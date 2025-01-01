RenderEnd

Kopiert einen gerenderten Rahmen in den inneren Puffer und aktualisiert gegebenenfalls ein Bild auf dem Chart.

virtual bool RenderEnd(

bool redraw=false

);

Parameter

redraw=false

[in] Flag für die Notwendigkeit den Chart neu zu zeichnen.

Rückgabewert

true - bei Erfolg, andernfalls - false.