Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCPositionInfoCheckState TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState CheckState Verifica os parâmetros atuais comparando com os parâmetros salvos. bool CheckState() Valor de retorno verdadeiro - se os parâmetros de posição mudaram desde a última chamada do método StoreState(), caso contrário - falso. StoreState CDealInfo