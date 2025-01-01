DocumentationSections
RenderEnd

Copie un cadre dont le rendu a été réalisé vers le buffer interne et met à jour l'image graphique si nécessaire.

virtual bool  RenderEnd(
   bool  redraw=false      // flag de mise à jour
   );

Paramètres

redraw=false

[in]  Flag spécifiant le besoin de redessiner un graphique.

Valeur de Retour

true - en cas de succès, false sinon.