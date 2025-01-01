문서화섹션
ViewMatrixGet

3D 장면 뷰 매트릭스를 반환합니다.

void  ViewMatrixGet(
   DXMatrix  &view_matrix      // 뷰 매트릭스
   );

매개변수

&view_matrix

[out]  3D 공간에서 카메라 위치와 방향을 설정하는 매트릭스를 봅니다.

값 반환

없음.