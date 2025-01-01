MQL5 ReferenceStandard Library3D GraphicsCCanvas3DViewMatrixGet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewMatrixGet
Returns a 3D scene view matrix.
|
void ViewMatrixGet(
Parameters
&view_matrix
[out] View matrix setting the camera position and direction in 3D space.
Return Value
None.