DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard Library3D GraphicsCCanvas3DViewMatrixGet 

ViewMatrixGet

Returns a 3D scene view matrix.

void  ViewMatrixGet(
   DXMatrix  &view_matrix      // view matrix
   );

Parameters

&view_matrix

[out]  View matrix setting the camera position and direction in 3D space.

Return Value

None.