Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCPositionInfoStopLoss TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState StopLoss Obtém o preço do Stop Loss da posição. double StopLoss() const Valor de retorno O preço do Stop Loss da posição. Observação A posição deve ser selecionada usando os métodos Select (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice). PriceOpen TakeProfit