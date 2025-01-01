DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCPositionInfoSelectByTicket 

SelectByTicket

Seleciona a posição segundo um bilhete para trabalhos futuros.

bool  SelectByTicket(
   ulong  ticket      // bilhete da posição
   )

Parâmetros

ticket

[in]  Bilhete da posição.

valor de retorno

Retorna true se for bem-sucedido ou false no caso de a posição não estar selecionada..