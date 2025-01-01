- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
RenderEnd
Copie un cadre dont le rendu a été réalisé vers le buffer interne et met à jour l'image graphique si nécessaire.
virtual bool RenderEnd(
Paramètres
redraw=false
[in] Flag spécifiant le besoin de redessiner un graphique.
Valeur de Retour
true - en cas de succès, false sinon.