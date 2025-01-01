- AmbientColorGet
ViewMatrixGet
Gibt eine 3D-Szenenansichtsmatrix zurück.
void ViewMatrixGet(
Parameter
&view_matrix
[out] Die Einstellungen der Kameraposition der Matrix der Ansicht im 3D-Raum.
Rückgabewert
Keiner.