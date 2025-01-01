DocumentaçãoSeções
Obtém o volume de negociação para posição vendida.

virtual double  CheckOpenShort(
   double  price,     // Price
   double  sl         // Stop Loss price
   )

Parâmetros

price

[in]  Preço.

sl

[in]  preço para finalizar a perda do capital (Stop Loss).

Valor de retorno

O volume de negociação para a posição vendida.

Observação

A função retorna o volume de negociação para posição vendida, usa o risco fixo. O risco é definido pelo parâmetro "Percent" da classe base CExpertMoney.