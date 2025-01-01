Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses de Gerenciamento de DinheiroCMoneyFixedRiskCheckOpenShort CheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenShort Obtém o volume de negociação para posição vendida. virtual double CheckOpenShort( double price, // Price double sl // Stop Loss price ) Parâmetros price [in] Preço. sl [in] preço para finalizar a perda do capital (Stop Loss). Valor de retorno O volume de negociação para a posição vendida. Observação A função retorna o volume de negociação para posição vendida, usa o risco fixo. O risco é definido pelo parâmetro "Percent" da classe base CExpertMoney. CheckOpenLong CMoneyNone