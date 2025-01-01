DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Standardbibliothek3D GrafikCCanvas3DRenderEnd 

RenderEnd

Kopiert einen gerenderten Rahmen in den inneren Puffer und aktualisiert gegebenenfalls ein Bild auf dem Chart.

virtual bool  RenderEnd(
   bool  redraw=false      // aktualisieren der Flags
   );

Parameter

redraw=false

[in]  Flag für die Notwendigkeit den Chart neu zu zeichnen.

Rückgabewert

true - bei Erfolg, andernfalls - false.