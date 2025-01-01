ドキュメントセクション
ViewMatrixGet

3Dシーン投影行列を取得します。

void  ViewMatrixGet(
  DXMatrix  &view_matrix      // ビュー行列
  );

パラメータ

&view_matrix

[out] 3D空間でカメラの位置と方向を設定するビュー行列

戻り値

なし