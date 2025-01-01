- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
RenderEnd
Kopiert einen gerenderten Rahmen in den inneren Puffer und aktualisiert gegebenenfalls ein Bild auf dem Chart.
virtual bool RenderEnd(
Parameter
redraw=false
[in] Flag für die Notwendigkeit den Chart neu zu zeichnen.
Rückgabewert
true - bei Erfolg, andernfalls - false.