Documentação
Referência MQL5 Biblioteca Padrão Classes de negociação CPositionInfo CheckState 

CheckState

Verifica os parâmetros atuais comparando com os parâmetros salvos.

bool  CheckState()

Valor de retorno

verdadeiro - se os parâmetros de posição mudaram desde a última chamada do método StoreState(), caso contrário - falso.