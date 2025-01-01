Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses de Gerenciamento de DinheiroCMoneyFixedRiskCheckOpenLong CheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenLong Obtém o volume de negociação para posição comprada. virtual double CheckOpenLong( double price, // Price double sl // Stop Loss price ) Parâmetros price [in] Preço. sl [in] preço para finalizar a perda do capital (Stop Loss). Valor de retorno O volume de negociação para posição comprada. Observação A função do volume de negociação retorna para a posição comprada, usa o risco fixo. O risco é definido pelo parâmetro "Percent" da classe base CExpertMoney. CMoneyFixedRisk CheckOpenShort