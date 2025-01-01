MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3DViewMatrixGet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewMatrixGet
3D 장면 뷰 매트릭스를 반환합니다.
|
void ViewMatrixGet(
매개변수
&view_matrix
[out] 3D 공간에서 카메라 위치와 방향을 설정하는 매트릭스를 봅니다.
값 반환
없음.