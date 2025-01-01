DokumentationKategorien
Gibt eine 3D-Szenenansichtsmatrix zurück.

void  ViewMatrixGet(
   DXMatrix  &view_matrix      // Matrix der Ansicht
   );

Parameter

&view_matrix

[out]  Die Einstellungen der Kameraposition der Matrix der Ansicht im 3D-Raum.

Rückgabewert

Keiner.