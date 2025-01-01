CheckOpenShort

Obtém o volume de negociação para posição vendida.

virtual double CheckOpenShort(

double price,

double sl

)

Parâmetros

price

[in] Preço.

sl

[in] preço para finalizar a perda do capital (Stop Loss).

Valor de retorno

O volume de negociação para a posição vendida.

Observação

A função retorna o volume de negociação para a posição vendida, usa a margem fixa. A margem é definida pelo parâmetro "Percent" da classe base CExpertMoney.