState SelectByTicket Seleciona a posição segundo um bilhete para trabalhos futuros. bool SelectByTicket( ulong ticket // bilhete da posição ) Parâmetros ticket [in] Bilhete da posição. valor de retorno Retorna true se for bem-sucedido ou false no caso de a posição não estar selecionada.. SelectByMagic StoreState